Dezvăluiri din culise despre venirea lui Kurt Zouma la CFR Cluj: “Contractul este semnat şi de Neluţu Varga!”. Exclusiv

Transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj a fost cu adevărat cea mai tare lovitură a fotbalului românesc în mercato de vară. Care au fost, de fapt, culisele venirii fundașului central în Gruia.
CFR Cluj este echipa din fotbalul românesc care a obișnuit să aducă fotbaliști cu nume sonore. Ardelenii se pot lăuda cu transferuri precum Julio Baptista, Yevgen Konoplyanka sau Omar El Kaddouri, dar și mulți alții.
Echipa din Gruia nu s-a lăsat mai prejos nici în acest sezon, semnând cu Islam Slimani, dar și cu Kurt Zouma. În cazul fundașului central, președintele Iuliu Mureșan i-a anunțat deja la FANATIK SUPERLIGA plecarea de la echipă în iarnă. Cum a fost, însă, adus la CFR.
„Situația este mai mult decât cunoscută. A fost o ambiție… intențiile au fost bune, dar până la urmă cei care l-au adus pe Zouma trebuie să-și asume. În rest trebuie să apreciem lucrurile bune care s-au făcut și care le-au făcut inclusiv cei care l-au adus pe Zouma.
S-a a încercat să se creeze o emulație și un sprijin defensiv, dar ce e cert, nu a existat unanimitate atunci când a fost adus Zouma. E un băiat extraordinar. Marea majoritate a băieților de la CFR sunt băieți senzaționali”, a spus inițial Cristi Balaj.
„Zouma este un jucător despre care am mai vorbit. A fost adus special la dorința patronului și pentru imagine și pentru ce a însemnat Zouma, dar din păcate nu mai poate fizic. Este cam singurul transfer al CFR-ului în care inclusiv domnul Varga a semnat contractul, pentru că și l-a dorit, și-a asumat”, a precizat și moderatorul Cristi Coste.
CFR Cluj vine după un fabulos 3-0 pe teren propriu cu Rapid, liderul SuperLigii. Ardelenii au obținut 3 puncte uriașe pentru lupta de calificare în play-off, iar Cristi Balaj a numit elementele cheie în succesul fostei sale echipe.
„CFR Cluj a demonstrat că are jucători de calitate, jucători foarte buni. A contat probabil și faptul că sub presiunea depunctării au plătit și anumite drepturi salariale. A contat, zic eu, acest lucru, plus venirea lui Pancu, schimbarea președintelui, toate lucrurile se pare că au fost pozitive!”, a mai spus Balaj.
Cristi Balaj a punctat ulterior cu ce a contribuit fiecare antrenor pe care CFR Cluj l-a avut până acum în acest sezon. Fostul președinte al ardelenilor a spus cu ce avenit nou Daniel Pancu, actualul tehnician.
„Dan Petrescu a pregătit echipa, a fost în cantonament. Mandorlini a creat multe relații de joc pentru că eu am fost la antrenamente și știu ce relații de joc a făcut. Iar Pancu a venit cu acest imbold, intensitatea, probabil ritmul antrenamentelor pe care le-a desfășurat înaintea meciului, încrederea pe care a dat-o jucătorilor, cumulat cu satisfacția de a vedea jucătorii că Neluțu Varga sprijină în continuare clubul. S-a creat o emulație!”, a mai spus Balaj la FANATIK SUPERLIGA.