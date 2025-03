Dezvăluiri din contractul lui Gele cu FCSB! Ce se întâmplă dacă echipa lui Gigi Becali ajunge în Champions League: „A fost dorit și de Dinamo!”

Jordan Gele (32 de ani) este . Atacantul s-a adaptat excelent la campioana României. În trei meciuri,

Jordan Gele, clauză secretă la FCSB. Francezul a fost dorit și la rivala Dinamo

Din nefericire pentru roș-albaștrii, Gele nu îi poate ajuta în Europa League. Fostul fotbalist al Unirii Slobozia nu a fost trecut pe lista UEFA. Despre transferul lui Gele la campioana României a vorbit recent agentul său, Ousmane Viera, fost jucător în România la CFR Cluj, Internațional Curtea de Argeș, Pandurii Tg. Jiu, Sepsi și Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

„Când încă eram în activitate, mi-am ajutat antrenorii să semneze anumiți jucători și rareori făceam o greșeală, așa că am decis să continui pe această cale, cea de impresar. Plus că nu am vrut să fiu antrenor pentru că nu mai vreau cantonamente.

Jordan a demonstrat că poate juca la echipele din TOP 6 din România, dar FCSB rămâne cel mai mare club din țară și este o ocazie foarte bună pentru el. A fost ușor să realizez transferul, având în vedere evoluțiile sale.

ADVERTISEMENT

El are un bonus de contract de prelungire cu un an și jumătate, dacă FCSB merge în Champions League sau Europa League în sezonul următor. Gigi Becali a investit prea multi bani, așa că e normal să fie foarte exigent.

Gele trebuie să demonstreze că merită să joace la acest club mare. Este adevarat că Gele a fost dorit de Dinamo în trecut, dar acum joacă la cel mai mare club din Romania așa că nu mai vorbesc de trecut.

ADVERTISEMENT

Gele a semnat după ce s-a închis lista UEFA, deși i-ar fi plăcut să joace în Europa League… Își susține colegii, iar ăsta e cel mai important lucru”, a declarat Ousmane Viera, conform

ADVERTISEMENT

Următorul meci în care Jordan Gele și-ar putea ajuta colegii este cel din ultima etapă a sezonului regulat, cu Universitatea Craiova. Partida dintre campionii României și olteni se va juca pe Arena Națională, duminică, 9 martie, de la ora 20:00.