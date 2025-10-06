Sport

Dezvăluiri din culise despre penalty-ul ratat de Florin Tănase în FCSB – U Craiova. Ce i-a spus fotbalistul lui Mihai Stoica: „S-a răzgândit”

Gabriel-Alexandru Ioniță
06.10.2025 | 20:27
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica și Florin Tănase. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures

În repriza a doua a meciului de duminică seară de pe Arena Națională, Tănase a ratat o lovitură de la 11 metri, fiind blocat de portarul Isenko, după ce în prima parte a jocului marcase tot din penalty, stabilind de altfel și scorul final.

De remarcat a fost că fotbalistul campioanei României a decis să schimbe colțul la a doua execuție, iar acum MM Stoica a dezvăluit că decizia lui în acest sens s-a produs pe moment, după cum chiar jucătorul i-a mărturisit ulterior.

„Noi am avut șansă la meciul ăsta, ei au jucat în 10 cu trei zile în urmă, au jucat în deplasare, noi acasă. Ocazia lui Teles a fost imensă, noi nu am avut. Dar după ce am marcat doar noi am fost pe teren.

(n.r. Despre intrarea lui Toma la pauză în locul lui Stoian) Da, dar problema nu era neapărat de cât de bună repriză făcuse Stoian, era vorba despre apărat un rezultat. Există atacanți care se apără foarte bine. La un moment dat, Miculescu, când a intrat Baiaram, a făcut marcaj om la om, l-a trimis în centru.

Sincer, nu știu, e posibil să i se fi și cerut, dar este unul dintre cei mai responsabili jucători pe care i-am văzut, este posibil să fi făcut asta și pentru că a simțit el. (n.r. Dacă s-a temut că Toma va fi eliminat în repriza a doua) Da, m-am și gândit că rămânem în 10 și nu trebuie să folosim U21. Ieri am trimis un mesaj multora: ‘Batem sigur 1-0, gol Stoian’. Așa am crezut.

Florin Tănase a schimbat colțul în ultima clipă față de penalty-ul transformat

(n.r. Foarte important, pentru că el, deși mulți au pus asta sub semnul îndoielii, el chiar este luptător. Cisotti a jucat foarte, foarte bine, iar Miculescu în a doua a fost senzațional.

(n.r. Dacă se gândea că va rata Tănase penalty) Da, mă gândeam că va da tot acolo, dar să dea la fel de tare, și a dat invers. Mi-a zis că s-a schimbat pe loc, că a avut în cap să dea tot acolo, dar s-a răzgândit”, a spus Mihai Stoica în direct la Prima Sport.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
