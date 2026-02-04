Dezvăluiri din interior despre plecarea lui Nicolae Stanciu de la Genoa! Ce rol a jucat Dan Șucu: „Deciziile au fost luate împreună”

ADVERTISEMENT

Genoa a fost foarte activă în perioada de transferuri din această iarnă, lotul condus de Daniele De Rossi suferind destule modificări înainte de a doua parte a sezonului. Gruparea patronată de Dan Șucu a adus patru jucători și a renunțat la alți șapte, printre care se numără și Nicolae Stanciu, care a ajuns în China, la Dalian Yingbo. Diego Lopez, directorul sportiv al „grifonilor”, a vorbit despre mutările efectuate și a dezvăluit cum a decurs dialogul cu patronul român.

De ce a plecat Nicolae Stanciu de la Genoa

Oficialul grupării din Serie A a declarat că Nicolae Stanciu a părăsit clubul deoarece a evoluat foarte puțin în prima jumătate a sezonului. „Am renunțat la Cuenca, Carboni, Stanciu și Gronbaek și a sosit Baldanzi. Cuenca a plecat sub formă de împrumut pentru a fi competitiv. Carboni și Gronbaek s-au întors după împrumuturi și am ajuns la un acord pentru a-i da drumul lui Stanciu.

Am schimbat această structură, pentru că niciunul dintre ei nu a jucat mai mult de 10% dintre minute. Am adus un jucător cu experiență în Serie A, care nu are doar calități tehnice, ci și abilitatea de a se apăra și de a aduce intensitate, dar și abilitatea de a se adapta pe două sau trei posturi”, a afirmat Diego Lopez, conform . Nicolae .

Cum s-a implicat Dan Șucu în transferurile efectuate de Genoa

Spaniolul a afirmat că Dan Șucu a aprobat toate deciziile luate de cei din conducere, iar printre acestea s-a numărat și despărțirea de Nicolae Stanciu. „Evident, am avut susținerea președintelui și a directorului executiv Blazquez pentru a face tot ce am făcut în perioada de transferuri.

Pentru a optimiza lotul, pentru a proteja echipa din punct de vedere sportiv, pentru a o îmbunătăți și pentru a aduce jucători cu alte calități. Toate deciziile la Genoa se iau împreună și în aceeași direcție. Oamenii cred că asta se întâmplă la toate echipele, dar nu este cazul, însă la Genoa lucrăm cu toții în aceeași direcție. Perioada aceasta de transferuri a fost un semnal clar”, a spus Diego Lopez, care a ajuns la club după .

Ce transferuri a efectuat Genoa în această perioadă de transferuri

Genoa a adus patru jucători în această iarnă: portarul Justin Bijlow, de la Feyenoord, fundașul Nils Zatterstrom, împrumutat de la Sheffield United, și mijlocașii Alexsandro Amorim, transferat cu 7.5 milioane de euro de la Alverca, și Tommaso Baldanzi, împrumutat de la AS Roma.

La capitolul despărțiri au existat șapte nume: Valentin Carboni, Nicolae Stanciu, Lorenzo Venturino, Albert Gronbaek, Seydou Fini, Morten Thorsby și Hugo Cuenca. Directorul sportiv Diego Lopez a anunțat că singura plecare care s-ar mai putea produce este a portarului Benjamin Siegrist, împrumutat de la Rapid. „Singura opțiune este să încercăm să-l ajutăm pe Siegrist. În rest, nu credem că se va mai întâmpla ceva”, a declarat ibericul.