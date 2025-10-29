Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dezvăluiri din culise despre marea împăcare de la Rapid! Ce s-a întâmplat între Dobre și fani după conflictul aprins

Scandalul iscat între Alex Dobre și fanii Rapidului este de domeniul trecutului. Robert Niță a povestit cum s-a ajuns la împăcare între cele două părți.
Traian Terzian
29.10.2025 | 18:18
Dezvaluiri din culise despre marea impacare de la Rapid Ce sa intamplat intre Dobre si fani dupa conflictul aprins
EXCLUSIV FANATIK
Cum s-a produs împăcarea dintre Alex Dobre și fanii Rapidului. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
În urmă cu o lună Rapid stătea pe un butoi cu pulbere din cauza unui scandal între fani și Alex Dobre, după singura înfrângere din acest sezon. În cele din urmă s-a ajuns la o împăcare care a liniștit apele în Giulești.

Cum s-a împăcat Dobre cu fanii Rapidului

Fostul atacant Robert Niță a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA cum s-a încheiat conflictul dintre jucător și suporteri și a fost încântat de modul în care clubul a tratat această problemă ce putea degenera.

”Rapid a gestionat foarte bine pauza pentru echipele naționale. La fel cum a gestionat bine și scandalul dintre Dobre și suporteri. A doua zi după meciul ăla, cei care fuseseră mai vocali au luat legătură cu Ionuț Voicu (n.r. – delegatul echipei) pentru a se întâlni cu Dobre.

Jucătorul imediat a fost de acord să se vadă cu ei. S-au întâlnit la baza de pregătire și, practic, nu a mai continuat acel scandal. Așa s-a încheiat totul. Sunt situații care ajută la parcursul echipei”, a declarat Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA.

De la ce a pornit scandalul dintre suporteri și Dobre

Imediat după înfrângerea suferită de Rapid pe teren propriu cu FC Hermannstadt, scor 1-2, în etapa a 10-a din SuperLiga, atacantul Alex Dobre a fost implicat într-un scandal de proporții cu suporterii giuleșteni.

Jucătorul a mers să salute galeria după încheierea meciului, doar că a fost înjurat din tribună. Dobre nu s-a lăsat mai prejos și a răspuns pe un ton tăios și a cerut ca cei vinovați să fie scoși în afara stadionului.

Lumea fotbalului s-a împărțit în două după acest conflict. Unii i-au luat apărarea jucătorului și au cerut pedepse dure pentru cei care au pornit scandalul, în timp ce alții l-au avertizat pe Dobre că va avea viață grea în Giulești.

Ce a spus Dobre despre scandalul cu fanii

La o săptămână de la acel moment tensionat, Rapid s-a impus în deplasare cu Petrolul, scor 1-0, iar Dobre și fanii au sărbătorit împreună. Jucătorul a explicat de ce a reacționat așa virulent, dar a precizat că totul s-a încheiat.

”Ei sunt alături de mine, cum și eu sunt alături de ei. Mă bucur că am reușit să le oferim victoria, sperăm să o facem și săptămâna viitoare. A fost pur și simplu un conflict, e ceva închis. Am avut o discuție și mi-au cerut scuze.

Mergem înainte. Până la urmă, și eu sunt om. Cred că oricine ar fi reacționat așa când este înjurat și scuipat. Am închis, am iertat. Suporterii sunt alături de mine, eu sunt alături de ei. Asta este cel mai important”, a spus Dobre.

Traian Terzian
