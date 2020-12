Dezvăluiri din culisele antrenamentelor FCSB: „Thomas Neubert e un maniac, este la un alt nivel”

Thomas Neubert este printre cei mai apreciați preparatori fizici care au activat în România. Adus la FCSB mai întâi de Laurențiu Reghecampf, neamțul este extrem de apreciat de Ovidiu Kurti.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Kinetoterapeutul roș-albaștrilor a vorbit despre metodele de lucru ale lui Neubert. El crede că performanțele fotbaliștilor de la FCSB sunt posibile grație neamțului.

Ovidiu Kurti a povestit și cum a ajuns să lucreze pentru FCSB, club al cărui angajat este din anul 2012. Și pe el tot Laurențiu Reghecampf l-a adus la roș-albaștri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dezvăluiri din culisele antrenamentelor FCSB: „Thomas Neubert e un maniac”

În vârstă de 51 de ani, Thomas Neubert este cel mai de succes preparator fizic pe care l-a avut FCSB în ultimii ani. Adus în 2012 de Laurențiu Reghecampf, Neubert a contribuit la parcursul excelent al roș-albaștrilor din primul mandat al fostului fundaș dreapta ca antrenor.

Neubert a revenit pentru o jumătate de sezon, în iarna lui 2015, însă nu s-a bucurat de același succes și a plecat la ȚSKA Sofia după ce roș-albaștrii au ratat titlul. Tot cu Laurențiu Reghecampf a lucrat neamțul și la Al-Wasl, pe parcursul sezonului 2019-2020. În vara acestui an, el s-a întors la formația lui Gigi Becali, ca parte din staff-ul lui Toni Petrea. Ovidiu Kurti, kinetoterapeutul FCSB, se declară încântat de metodele lui Neubert.

ADVERTISEMENT

„Avem un staff medical foarte bine creionat. Printre primii preparatori fizici extraordinari cu care am lucrat este Thomas Neubert, care e un ‘maniac’ și un om incredibil. Își duce lucrul la o altă dimensiune, la un alt nivel, atunci evident că a trebuit să încerc să ajung la nivelul lui.

Adică sportivul odată recuperat să ajungă la el și să nu trebuiască să îl ia de la 0, să fie la un nivel extraordinar de bun, ca mai apoi el să îl ducă spre cea mai înaltă performanță”, a spus Kurti pentru canalul de Youtube „Ce să fac”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns Ovidiu Kurti să lucreze pentru roș-albaștri: „Mi-au răspuns după șapte ani”

Ovidiu Kurti a dezvăluit că și-a dorit dintotdeauna să lucreze pentru FCSB și că a aplicat pentru un loc de muncă la formația lui Becali imediat după ce a terminat studiile.

„După ce am terminat facultatea, visul meu a fost să lucrez pentru Steaua (n.r. FCSB). Am depus un CV, n-o să uit niciodată, am intrat pe siteul clubului și am trimis mail. Nu mi s-a răspuns niciodată la mailul respectiv și mă bucur că nu s-a întâmplat asta. S-a întâmplat peste 7 ani, iar dacă se întâmpla mai repede, sincer, nu cred că aș fi fost pregătit. Eram departe de ceea ce trebuia”, a spus kinetoterapeutul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ovidiu Kurti este cel care le-a dat fanilor FCSB o veste excelentă atunci când a postat în data de 2 decembrie un videoclip cu Dennis Man la antrenament. Atacantul roș-albastru va reveni mai devreme decât se aștepta staff-ul liderului, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.