Dezvăluiri din culisele prelegerilor secrete ţinute de fondatorul PayPal la Roma. „Xi Jinping este rasist. Elon Musk îl urăște pe Bill Gates”

ADVERTISEMENT

De duminică până miercuri, miliardarul american din domeniul tehnologiei Peter Thiel, fondatorul PayPal şi Palantir, a ţinut la Roma o serie de prelegeri secrete, cu un număr restrâns de participanţi. Deşi destinate unui grup de oameni atent selecţionaţi, un jurnalist italian a reuşit să obţină accesul la una dintre conferinţe, dezvăluind ce s-a discutat acolo.

Peter Thiel spune despre Xi Jinping că este „sexist şi rasist”

Ilario Lombardo, de la ziarul La Stampa, a reuşit să intre în Palazzo Taverna, locul unde Thiel și-a ținut discursurile, lucru remarcabil ţinând seama de faptul că participanții au fost obligați să semneze un acord de confidențialitate, iar încălcarea acestuia se pedepseşte cu o amendă de 10.000 de euro. Cu toate acestea, jurnalistul La Stampa a reuşit să se strecoare înăuntru şi să-l audă pe Thiel vorbind şi dând ample citate din acesta. „Anticristul este un politician”, ar fi declarat miliardarul în timpul celei de-a treia prelegeri, în ultima sa zi la Roma.

ADVERTISEMENT

Fondatorul PayPal și Palantir, care a fost prezentat la intrarea în scenă drept un „antreprenor intelectual germano-american”, și-a dezvăluit convingerile politice, în concordanță perfectă cu cele ale lui Donald Trump și ale oamenilor din jurul acestuia. „Xi Jinping este sexist și rasist. Unii cred că este Hitler reîncarnat”, a spus miliardarul la un moment dat. „Aceste afirmații nu sunt aruncate la întâmplare, ci rostite cu știința că vor fi înregistrate și publicate. Au o greutate enormă, deoarece provin de la un om de afaceri care l-a sponsorizat pe Trump, l-a consiliat, a introdus oamenii companiei sale în administrația americană, a finanțat cariera politică a vicepreședintelui J.D. Vance și furnizează Pentagonului și CIA instrumente sofisticate de informații pentru uz militar”, scrie Ilario Lombardo în reportajul de la Palazzo Taverna.

China este adversarul strategic al Statelor Unite și este semnificativ faptul că Thiel a făcut aceste comentarii exact în momentul în care Trump i-a cerut lui Xi să amâne summitul programat la Beijing pentru 31 martie, având în vedere rezultatul din ce în ce mai incert al războiului din Iran și blocada continuă a Strâmtorii Ormuz, unde președintele american a încercat fără succes să obţină ajutorul Beijingului. Mai mult, în urmă cu doar zece zile, Thiel a zburat la Tokyo pentru a se întâlni cu prim-ministrul japonez Sanae Takaichi, lidera care, de la începutul mandatului său, a escaladat conflictul diplomatic cu Xi Jinping, și probabil a discutat cu aceasta despre software-ul Palantir, deja folosit în Japonia. În acest context geopolitic, rolul lui Thiel nu mai poate fi redus la un simplu miliardar extravagant care se delectează călătorind prin lume pentru a discuta despre Biblie, escatologia creștină, Apocalipsa și dezvoltarea tehnologică.

ADVERTISEMENT

Peter Thiel dă de înţeles că îl identifică pe Xi Jinping ca fiind Anticristul Anticriștilor

„Raționamentul care ajunge la Xi merge de mai departe. De data aceasta în sală este mai frig. Ferestrele sunt larg deschise, pentru că Thiel s-a plâns de căldură”, descrie Lombardo artmosfera. Primul de care a vorbit a fost Elon Musk, fondatorul Tesla și proprietar al SpaceX, fostul său partener în PayPal și, ca și el, cooptat de Trump, înainte ca relația cu președintele SUA să se deterioreze. Thiel împărtășește cu Musk principiul care stă la baza viziunii tehnocratice a dreptei libertariene, cu câteva diferențe importante: Thiel este mult mai radical și are argumente teoretice mai solide decât sud-africanul.

ADVERTISEMENT

Al doilea nume rostit a fost cel al lui Bill Gates, fondatorul Microsoft, filantrop foarte apreciat de lumea liberală. „Musk îl urăște pe Gates. Bill Gates este ca Dr. Jekyll și Mr. Hyde, în public pare o persoană bună, dar în privat – și l-am văzut recent – este un torent de înjurături. Caută să obțină Nobelul. Dar dacă vă gândiți că și el ar fi un Anticrist, pentru mine nu este. Anticristul este un politician”, a spus Thiel. În continuare, Lombardo a scris în reportajul său: „Tot ceea ce a spus în continuare despre Xi a făcut să pară că a identificat în președintele chinez Anticristul Anticriștilor. Dar nu a spus-o concret în cuvinte”.

Fostul papă Benedict al XVI-lea, considerat unul dintre cei mai mari gânditori ai acestor timpuri

Făcând un mic salt înapoi, în timpul primei conferinţe, ţinute duminică, guru-ul dreptei tehnologice spunea: „Bănuiesc că un grup de tip european, cu vederi de centru-stânga, crede că cineva ca Benjamin Netanyahu este un criminal dezechilibrat și că . Eu nu sunt chiar de acord”. Pentru Thiel, nici măcar toţi cei din zona de dreapta nu au înţeles amenințarea pe care o reprezintă Anticristul: „Conservatorilor sociali care se îndreaptă într-o direcție ușor anti-științifică și anti-tehnologică, le spun că sunteți mult mai patetici decât stânga de la Hollywood, cea care iubește filmele despre apocalipsa climatică cauzată de suprapopulare”.

ADVERTISEMENT

„Thiel are un talent deosebit pentru a surprinde și pentru a nu oferi nicio certitudine celor care urmează calea întortocheată a gândirii sale”, a mai remarcat jurnalistul Ilario Lombardo. Miliardarul i-a adus un omagiu papei Benedict al XVI-lea, despre care s-a spus că a forţat să demisioneze din funcţie, în 2013, spunând despre acesta că este „unul dintre cei zece cei mai mari gânditori ai timpului nostru, poate chiar cel mai mare”. A vorbit apoi despre Iisus Hristos și a făcut o paralelă cu Alexandru cel Mare, ambii murind la 33 de ani, concentrându-se asupra acestui număr.

După aceea a scos din buzunar o bancnotă pe care a fluturat-o provocator şi a întrebat: „De ce au banii această putere? Cine vrea această bancnotă?”. Mai multe mâini s-au ridicat, iar el i-a dăruit-o lui Alberto Garzoni, președintele Asociației Vincenzo Gioberti, cel care a organizat conferințele şi care se afla în primul rând.

Fondatorul PayPal susţine că, de frica Armaghedonului, societatea a uitat de Anticrist

„Și atunci, cine este Peter Thiel? Un vizionar? Un mesia al Lumea Nouă? Un șarlatan? Un fost student la Stanford devenit un milionar plictisit? Sau, mai simplu, cineva care știe să facă afaceri, pentru că a învățat prima regulă a vânzărilor: fă să creadă că ceea ce vinzi este cea mai importantă chestie din lume”, se încheie reportajul din La Stampa.

că este omul din spatele vicepreşedintelui JD Vance, şi-a exprimat ideile nonconformiste încă din 2009, într-un eseu intitulat „Educaţia unui libertarian”, în care scria: „Nu mai cred că libertatea și democrația sunt compatibile”. Thiel se inspiră din ideile lui Carl Schmitt, Rene Girard și Leo Strauss şi susţine că Occidentul, consumat de frica Armaghedonului, care a devenit tangibilă în era nucleară, a uitat de Anticrist.

Într-un interviu din octombrie 2024 acordat Institutului Hoover al Universității Stanford (Uncommon Knowledge with Peter Robinson), Peter Thiel a sugerat că Anticristul ar putea apărea prin exploatarea temerilor apocaliptice și oferirea unei soluții prin intermediul unei guvernări globale. El a avertizat că o astfel de figură sau un astfel de sistem s-ar prezenta ca un salvator, imitând inițial valorile creștine, dar în cele din urmă subminându-le prin impunerea unui control excesiv al statului.