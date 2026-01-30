Dezvăluiri din interior despre vizita lui Gigi Becali în cantonamentul FCSB de la Berceni: ”M-am simțit ușurat când a plecat”

ADVERTISEMENT

Într-o perioadă extrem de grea a echipei sale, Gigi Becali a decis să facă o vizită fulger în cantonamentul FCSB de la Berceni. Mihai Stoica a venit cu dezvăluiri extrem de interesante din interior. De ce spune managerul echipei roș-albastre să s-a simțit ușurat după ce a plecat patronul.

Mihai Stoica, dezvăluiri de culise despre vizita lui Gigi Becali în cantonamentul FCSB de la Berceni

Luni, 26 ianuarie, la o zi după eșecul sever cu CFR Cluj din campionat, Gigi Becali a mers la baza de antrenament de la Berceni pentru a discuta cu jucătorii lui FCSB. Patronul a ajuns la ședința de pregătire a lui Elias Charalambous.

de la FANATIK SUPERLIGA, a oferit detalii de culise despre acest eveniment. Managerul campioanei este de părere că, pentru jucători, a contat mult întâlnirea cu Becali.

”(n.r. Cât a contat vizita lui Gigi Becali la Berceni? Pentru jucători, pentru moral și pentru felul cum au arătat la patru zile după acel meci cu CFR Cluj). Nu a fost rea. La precedentele eu am avut foarte multe de comentat, negativ. Dar acum chiar mi-a plăcut cum a pus problema. A vorbit foarte bine. Nu știu cât de mult a contat și cât de mult au înțeles, din ce a spus Gigi, Baba Alhassan și Thiam de exemplu, care au fost printre protagoniști aseară (n.r. în meciul cu Fenerbahce)”, a spus MM.

De ce spune Mihai Stoica faptul că ”m-am simțit ușurat când a plecat” Gigi Becali

De-a lungul timpului său petrecut la FCSB, , mai exact de vizite fulger ale lui Gigi Becali la echipă. La una dintre ele, managerul dezvăluie că a fost făcut de râs în fața echipei. Tocmai de aceea, în prezent, spune cu sinceritate că ”m-am simțit ușurat când a plecat” Gigi Becali.

”Chiar m-am simțit ușurat după ce a plecat, pentru că la Gigi e imprevizibil și câteodată… Imaginați-vă că acum mulți ani m-a făcut de râs de față cu echipa. Mi-a zis: ‘normal că are Alibec dreptate, cum să ai tu dreptate?’. Eu i-am zis: ‘cum să faci așa ceva, mă? Mă nenorocești’. Dar acum a fost chiar super ok”, a dezvăluit Stoica.