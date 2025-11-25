Dezvăluiri din culise despre venirea lui Kurt Zouma la CFR Cluj: “Contractul este semnat şi de Neluţu Varga!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj a fost cu adevărat cea mai tare lovitură a fotbalului românesc în mercato de vară. Care au fost, de fapt, culisele venirii fundașului central în Gruia.

Adevărul din spatele venirii lui Kurt Zouma la CFR Cluj

CFR Cluj este echipa din fotbalul românesc care a obișnuit să aducă fotbaliști cu nume sonore. Ardelenii se pot lăuda cu transferuri precum Julio Baptista, Yevgen Konoplyanka sau Omar El Kaddouri, dar și mulți alții.

Echipa din Gruia nu s-a lăsat mai prejos nici în acest sezon, semnând cu Islam Slimani, În cazul fundașului central, în iarnă. Cum a fost, însă, adus la CFR.

„Situația este mai mult decât cunoscută. A fost o ambiție… intențiile au fost bune, dar până la urmă cei care l-au adus pe Zouma trebuie să-și asume. În rest trebuie să apreciem lucrurile bune care s-au făcut și care le-au făcut inclusiv cei care l-au adus pe Zouma.

S-a a încercat să se creeze o emulație și un sprijin defensiv, dar ce e cert, nu a existat unanimitate atunci când a fost adus Zouma. E un băiat extraordinar. Marea majoritate a băieților de la CFR sunt băieți senzaționali”, a spus inițial Cristi Balaj.

„Zouma este un jucător despre care am mai vorbit. A fost adus special la dorința patronului și pentru imagine și pentru ce a însemnat Zouma, dar din păcate nu mai poate fizic. Este cam singurul transfer al CFR-ului în care inclusiv domnul Varga a semnat contractul, pentru că și l-a dorit, și-a asumat”, a precizat și moderatorul Cristi Coste.

Balaj știe ce a dus la victoria CFR-ului cu 3-0 contra Rapidului

CFR Cluj vine după un fabulos 3-0 pe teren propriu cu Rapid, liderul SuperLigii. Ardelenii au obținut 3 puncte uriașe pentru lupta de calificare în play-off, iar Cristi Balaj a numit elementele cheie în succesul fostei sale echipe.

„CFR Cluj a demonstrat că are jucători de calitate, jucători foarte buni. A contat probabil și faptul că sub presiunea depunctării au plătit și anumite drepturi salariale. A contat, zic eu, acest lucru, plus venirea lui Pancu, schimbarea președintelui, toate lucrurile se pare că au fost pozitive!”, a mai spus Balaj.

Contribuția fiecărui antrenor din acest sezon la CFR Cluj. Cu ce a venit nou Daniel Pancu, de fapt

Cristi Balaj a punctat ulterior cu ce a contribuit fiecare antrenor pe care CFR Cluj l-a avut până acum în acest sezon. Fostul președinte al ardelenilor a spus cu ce avenit nou Daniel Pancu, actualul tehnician.

„Dan Petrescu a pregătit echipa, a fost în cantonament. Mandorlini a creat multe relații de joc pentru că eu am fost la antrenamente și știu ce relații de joc a făcut. Iar Pancu a venit cu acest imbold, intensitatea, probabil ritmul antrenamentelor pe care le-a desfășurat înaintea meciului, încrederea pe care a dat-o jucătorilor, cumulat cu satisfacția de a vedea jucătorii că Neluțu Varga sprijină în continuare clubul. S-a creat o emulație!”, a mai spus Balaj la FANATIK SUPERLIGA.