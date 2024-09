Dezvăluiri din culise despre Dan Petrescu la Rapid: „Mister, iartă-mă, nu mai pot!”

la emisiunea Suflet de rapidist, unde cei doi au rememorat clipe din Giulești. Fostul fundaș central a povestit un episod cu Dan Petrescu protagonist, când era pe banca clubului.

Amintiri cu Dan Petrescu din „epoca Rapid“

Adrian Iencși a rememorat un episod din era , atunci când „Bursucul“ Dan Petrescu se află pe bancă. Tehnicianul i-ar fi transmis fundașului că vrea să construiască echipa în jurul lui, dar un eveniment neprevăzut a schimbat totul.

„Pentru mine nu a fost niciun fel de problemă la vremea respectivă când a venit Dan Petrescu. Eu am avut o problema cu o accidentare. La mine a fost o accidentare ciudată, am suferit foarte tare. Noi am dat un test a doua zi la Lia Manoliu.

Era foarte frig. Apropo de încălțări, care contează foarte mult, la adidași. Să ai încălțări cu talpă groasă, le transmit și jucătorilor cu care lucrez. În perioada de pregătire, mai ales iarna, să ai adidași cu toc înalt.

Eu, dând acel test, nu aveam experiența asta, pe tartanul de la Lia Manoliu, aveam încălțări cu talpă plată. Toți aveam. Am dat testul, îmi plăcea să fiu printre primii la alergare. Am ținut printre primii cercul asta.

Fiind și foarte frig, peste noapte, m-am trezit și am simțit o durere puternică la genunchi. Am considerat că e doar o simplă durere și până dimineață o să îmi treacă. M-am trezit dimineață, simțeam aceeași durere și nu puteam să merg“, a spus fostul fundaș rapidist.

Dialogul Iencși – Dan Petrescu

„Am ajuns la Pro Rapid, l-am rugat pe maseur să mă dea cu Bengay, să țină căldură. Foarte greu, cum alergam lângă lac, făceam ture, vine mister și eram printre ultimii. ‘Uite, aici, că tu ești căpitanul echipei, vreau să fac echipa în jurul tău, o echipa puternică, să ne batem cu toate echipele, să luăm campionatul’.

Îl ascultam și aveam o durere cumplită. La un moment dat îi zic ‘Mister, nu mai pot să mai alerg, mă doare genunchiul’. S-a supărat pe mine. Era normal, au fost discuții referitoare la plecarea mea de la Rapid, că eu aș vrea să plec.

Accidentarea asta a părut ca să forțez plecarea. Nu am vrut să plec și domnul Becali știa foarte bine acest lucru. Nu prea mai eram interesat să plec“, a spus Adrian Iencși, în exclusivitate, în dialog cu Robert Niță.

