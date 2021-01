Marius Croitoru a făcut dezvăluiri din culisele negocierilor dintre Gigi Becali și Denis Hăruț, după ce transferul jucătorului la FCSB a picat în ultimul moment.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Denis Haruț jucătorul lui FC Botoșani a strâns 15 apariții pentru echipa condusă de pe bancă de Marius Croitoru în acest sezon, fiind unul dintre cei mai buni jucători.

În prezent jucătorul în vârstă de 21 de ani este cotat la 1 milion de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt, acesta având selecții și la reprezentativă U21.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dezvăluiri din culisele negocierilor dintre Gigi Becali și Denis Haruț: „Nu are încredere în nimeni”

“N-aș putea să-l sfătuiesc pe Haruț să meargă și după să nu mai meargă. Eu nici n-am fost prezent acolo, eram la hotel. Băiatul s-a ridicat când a văzut două contracte și a spus că vrea să discute cu tatăl lui. A vorbit cu tatăl lui, după care mi-a dat share location ca să vin să-l iau.

Mi-a povestit ce s-a întâmplat și am plecat. Era dezamăgit de ce s-a întâmplat și mi-a spus să plecăm acasă, la Botoșani. Am venit cu el la București, el nu are impresar. Este ca și copilul meu, bineînțeles că m-am sfătuit cu el.

ADVERTISEMENT

Băiatul nu are încredere în nimeni, doar în mine. Am plecat spre București cu speranța că va semna cu FCSB, eu și părinții lui i-am spus că este un pas înainte. I-am explicat că este momentul ca el să se transfere la o echipă care poate să-i ofere mai mult. El este peste nivelul echipei noastre, avea nevoie de o echipă care să-l ducă la nivelul următor. În birou a fost doar el, cu domnul Vulturar și domnul Argăseală”, a spus Marius Croitoru la Digisport.

Denis Haruț rămâne cu gândul la FC Botoșani

“Gândul meu este acum doar la FC Botoșani. Vreau să ne calificăm din nou în play-off și să prindem cupele europene. Nu sunt afectat, colegii m-au reprimit foarte bine, sunt foarte motivat și de abia aștept să înceapă meciurile.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu s-a încheiat perioada de transferuri, așa că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Niciodată să nu spui niciodată”, a declarat Denis Hăruț după ratarea transferului.

FC Botoșani are programat primul meci din Liga 1 în 2021 joi, pe 14 ianuarie, acasă contra celor de la FC Argeș, Echipa lui Marius Croitoru este pe locul 8 în clasament cu 18 puncte acumulate in 15 etape disputate.

ADVERTISEMENT