Dezvăluiri din dosarul bătăilor de la meciul Dinamo – UTA. Un IT-ist și un fotbalist, pe lista inculpaților. Ultras dinamovist: ”Juristul clubului ne-a agravat situația”

Opt dintre suporterii urmăriți penal după incidentele violente de la , disputat campionatul trecut, pe ”Arcul de Triumf”, la 8 martie 2024, au fost trimiși în judecată. Pe lista inculpaților sunt șase ultrași dinamoviști din Peluza Sud și doi susținători ai echipei CSA Steaua, care s-au aflat în grupul aliat cu galeria formației arădene.

Dezvăluiri din dosarul incidentelor de la meciul Dinamo – UTA

Dinamo s-a constituit parte vătamată, prin juristul clubului Ioan Dragoș Petcu, pentru recuperarea unui prejudiciu în valoare de 80.000 de lei, aproximativ 16.000 de euro. Fanii din Peluza Sud sunt revoltați, considerând că depoziția oficialul grupării din Ștefan cel Mare a influențat mult cursul anchetei și le-a îngreunat situația juridică.

Ovidiu Stemat, unul dintre inculpații dinamoviști, este IT-ist de profesie la o primărie din București și ultras în timpul liber. Contactat de FANATIK, acesta a declarat: ”Am fost trimiși în judecată și pentru că clubul Dinamo s-a constituit atât parte civilă, cât și parte vătămată prin juristul clubului”.

Dinamo s-a constituit ca parte vătămată, prin juristul clubului

Acesta a continuat: ”La un moment dat, juristul a fost singura persoană care a dat declarație că s-a speriat, că a auzit în jurul dânsului mai mulți spectatori care s-au speriat. Deci, nu a declarat asta vreo mămică sau vreun părinte care erau cu copilul pe stadion, sau vreo femeie gravidă, a declarat tocmai juristul clubului Dinamo.

Așa s-a agravat situația în defavaroarea noastră, în sensul că declarația juristului confirmă că a existat tulburarea ordinii și liniștii publice gravă”.

Motivul incidentelor, potrivit fanilor alb-roșii: ”Un banner dinamovist capturat de steliști, afișat la meciul cu UTA”

Ovidiu Stemat susține că incidentele au izbucnit din cauza faptului că ultrașii de la Sud Steaua au afișat steagul grupului dinamovist ”Front 48”, capturat în 2022. Fanul arată acuzator cu degetul spre forțele de ordine.

”Fanii de la CSA Steaua au afișat în peluza celor de la UTA un banner capturat de la o brigadă dinamovistă. Problema nu este că a fost afișat, ci cum a fost introdus acel banner pe stadion. Pentru că imaginile din dosar arată faptul că cei de la Steaua au introdus acel banner cu acordul forțelor de ordine.

Celor de la Steaua li s-a cerut să desfășoare steagul, să fie filmat, după care reprezentanții forțelor de ordine și-au dau acordul să intre cu el, deși știau foarte bine că este un steag de la Dinamo, capturat. Un steag care dacă va fi afișat va încinge spiritele, ceea ce s-a și întâmplat”, a menționat fanul dinamovist pus sub control judiciar și interzis pe stadioane timp de un an.

Ovidiu Stemat recunoaște că a pătruns pe teren în sprijinul camarazilor săi, dar le-a spus anchetatorilor că nu a comis fapte violente: ”Eu am fost plecat în Marea Britanie aproape 10 ani, timp în care nu am participat aproape deloc la meciurile lui Dinamo.

La meciul cu UTA, când s-a risipit fumul de la fumigene mi-am văzut prietenii alergați și de asta am pătruns pe teren, să le vin în ajutor. Nu am lovit pe nimeni, nu am distrus nimic, nu am fost lovit. Am fost amendat penal cu 3.000 de lei”.

Stratagema Peluzei Sud Dinamo

Din informațiile FANATIK, ultrașii din Peluza Sud Dinamo au recurs la o stratagemă prin care au încercat să recupereze din mâinile celor de la CSA Steaua steagul alb-roșu capturat. ”Dinamoviștii au aruncat cu fumigene în dreptul grupului de steliști, unde era bannerul.

Când s-a ridicat fumul, Alexandru Călmuș, unul dintre suporterii inculpați, a sărit din tribună pe teren, sperând că nu va fi observat, și va reuși astfel să se întoarcă cu steagul mult râvnit. A fost văzut însă de Andrei Florescu, rugbystul, și de ceilalți steliști și au intrat după el pe gazon. Atunci au pătruns și alți dinamoviști în suprafața de joc și s-au luat la bătaie”, au dezvăluit surse din cadrul anchetei.

Sechestru asigurator din banii ultrasului stelist Andrei Florescu

Judecătorii au dispus sechestru asiguratator până la concurența sumei de 80.000 lei pentru , plasat în arest la domiciliu după incidentele de la meciul Dinamo – UTA.

”La perchezițiile efectuate acasă la Florescu au fost găsiți printre altele 100.000 de lei, iar anchetatorii au pus un sechestru asigurator pe suma echivalentă valorii prejudiciului. Cei care vor fi găsiți vinovați pentru distrugere vor suporta o parte din sumă”, au mai dezvăluit sursele FANATIK.

Cei 8 suporteri inculpați riscă închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă

Potrivit portalului cei opt ultrași inculpați sunt:

Olteanu Alessandro Nicolae

Iorgulescu Raul Ronaldinhio Gabriel

Stemat Ovidiu Iulian

Florescu Andrei

Niculescu Roberto Daniel

Secrieriu Mihnea

Bogdan Marian

Călmuș Alexandru Cosmin

Aceștia sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, respectiv utilizarea materialelor pirotehnice. Aceste fapte, potrivit legii, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Iorgulescu Raul Ronaldinhio Gabriel, ultras-fotbalist-profesor de sport

Iorgulescu Raul Ronaldinhio Gabriel și el ultras dinamovist reprezintă un alt caz aparte. Acesta are 22 de ani, este fotbalist în activitate și a absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport Craiova. Recent, Raul Iorgulescu a dat examen pentru a obține catedră de profesor de sport.

Până de curând, Raul Iorgulescu a activat la echipe din Liga 3, Viitorul Șimian, Jiul Petroșani și Cozia Călimănești. Din cauza participării la incidentele de la meciul Dinamo – UTA el a primit interdicție pe stadioane, atât ca spectator, cât și ca fotbalist.

”Raul Iorgulescu nu mai poate juca o perioadă în competițiile organizate de FRF. El s-a legitimat la o echipă din Liga a 4-a, care este tutelată de Asociația Județeană. Regretă enorm ce a făcut. El a intrat de puțin timp în Peluza Sud Dinamo. Meciul cu UTA a fost al treilea în Peluza Sud. Mult timp a mers la meciuri cu PCH”, au dezvăluit apropiații săi pentru FANATIK.

”M-a luat capul, colegii mi-au spus ’Hai să sărim și noi’”

”M-a luat capul, colegii mi-au spus ’Hai să sărim și noi’”, le-a povestit fotbalistului-ultras cunoscuților. ”Doar el aintrat pe teren din grupul în care se afla. Are trei capete de acuzare: încăierare, deranjarea ordinii publice și folosirea de materiale pirotehnice.

El a sărit gardul și a pătruns pe gazon, iar când i-a văzut pe cei de la Steaua cât sunt de mari a luat-o la fugă înapoi, să se întoarcă în tribună. S-a trezit lângă el cu o brichetă cu care se aprind torțele și fumigenele și a aruncat-o de frică să nu-l rănească. Nu a lovit pe nimeni”, susțin apropiații lui Raul Iorgulescu.

Dinamo nu comentează: ”Suntem obligați să păstrăm confidențialitatea”

FANATIK a solicitat prin email clubului Dinamo 1948 o poziție oficială despre faptul că s-a constituit ca parte vătămată în procesul cu cei 8 suporteri, prin juristul Dragoș Petcu. Răspunsul grupării din Ștefan cel Mare:

”În acest moment, nu putem oferi informații sau răspunde la întrebări referitoare la un proces în derulare. Conform legislației în vigoare și pentru a respecta procedurile legale, suntem obligați să păstrăm confidențialitatea detaliilor legate de acest caz până la finalizarea procedurilor judiciare.

Codul de procedură penală prevede că:

Procedurile judiciare sunt confidențiale, iar divulgarea informațiilor dintr-un dosar penal este restricționată pentru a proteja interesele părților implicate și pentru a asigura desfășurarea corectă a procesului. Accesul la dosarul penal este permis doar părților implicate și avocaților acestora, iar orice altă persoană poate avea acces la dosar doar cu permisiunea procurorului sau a instanței de judecată”.

Cazul incidentelor de la Dinamo – UTA, prezentat de Parchet

”În cauză s-a reţinut că în data de 8 martie 2024, în jurul orelor 19:50, înainte de începerea partidei de fotbal dintre echipele F.C. Dinamo Bucureşti şi A.F.C. UTA Arad, disputată pe Stadionul Naţional Arcul de Triumf, a avut loc un incident între membrii galeriei FC Dinamo Bucureşti, ce se aflau în Tribuna II Est a stadionului, şi membrii galeriei A.F.C. UTA Arad, sprijiniţi de suporteri ai echipei CSA Steaua Bucureşti, aflaţi în Peluza Sud (care au aruncat cu articole pirotehnice tip torţe şi au pătruns pe suprafaţa de joc, agresându-se reciproc)”, s-a arătat într-un comunicat dat publicităţii după meci de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

”În justificarea propunerii de arestare preventivă, procurorii au făcut referire la gravitatea concretă a infracţiunilor comise (în public, pe un stadion, prin folosirea fără drept de produse pirotehnice periculoase, ce au fost aruncate atât în teren, cât şi asupra unor spectatori, de faţă fiind şi minori, dar şi prin pătrunderea pe suprafaţa de joc şi angrenarea într-un conflict fizic direct) dar şi la periculozitatea inculpaţilor, cunoscuţi organelor de ordine – poliţie şi jandarmerie – ca persoane deosebit de violente”, a mai informat Parchetul.