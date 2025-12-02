Dezvăluiri din interior despre plecarea lui Rădoi de la Universitatea Craiova: „Filipe Coelho a adus echilibrul pe care Mirel nu-l avea”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Mirel Rădoi nu a mai rezistat din punct de vedere emoțional pe banca Universității Craiova și a renunțat de bună voie la banca tehnică a oltenilor. Pavel Badea a oferit detalii despre motivele fostului antrenor, dar și cum vede schimbarea sa cu Filipe Coelho.

Pavel Badea, analiză despre plecarea lui Rădoi și înlocuirea sa cu Filipe Coelho

Pavel Badea, președintele CSU Craiova, a discutat la FANATIK SUPERLIGA despre plecarea voită a lui Mirel Rădoi din cadrul clubului, dar și despre impactul pozitiv pe care Filipe Coelho l-a avut asupra formației din Bănie.

ADVERTISEMENT

Deși majoritatea persoanelor din club și-ar fi dorit ca Mirel Rădoi să continue ceea ce a început la Universitatea Craiova, oficialul oltenilor spune despre Coelho că a adus liniște echipei, lucru pe care fostul antrenor nu mai era capabil să-l facă:

„Este un început bun pentru noul staff tehnic. Jucătorii au reacționat bine la ceea ce a cerut noul antrenor. Cred că a adus liniștea și echilibrul pe care, din nefericire, Mirel nu le mai avea în ultima vreme. Eu îi doresc multă baftă în continuare. Este un antrenor pe care eu l-am simpatizat și cred că avea totate ingredientele necesare pentru a reuși o performanță notabilă pentru Universitatea Craiova. Decizia lui de a pleca nu cred că este de bun augur pentru el.

Mirel a avut o perioadă grea, în care s-a implicat foarte mult din punct de vedere afectiv. Acest lucru l-a adus într-o situație care nu mai putea fi gestionată. Renunțarea lui a fost și bună, dar și rea. Blocajele la o echipă se rezolvă făcând anumite schimbări, iar cele mai ușoare sunt cele de antrenor. Este mai greu să schimbi jucătorii. Să schimbi o persoană este mai simplu, însă nu a fost intenția noastră să-l schimbăm pe Rădoi. Eram mulțumiți de munca pe care o făcea Mirel Rădoi, însă presiunea și-a pus amprenta asupra lui. Nu sunt mulți antrenori care pot spune că au plecat că așa au vrut ei, însă Mirel este unul dintre ei”, a spus Pavel Badea, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a comentat „părintele” Universității Craiova nemulțumirile lui Baiaram de după schimbare

Este normal ca jucătorii să fie nemulțumiți atunci când sunt schimbați prea devreme, mai ales atunci când simt că ar fi putut da mai mult. Președintele oltenilor a dezvăluit că nu este fanul acestor reacții, mai ales atunci când ele vin în fața camerelor.

Pavel Badea ar fi apreciat dacă Ștefan Baiaram s-ar fi abținut să comenteze în timpul schimbării și să vorbească cu antrenorul portughez în privat, ferit de zecile de camere ce sunt ațintite pe el: „Va fi o perioadă grea. Vedem că avem în continuare jucători nemulțumiți de minutele de joc primite. Mă deranjează reacțiile jucătorilor în momentul schimbării, în special dacă sunt observate de foarte multe persoane. Poți avea discuții cu antrenorul dincolo de camere, dar se întâmplă și la case mai mari. Vinicius este cel mai mare exemplu. Și la Inter, la Chivu, se întâmplă situații de aceeași manieră.

ADVERTISEMENT

Baiaram este un jucător foarte valoros și titular a fost și în vremea lui Mirel, doar că Mirel avea sistemul rotației. Puteai să dai două goluri și să fii rezervă în următorul meci. S-a întâmplat asta și cu Assad, și cu Nsimba”, a mai spus Pavel Badea.

Pavel Badea, dezamăgit de rezultatul de pe Cluj Arena

Universitatea Craiova a dominat copios partida contra Universității Cluj de pe Cluj Arena, însă acest lucru nu i-a adus cele trei puncte. Pavel Badea a fost dezamăgit de rezultatul final, dar în principal de prestația atacanților, care nu mai livrează de multe etape:

„Suntem nemulțumiți! Ne-am fi dorit o victorie, având în vedere desfășurarea jocului și numărul de ocazii. U Cluj a făcut un meci modest. Absențele lui Nistor și Chipciu și-au pus amprenta, tocmai de aceea ar fi fost un moment propice pentru noi să luăm cele trei puncte. Nu am reușit din cauza lipsei de inspirație a atacanților noștri”, a explicat Pavel Badea, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

