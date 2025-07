Dezvăluiri despre viaţa de lux a lui Rinat Ahmetov, fostul patron al lui Mircea Lucescu la Şahtar Doneţk: „Masă, şampanie, balerine!”

Giovanni Becali a oferit, în exclusivitate pentru FANATIK, detalii despre viața de lux a .

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, dezvăluiri de senzație despre viața de lux a lui Rinat Ahmetov, fostul patron al lui Mircea Lucescu la Şahtar Doneţk

La începutul anului 2004, Şahtar Doneţk îl achiziționa pe Ciprian Marica de la Dinamo pentru 5 milioane de euro. Ioan Becali era impresarul atacantului. Cel mai cunoscut agent din fotbalul românesc a devoalat la „DON Giovanni” cât de impresionat a fost de felul în care l-a întâmpinat Rinat Ahmetov în Ucraina.

Ahmetov pregătea mereu un restaurant întreg în care luxul era pretutindeni. Profund mișcat, Giovanni Becali a simțit nevoia să îl trateze asemănător pe omul de afaceri, când cei 2 s-au întâlnit în România.

ADVERTISEMENT

„Eu cu Rinat Ahmetov, la Şahtar Doneţk, când transferam un jucător până la două noaptea era muzică și tot restaurantul pentru mine și pentru invitații mei. Întreabă-l pe Popescu când l-am dus pe Marica la Șahtior. Gică Popescu era cu noi la Becali.

Masă, șampanie, balerine. Exact ce aveam noi aici făcea Rinat. Avea 7-8 mașini blindate, pentru că el era ucrainean. Orașul era rusofon aproape. De asta au cedat atât de ușor acolo și s-au instalat rusofonii. Dacă aia sunt rusofoni, ce să le faci?

ADVERTISEMENT

El și-a făcut un hotel frumos acolo. Dar am mers așa pe respect. Cum m-a respectat Rinat Ahmetov pe mine rar ai să vezi. Sau rușii! Sau ucrainenii, de Dinamo Kiev nu îți mai spun! Unul era vicepreședintele Comitetului Central al UEFA. Erau oligarhi, cluburi oligarhice, dar plăteau la zi. Așa cum știau copiii despre noi că eram mafioți. Dar banii au venit mereu la timp și nu am avut o problemă niciodată.

ADVERTISEMENT

Ajutorul primit din partea lui Gheorghe Nețoiu

Pe Marica l-am dus după ce a jucat Şahtar cu Dinamo. Îi dă Zicu un călcâi și dă gol Marica. Când a venit m-a ajutat și Nețoiu. Era o firmă de bodyguarzi înarmați și am mers la Mc Moni’s, restaurantul. A venit la meci și l-am invitat. Aveam o masă pe tot restaurantul și am vorbit ca doi miniștri. Eu lăudam Ucraina și el lăuda România. Am avut 30 de bodyguarzi. Nu mai știu cât m-a costat. Dar pentru cât m-a respectat omul ăsta trebuia să îl respect și eu.

ADVERTISEMENT

Îmi pare rău de tot ce s-a întâmplat. Şahtar Doneţk rezistă totuși. Dacă vrei mai multe amănunte, Lucescu a dormit cu mine într-o seară la noul lui palat, al lui Ahmetov, când ne-am dus să vorbim. A vizat toate căsuțele câinilor. Erau 200 de câini din toate republicile și regiunile URSS-ului. Vila era în construcție, dar o parte din ea era făcută cu piscină, cu tot ce vrei. Când m-am dus să îl prezint pe Lucescu. Că mai târziu a plecat fără mine. Asta e o altă chestie”, .