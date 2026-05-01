Dezvăluiri din cazul tânărului care și-a dat foc în cabinetul stomatologic al tatălui său, din Capitală. Ce nu se știa despre intervenția de urgență: „Creează un moment de panică”

ADVERTISEMENT

Apar noi detalii în cazul tânărului de 27 de ani care a murit într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei, unde tatăl său, medic, a fost rănit în timpul incidentului. Anchetatorii iau în calcul ipoteza folosirii unei substanțe inflamabile cu care victima s-ar fi stropit înainte de autoincendiere, fapt care ar fi dus la declanșarea focului într-un timp foarte scurt.

Cum s-ar fi declanșat tragedia din cabinetul stomatologic din sectorul 3

În cursul zilei de 1 mai, în București, un tânăr de 27 de ani și-a pierdut viața în condiții încă neelucidate, după ce s-ar fi autoincendiat în cabinetul stomatologic al tatălui său. Cazul a intrat în atenția procurorilor, care au deschis o anchetă complexă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul și dacă este vorba despre un gest deliberat. FANATIK a stat de vorbă cu reprezentanți ai DGPMB, ISU, dar și cu un specialist în investigații criminalistice, pentru a contura tabloul complet al tragediei.

ADVERTISEMENT

Potrivit informațiilor obținute din surse apropiate anchetei, apelul la 112 ar fi fost făcut în jurul orei 7:00 dimineața, moment în care autoritățile au intervenit de urgență la adresa indicată, pe strada Știrului din Capitală. La fața locului au ajuns echipaje SMURD, pompieri, dar și polițiști, care au găsit o scenă extrem de gravă. , medicii fiind nevoiți să constate decesul pe loc. În același timp, tatăl acestuia, un bărbat de aproximativ 50 de ani, a suferit arsuri la nivelul mâinilor, cel mai probabil în încercarea de a-și salva fiul sau de a stinge flăcările.

Ipoteze în anchetă. Substanța inflamabilă, element-cheie în stabilirea circumstanțelor

Conform datelor din anchetă, citate de FANATIK, cabinetul stomatologic unde a avut loc tragedia era amplasat chiar lângă locuința familiei, indiciu care arată că cei doi s-ar fi aflat acolo în afara orelor obișnuite de program. Anchetatorii încearcă acum să stabilească ce substanță inflamabilă a fost folosită și în ce context s-a produs aprinderea. Criminalistul Tudorel Butoi indică faptul că sau materiale care pot favoriza propagarea rapidă a focului, însă utilizarea acestora este strict controlată. De aceea, orice abatere sau manipulare necorespunzătoare ar putea duce la un incident grav.

ADVERTISEMENT

Astfel, criminalistul Butoi spune că ar fi important de știut ce fel de substanță a fost folosită de tânărul are și-a dat foc, în ipoteza că putea fi chiar un incident nefericit. Acesta mai adaugă că nu are informații direct din anchetă, ci e doar un punct de la care se poate porni cercetarea, cu siguranță unul luat în calcul de la început de cei care se ocupă de caz: „Relevant ar fi să aflăm substanța inflamabilă care a fost utilizată. Substanțele astea sunt și ele cu rezistență, cu cifră octanică, cu cifră de ardere. Contează suportul pe care a aruncat băiatul combustia. Cine știe ce s-a întâmplat acolo prin cabinetul. Au avut o mică sursă de foc și buf, s-a prins flacăra. Și flacăra asta, când se aprinde spontan, creează un moment de panică celui care se trezește cu ea în față și pe corp. Suficient cât să se ajungă la o tragedie de genul acesta”.

ADVERTISEMENT

ISUBIF, detalii despre intervenția de urgență de la cabinetul unui renumit medic stomatolog

Pentru FANATIK, reprezentanții ISUBIF au transmis detalii suplimentare despre intervenția de urgență din această dimineață, în urma incidentului petrecut pe strada Știrului. „În această dimineață, în jurul orei 7:00, am intervenit în strada Știrului, unde a fost sesizat faptul că o persoană s-a autoincendiat. La locul intervenției s-a constatat că este o victimă autoincendiată (bărbat, 27 ani) care prezenta leziuni incompatibile cu viața și o victimă (bărbat, 50 ani) cu arsuri la nivelul membrelor superioare. La caz au acționat 2 echipaje SMURD și 1 autospecială de stingere cu apă și spumă”, sunt informațiile furnizate de Daniel Vasile, locotenent colonel ISUBIF.