Dezvăluiri din interior despre Mircea Lucescu înainte de Turcia – România: „Am comunicat mai greu”. Familia selecționerului a rămas pe dinafară la Istanbul

ADVERTISEMENT

Matei Lucescu, nepotul lui Mircea Lucescu (80 de ani), a dezvăluit că i-a fost destul de greu chiar și lui să ia legătura cu selecționerul în ultima perioadă, bineînțeles în contextul în care acesta a fost concentrat în totalitate doar pe pregătirea meciului Turcia – România de joi seară de la Istanbul, semifinala barajului de accedere la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Ce dezvăluiri a făcut nepotul lui Mircea Lucescu despre selecționer înainte de Turcia – România

Așadar, în mod evident foarte emoționat în perspectiva acestui duel, nepotul lui „Il Luce” a transmis că este nerăbdător ca această tensiune să dispară cât mai repede, pentru ca bunicul său să se poată liniști în sfârșit. „Suntem toţi foarte emoţionaţi. Abia aştept să înceapă meciul, să treacă cumva toată tensiunea şi presiunea asta care s-a acumulat în ultimele săptămâni. Fiecare meci a fost important şi l-am urmărit. Am urmărit meciurile şi le-am privit cu emoţie, dar acum cu atât mai mult. E un punct culminant pentru echipa naţională.

ADVERTISEMENT

În ultimele două săptămâni nici nu am mai vorbit la telefon. 100% e concentrat pe ce are de făcut, pe meci, pe jucători, pe tactică. În ultima săptămână am comunicat mai greu. În ultima perioadă a fost destul de dificil şi s-a gândit numai la fotbal şi la echipa naţională”, a spus Matei Lucescu, potrivit

De ce nu a putut ajunge toată familia Lucescu la meciul de la Istanbul

De asemenea, cu aceeași ocazie, fiul lui a explicat și că biletele pentru această partidă au fost foarte greu de achiziționat din perspectiva fanilor români, astfel încât doar el și soția sa au reușit în cele din urmă să poată fi prezenți : „(n.r. Toată Turcia îl iubeşte pe Mircea Lucescu. Crezi că se va schimba situaţia dacă batem?) Nu cred. În fotbal, asta se întâmplă. Ai o echipă care câştigă şi merge mai departe şi o echipă înfrântă care rămâne acasă. Aşa e fotbalul, e clar. Din păcate a fost foarte, foarte greu să facem rost de bilete. O să fiu doar cu soţia mea. Doar noi doi am reuşit să prindem bilete şi să venim.

ADVERTISEMENT

Dar ştim că toată familia se uită cu mare emoţie de acasă. Tata e în Grecia şi sora mea din Bucureşti. Sunt foarte încrezător şi în Mircea, în jucători. Eu cred că toţi vor străluci. Sunt şi puţin subiectiv, mie îmi place foarte mult Ianis, mai ales că ne cunoaştem de când eram copii şi tatăl lui era aici, în Turcia, şi ne jucam împreună”.