Dezvăluiri din cel mai dificil moment de la Dinamo! Suporterii din DDB au trimis cadou un porc de sărbători jucătorilor: “Fără fani, nu existam!”

”Câinii” au trecut peste situația dificilă din urmă cu 2-3 ani, dar Răzvan Patriche și-a amintit la ”FANATIK Dinamo” de un moment în care suporterii le-au făcut cadou un porc.
Traian Terzian
17.09.2025 | 07:00
Suporterii lui Dinamo le-au făcut cadou jucătorilor un porc. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Fostul fundaș Răzvan Patriche a trăit cele mai cumplite vremuri din istoria clubului Dinamo, atât sportiv cât și financiar, și a vorbit despre momentul în care suporterii le-au făcut cadou jucătorilor un porc de Crăciun.

Jucătorii lui Dinamo au primit cadou de la suporteri un porc

Invitat special al celei mai recente ediții a emisiunii ”FANATIK Dinamo”, fostul căpitan al ”roș-albilor” a recunoscut faptul că fără ajutorul fanilor echipa nu ar fi reușit să supraviețuiască și cel mai probabil s-ar fi desființat.

”Este adevărată povestea cu porcul pe care ni l-au trimis suporterii de Crăciun în decembrie 2022. E mult spus petrecere, am făcut o masă. Nu știu de unde a venit (n.r. – de la DDB Constanța). În perioada aia toți suporterii au avut grijă de noi. Suporterii sunt 100% motivul pentru care Dinamo mai există și astăzi. Dacă nu erau ei, era… De fapt cred că nu mai era”, a declarat Patriche.

Cum s-a trăit singurul sezon al lui Dinamo în Liga 2

Retras la finalul sezonului precedent la vârsta de 39 de ani și devenit antrenorul echipei secunde, fostul fundaș și-a adus aminte de returul uluitor făcut în singurul an petrecut de Dinamo în Liga 2 și modul incredibil cum s-a obținut calificarea în play-off.

”Returul acela din Liga 2 a fost incredibil, nici noi nu mai credeam că putem prinde play-off-ul. Au fost multe momente grele, dar le-am depășit pe toate. Iar toate astea ne-au ajutat să fim mai puternici. Am prins neașteptat acel play-off, cred am depins de vreo trei rezultate, dacă nu chiar patru. S-au aliniat astrele atunci.

Era minutul 90, ne egalase Timișoara pe Arcul de Triumf, eram în atac, nu mai știam cum să facem să dăm gol și când a fluierat arbitrul toată lumea se bucura și eu eram supărat că ratasem, fără să știu că rezultatele indirecte ne-au ajutat”, a spus Răzvan Patriche, la ”FANATIK Dinamo”.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
