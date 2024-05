Dezvăluiri din culise despre cauzele dezastrului de la Dinamo: „Play-out-ul i-a distrus!”

Dinamo e în colaps. Echipa lui Zeljko Kopic a ajuns pe ultimul loc în play-out și e în mare pericol să retrogradeze în Liga 2. Misterul declinului roș-albilor a fost desluișit la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la 10:30.

Dezvăluiri din culise despre cauzele dezastrului de la Dinamo: „Echipajul e deja în apă”

Cu două etape înainte de finalul play-out-ului, Dinamo este pe locul 16, cu 21 de puncte, la două lungimi de salvarea directă. sâmbătă, 20 aprilie, de la ora 20:00, și cu UTA Arad (deplasare), și duminică, 12 mai, de la ora 21:30.

„Eu cred că s-a ajuns aici din cauza faptului că cei care conduc Dinamo, în speță Andrei Nicolescu și Eugen Voicu, nu au reușit sau nu au vrut să aducă lângă ei oameni care se pricep.

Oameni care simt și știu ce înseamnă Dinamo, au făcut performanță în tricoul alb-roșu. Eu am fost în iarnă în cantonament în Antalya, am urmărit îndeaproape ce făcea Kopic, am urmărit zbaterile lui Nicolescu de a aduce jucători la Dinamo și până la urmă jucătorii au ajuns șontâc, șontâc.

Primul care a venit a fost Velkovski și Velkovski a venit pentru că i s-a prezentat un proiect. O listă de transferuri făcută de Kopic și de Nicolescu în parteneriat. A fost o listă de transferuri cu numele pe care le găsim acum la Dinamo. Cu Velkovsli, cu Gnahore, cu Selmani, cu Milanov.

Deci, în iarnă s-a făcut o listă de transferuri la Dinamo și fiecare jucător a fost convins să vină știind că o să vină și ceilalți. Li s-a prezentat că ăsta e proiectul pentru următoarele 6 luni. ‘Trebuie să ne salvăm acum nu mai contează cum și o să vedem în vara ce se va întâmpla’.

Toți jucătorii au fost aduși cu acceptul lui Kopic și toți jucătorii pe care îi vedem acum pe teren la Dinamo știau unii de alții. Așa au fost convinși să vină la Dinamo.

Iar începutul acestei strategii, o lună, o lună și jumătate, la finalul sezonului regulat, au demonstrat că oamenii au avut dreptate. Oamenii se ridicaseră. Victorii cu Oțelul, cu Hermannstadt, cu UTA și au terminat sezonul regulat într-un punct în care la Dinamo se vorbea de salvarea directă de la retrogradare. Nu tu retrogradare directă, nu tu baraj.

Dar a început play-out-ul care e alt campionat. Fiecare meci se joacă pe 3 puncte, nu pe 1,5. Fiecare meci contează, unde îți tremură piciorul când pui piciorul pe minge și la fiecare fază poate depinde salvarea de la retrogradare. A început prost play-out-ul și s-a mers din înfrângere în înfrângere.

Au fost mici pâlpâieli pe ici pe colo, dar presiunea și teama de retrogradare s-a văzut în teren. Nu e posibil, spun observând din exterior, ca în patru din ultimele cinci meciuri ale lui Dinamo să iei gol după minutul 90. Pierzi două puncte acasă cu Petrolul, apoi pierzi punct la Galați, apoi pierzi puncte la FC U Craiova. Sunt 5 puncte deja! Pierzi la Botoșani punct în minutul 91. Sunt 6 puncte!

Cu aceste 5-6 puncte, Dinamo își făcea calcule că mai are nevoie de victorie cu UTA în ultima etapă și era salvată direct. Deci play-out-ul a distrus Dinamo, cu același antrenor, cu același lot de jucători, care în finalul sezonului regulat Dinamo aprinsese speranța fanilor că se poate salva direct.

Una peste alta, eu cred că Dinamo are șanse mici să se salveze pentru că problema maximă e jocul și o problemă foarte importantă e declarația lui Kopic de după Dinamo – Voluntari: ‘Cred că ar fi un miracol să ne salvaăm de la retrogradare. Aș semna pentru un loc de baraj. Sper să ne salvăm indiferent de cum o vom face’.

În momentul în care căpitanul corabiei spune ‘Ar fi o minune să ne salvăm’, pare că echipajul e în apă”, a fost mesajul jurnalistului Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

DEZVALUIRI DIN CULISE despre CAUZELE DEZASTRULUI de la Dinamo