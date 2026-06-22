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Dezvăluiri din culise! Cum a trăit Istvan Kovacs momentul în care Pierluigi Collina i-a oferit delegarea cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale

Istvan Kovacs a arbitrat un meci istoric la acest turneu final, cel dintre Tunisia și Japonia, care a reprezentat partida cu numărul 1.000 la Campionatele Mondiale. Cum a trăit românul momentul delegării
Ciprian Păvăleanu
22.06.2026 | 21:32
Dezvaluiri din culise Cum a trait Istvan Kovacs momentul in care Pierluigi Collina ia oferit delegarea cu numarul 1000 din istoria Cupei Mondiale
SPECIAL FANATIK
Dezvăluiri din culise! Cum a primit Istvan Kovacs vestea delegării la meciul 1.000 din istoria Cupei Mondiale. Foto: Law 5 - The Ref
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Pentru orice arbitru, o delegare la Cupa Mondială reprezintă unul dintre cele mai frumoase momente ale carierei. Pentru Istvan Kovacs, vestea primită în baza FIFA din Florida a avut însă o încărcătură și mai mare. Arbitrul român a fost desemnat să conducă partida cu numărul 1.000 din istoria Cupei Mondiale, iar reacția colegilor a arătat cât de important este acest moment în interiorul familiei arbitrilor FIFA.

Cum a trăit Istvan Kovacs momentul în care a fost delegat la partida cu numărul 1.000 de la Campionatul Mondial

După ce a devenit primul arbitru care a fost delegat în finalele tuturor celor trei competiții intercluburi organizate de UEFA, Istvan Kovacs mai trebuie doar să conducă partide importante de la turneele finale pentru a-și completa cariera, lucru pe care nu l-a făcut până în acest moment. Deși el nu a fost delegat în prima etapă de la CM 2026, Pierluigi Collina i-a păstrat un meci simbolic în cea de-a doua rundă.

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„Centralul” din Carei a primit meciul dintre Tunisia – Japonia, care a reprezentat partida cu numărul 1.000 din întreaga istorie a Campionatelor Mondiale. În momentul în care a primit această veste, Kovacs a fost aplaudat de colegii săi în timp ce a primit tricoul comemorativ special pe care l-a purtat în partida încheiată cu victoria asiaticilor cu scorul de 4-0, disputată în Monterrey, Mexic.

La finalul acestui moment, Kovacs a fost felicitat de toți ceilalți arbitri, a fost îmbrățișat și încurajat, ilustrând spiritul de echipă din rândul arbitrilor prezenți la CM 2026. Așa cum îi stă în fire, românul a încercat să-și ascundă emoțiile, însă era clar nerăbdător să arbitreze primul său meci, după ce la Campionatul Mondial din Qatar a fost folosit doar în rolul de al patrulea oficial.

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Cum arată o zi din viața unui arbitru la Cupa Mondială

Emoțiile nu durează prea mult. La scurt timp după anunțarea delegărilor, arbitrii urcă în autobuze și pleacă spre baza de antrenament din Florida, unde îi așteaptă o nouă zi de pregătire. Programul este comparabil cu cel al unei echipe de top, cu sportivi profesioniști. Oficialii FIFA se antrenează zilnic în condiții de temperaturi ridicate și umiditate accentuată, sunt monitorizați permanent cu dispozitive GPS și participă la sesiuni individuale și colective de pregătire fizică.

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După antrenamente urmează ședințele tehnice conduse de Pierluigi Collina și Massimo Busacca, în care sunt analizate cele mai importante faze din meciurile precedente, unde arbitrilor le este evaluată atât corectitudinea deciziilor, cât și poziționarea din teren. Pregătirea continuă cu analize video dedicate următoarelor partide. Oficialii studiază stilul de joc al echipelor, fazele fixe și comportamentul jucătorilor, astfel încât să intre pe teren cât mai bine pregătiți.

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Întregul program este completat de recuperare, fizioterapie, masaj, consiliere psihologică și un plan nutrițional atent controlat. Practic, fiecare detaliu este pus la punct pentru ca arbitrii să poată performa la același nivel de excelență pe care FIFA îl cere și fotbaliștilor. De asemenea, ei beneficiază și de locuri pentru relaxare: „Team One are nevoie de un spațiu de relaxare. Avem televizoare mari, unde arbitrii pot urmări meciuri live și să studieze echipele pe care le vor arbitra în curând. Avem și noi, bineînțeles, ca fiecare echipă de fotbal, mese de ping-pong, PlayStation. O zonă frumoasă în care ei se pot relaxa și să socializeze”, spune Jeremy Deleze, managerul competițiilor și operațiunilor FIFA, citat de Law 5 – The Ref.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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