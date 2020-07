Dezvăluiri din interiorul familiei Ceaușescu. Ginerele fostului dictator trebuia să fie executat, alături de toată familia Ceaușescu

Ginerele soților Ceaușescu a dezvăluit că, imediat după 1989, a aflat că toată familia Ceaușescu ar fi trebuit eliminată.

Profesorul universitar Mircea Oprean, ginerele soților Ceaușescu și soțul Zoiei Ceaușescu, a mărturisit că a scăpat ca prin minune de execuție.

Într-un interviu acordat în direct la Antena 3, la emisiunea „Sinteza Zilei”, Oprean a rememorat clipele trecute alături de Zoia Ceașuescu.

Ginerele lui Nicolae Ceaușescu a mărturisit că toată familia trebuia să fie executată

„Zoia avea o timiditate exagerată și fiind un om care citise foarte mult și își crea propriul univers nu agrea Snagovul, așa cum făcea Nicu”, a dezvăluit profesorul Oprean.

Soții Ceaușescu adorau să-și petreacă vacanța de vară la Neptun, rememorează bărbatul: „Vara când mergeau la Neptun, aveau niște facilități – băi reci, calde, plajă închisă. Stăteau două trei săptămâni, după care se mutau la Snagov. Aveau invitați șefi de partide socialiste din alte țări, cu resurse, de exemplu Georges Marchais, cu care își petreceau vacanțele. Numai după ce plecau ei la Snagov, puteam să mergem noi la Neptun, numai după 6 august”.

Ginerele lui Nicolae Ceaușescu a dezvăluit că și-a dorit să-și cumpere o locuință, însă a fost oprit de către Elena Ceaușescu.

„Erau cei mai bogați pentru că puteau să dispună de orice. Dar ca să aibă avere, în accepțiunea de astăzi, e o mare distanță. Socră-miu, încă din anii ’50, era general. Salariile de atunci erau considerabile, obiecele de artă erau ieftine, nu se punea problema să nu cumpere. Cumpăra în măsura în care simțea, avea inspirație. Când eu și Zoia am vrut să ne cumpărăm casă, soacră-mea a sărit ca arsă pentru că era o lege prin care nu aveam dreptul să ne cumpărăm o casă, tocmai pentru a nu exista suspiciuni. N-a fost de acord, ne-a spus să stăm cu chirie, că nu ne dă nimeni afară. N-a avut dreptate: am stat cu chirie, dar când a venit momentul, am rămas pe drumuri și doi ani de zile am fost ca țiganii nomazi, mergeam de la unii la alții”, și-a adus aminte profesorul universitar, potrivit Antena 3.

Cum era de așteptat, Mircea Oprean are doar cuvinte de laudă la adresa fostului său socru, executat în decembrie 1989: „Dacă ne uităm la liderii politii ai lumii, și socră-miu a fost unul remarcabil, trebuie să știi că atunci când ești la acest nivel, riști să primești un glonț în cap sau mai multe. Astea sunt riscurile, dar ei erau conștienți de aceste riscuri, de aceea și aveau serviciile de pază. Dacă analizez devotamentul lui pentru țară și ce a putut să pună la cale și cum s-a implicat în relațiile internaționale, aceste clipe vor fi irepetabile în România, ca influență diplomatică în lume”.

În încheiere, Mircea Oprean a mărturisit că știe cu siguranță că în decembrie 1989 toată familia Ceaușescu ar fi trebuit exterminată. Din fericire, bărbatul a scăpat cu viața în cele din urmă.

„Nu știu în ce măsură știți, dar noi fusesem programați pentru eliminare, după ’89, toți din familie. Nu știu în ce moment au ezitat și lucrurile s-au schimbat și nu au mai putut să ducă la bun sfârșit această acțiune și am scăpat. A fost ca o minune. Aberația de acuzație, și pentru Nicu și pentru noi și pentru Valentin, ne-a afectat într-o asemenea măsură încât unii dintre noi au fost distruși fizic. Pentru Zoia, umilința și jignirea să fie acuzată de hoție, de oamenii de care nu am auzit”, a rememorat bărbatul.

Mircea Oprean este cercetător, profesor universitar și inovator. A cunoscut-o pe Zoia Ceaușescu în anii ’80 la Neptun, iar restul e istorie.