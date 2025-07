Dezvăluiri din interior! Cum a ajuns noua senzație Assad la Universitatea Craiova: „Ne face viața mai ușoară”. Video

a ajuns la Universitatea Craiova după intermedierea făcută în acest sens de Tudor Băluță. Mijlocașul a venit în Bănie tot în această vară, iar anterior a fost coleg cu atacantul palestinian în Polonia, la Slask Wroclaw.

Cum a ajuns Assad în această vară la Universitatea Craiova

După ce echipa antrenată de s-a calificat în turul 3 preliminar din Conference League în detrimentul celor de la FK Sarajevo, fotbalistul crescut de Academia Gheorghe Hagi a fost întrebat, printre altele, și despre această chestiune și a explicat pe larg cum s-a ajuns la această mutare.

„Așa cum ne așteptam după meciul tur, așa cum am spus la interviu. Am zis că o să fie cu totul alt meci și cred că am arătat asta. Deși, clar, ne-au pus și ei probleme, nu neagă nimeni că au fost un adversar dificil, că au fost o echipă bună contra căreia am jucat, însă în a doua repriză a fost o dominare totală din partea noastră.

(n.r. Dacă se aștepta la scorul ăsta) Nu neapărat, ne gândeam să ne calificăm, asta era cel mai important, dacă ne calificam la un gol diferență, pentru mine asta conta. Dar să o faci în maniera asta e un plus de moral, de încredere. Și pentru Assad, a dat trei goluri, ne bucurăm cu toții pentru el și pentru noi toți, sper să o ținem tot așa.

(n.r. Ce le-a spus Mirel Rădoi la pauză) Ca de obicei, încercăm să legăm niște chestii tactice, să vedem niște imagini din prima repriză. Asta facem mereu, deci nimic special. A zis să avem răbdare, că golul o să vină.

În seara ne bucurăm, după care de mâine ne gândim la meciul cu CFR. Următorul meci e cel mai important, ne gândim la meciul cu CFR și după aceea o să pregătim și meciul din Europa.

„Impresarul” Tudor Băluță a dat toate detaliile

(n.r. Cum l-a adus pe Assad la Universitatea Craiova) Am avut o discuție cu domnul Rotaru, m-a întrebat dacă ar fi ceva jucători pe la Slask. I-am spus de Assad, pentru că a fost un jucător care și-a pus amprenta imediat cum a venit la noi.

În prima lui experiență în afara Suediei, unde a jucat mereu, și e și un băiat extraordinar, un caracter foarte bun, s-a integrat foarte bine aici, toată lumea îl place, se simte bine. Cred că se vede că se simte bine și pe teren, sunt sigur că o să ne ajute foarte mult.

„Mă bucur pentru el, pentru club, pentru mine, ne face și nouă viața mai ușoară”

E el și e foarte bine așa cum e, e foarte bun, mă bucur pentru el. Mă bucur pentru club, mă bucur și pentru mine, ne face și nouă viața mai ușoară, dar e doar începutul de sezon.

Sper și sunt convins că o să arate la fel de bine și în meciurile următoare până la finalul sezonului. Merită, este un jucător foarte, foarte bun și cred că în campionatul nostru, și se vede și în Europa, poate face diferența.

(n.r. Despre atmosfera de la meciul cu FK Sarajevo) Ce mai putem spune? Exact cum îmi doream. Și ei au făcut acolo la Sarajevo o atmosferă incredibilă și cred că suporterii noștri s-au ridicat la nivel, poate au fost chiar și peste în această seară.

E greu pentru orice adversar să vină aici, știu cum a fost pentru mine ca adversar să joc pe Oblemenco și nu e ușor deloc. Mă bucur că acum sunt de partea cealaltă și că am tot suportul acesta al fanilor în spate. Le mulțumim mult de tot și îi așteptăm și la meciurile următoare la fel”, a declarat Tudor Băluță la finalul meciului