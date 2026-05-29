Dezvăluiri din culise despre reeditarea sfertului Steaua – Rapid: „Unii au fost în formă, alții au prins forme”. Cosmin Olăroiu i-a șocat pe UEFAntastici

ADVERTISEMENT

Cu 24 de ore înainte de derby-ul Dinamo – FCSB, finala barajului de calificare în Conference League, stadionul Arcul de Triumf din Capitală a găzduit, joi seara, reeditarea sfertului UEFAntastic Steaua – Rapid din urmă cu două decenii. Un jucător aflat pe teren și acum, dar și în urmă cu 20 de ani, vine cu dezvăluiri de culise despre eveniment. Ce spune despre Cosmin Olăroiu și seriozitatea acestuia.

Bănel Nicoliță, dezvăluiri din culise despre reeditarea sfertului Steaua – Rapid: „Unii au fost în formă, alții au prins forme”

Sfertul UEFAnstastic Steaua – Rapid s-a rejucat joi, 28 mai 2026, pe Arcul de Triumf din Capitală. La fel ca la ultima lor întâlnire europeană de pe 6 aprilie 2006, scorul a fost același, 0-0. Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, eroul Stelei din urmă cu două decenii, Bănel Nicoliță, 41 de ani, a spus câteva cuvinte despre reeditarea acestui duel unic.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Nu ați reușit decât un 0-0) Un 0-0 plăcut, să nu supărăm pe nimeni. A fost un meci după 20 de ani. Unii au fost mai în formă (n.r. alții au prins forme). Evenimentul a fost organizat foarte rapid (n.r. explicația unei asistențe extrem de modeste). Nu a fost sigur cu stadionul. Poate și acesta a fost unul dintre motive. Au fost aproape 3000 de oameni. Mulți copii. Asta a fost una dintre bucuriile noastre.

A fost o atmosferă frumoasă, mai ales că ne-am văzut după 20 de ani. Ne-am văzut cu Carlos (n.r. portarul), cu domnul (Cosmin) Olăroiu, a venit și domnul (Valeriu) Argăseală. Au fost toți, în afară de Cernea, Eugen Baciu și Vasilică Cristocea. Pe foaia de joc am fost un lot subțire, dar pregătiți foarte bine”, spune Nicoliță, despre revederea .

ADVERTISEMENT

Cum i-a impresionat Cosmin Olăroiu pe foștii săi elevi UEFAntastici

Cosmin Olăroiu, 56 de ani, a fost și în prezent, (actuala Europa League), același tehnician serios. Bănel Nicoliță spune că antrenorul nu s-a schimbat deloc. „(n.r. Cum ți s-a părut Olăroiu după atâta timp?) E la fel. A știut tot timpul să ne țină în priză. Era foarte serios la ședința tehnică. Ne-a zis: ‘trebuie să câștigați meciul!’ Am pregătit și fazele fixe, cornerele, cu secundul”, povestește Nicoliță.

ADVERTISEMENT

Fostul jucător de la Steaua mai spune că s-au derulat lucruri foarte frumoase joi seara pe Arcul de Triumf. Antrenorul eliminat în urmă cu 20 de ani, Răzvan Lucescu, a intrat în vestiarul celor de la Steaua: „A intrat la noi în vestiar, am stat de vorbă cu dânsul. Sunt lucruri frumoase care s-au întâmplat, după 20 de ani”.

ADVERTISEMENT

În privința desfășurării partidei de pe Arcul de Triumf, în ciuda tabelei „albe”, Bănel Nicoliță spune că au fost ocazii. „Am avut și ocazii. A fost un meci deschis. Am avut și eu vreo două șanse. I-am dat o centrare lui Dicanio (n.r. Nicolae Dică), dar a dat în portar. Pentru mine, fiecare moment de genul acesta, astfel de întâlniri cu foștii colegi, e special”, mai punctează Bănel.

Ioan Andone, despre prestația lui Bănel din reeditarea sfertului european cu Rapid: „A fost printre cei mai buni de pe teren”

Intrat telefonic la FANATIK SUPERLIGA, Ioan Andone, 66 de ani, dezvăluie că a fost prezent joi seară pe stadionul Arcul de Triumf. Fostul antrenor al lui Dinamo, Rapid sau CFR Cluj îl laudă pe Nicoliță pentru prestația din duelul UEFAntastic din prezent: „L-am văzut pe Bănel aseară. A fost printre cei mai buni de pe teren. El, Cristea, Maftei, Rada. I-am văzut”, spune Ando.

ADVERTISEMENT

Andone a fost și el extrem de dezamăgit de asistența modestă de la acest meci cu mare însemnătate. „Puțină lume. Nu avem cultura asta. Dacă se juca în Spania te speriai. Mă așteptam la 7-8 mii de spectatori. Păcat. Nu știu, poate nici nu au făcut publicitate multă. Și asta contează. Să știe lumea. Era de văzut. Era interesant”, afirmă fostul tehnician.

Interesant este faptul că jucătorii celor două echipe nu au vrut să bată penalty-uri la finalul acestui meci. „La un moment dat, ni s-a cerut să batem penalty-uri. Domnul Tudor (n.r. arbitrul Alexandru Tudor) alerga după noi și ne întreba dacă batem. Unul zicea da, altul nu. Gata, am decis să nu mai batem. Vrem să mai jucăm o dată”, dezvăluie Bănel Nicoliță.