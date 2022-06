Dezvăluiri din proces: cum își umilea faimoasa creatoare Maria Lucia Hohan angajații! „Am dat afară 15 persoane, așa scap de toate proastele…”. Exclusiv

Zilele trecute, creatoarea de modă Maria Lucia Hohan a avut câștig de cauză și la Apel în procesul care i-a fost intentat de un fost „băiat bun la toate”, bărbatul reclamând în instanță că ar fi fost umilit în repetate rânduri. În chemarea în judecată, Narcis Moroșeanu, șoferul fostului logodnic Adrian Stănescu și ajutorul familiei, a depus o serie de înscrisuri șocante prin care a încercat să demonstreze comportamentul abuziv, pe alocuri inuman, al Mariei Lucia Hohan față de angajații săi.

Maria Lucia Hohan a scăpat de plata sumei de 10.000 de lei, daune morale

Procesul dintre Maria Lucia Hohan și Narcis Moroşeanu a început în 2021, după ce șoferul a decis să ia atitudine și să o reclame pe creatoarea de modă pentru „abuzurile fizice și psihice” la care aceasta l-ar fi supus. În ciuda probelor depuse împotriva ei, designerul a avut câștig de cauză atât la Fond, cât și în Apel, completele de judecată hotărând că Maria Lucia Hohan nu este vinovată și refuzându-i reclamantului daunele morale solicitate, în valoare de 10.000 de lei. Mai mult, Narcis Moroșeanu a fost obligat să plătescă pârâtei cheltuieli de judecată importante, care cumulate ajung aproximativ la valoarea daunelor morale pe care le-a pretins!

”Schimbă în parte sentinţa civilă apelată, în sensul că: Admite în parte cererea de acordare cheltuieli de judecată formulată de pârâtă. Obligă reclamantul la plata către pârâtă a sumei de 4500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat redus.

Menţine în rest sentinţa civilă apelată. Obligă apelantul la plata către intimată a sumei de 3000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată aferente Apelului, reprezentând onorariu de avocat redus. Cu recurs, în termen de 30 de zile de la comunicare”, a fost sentința dată de Secția a IV-a Civilă de la Tribunalul București.

„Să nu te mai prind pe aici, sclavule și amărâtule!”

FANATIK a intrat în posesia cererii din Apel de chemare în judecată a designerului, iar înscrisurile anexate indică faptul că Maria Lucia Hohan își făcuse un obicei în a-și trata umilitor angajații, comportament care, însă, nu i-a impresionat pe judecători.

”Narcis, am nevoie de apă și lapte”, ”Narcis, zugrăvește-mi biroul”, ”Narcis, schimbă mașina de spălat vase”, „Narcis, curăță sanitarele”, ”Narcis, pune în funcțiune aspersoarele”, ”Narcis, adu-mi salteaua”. Totul bine și frumos, dar doar până la un moment dat…

Din documentele intrate în posesia FANATIK, a încercat, o bună perioadă de timp, să îl convingă pe Narcis, cel care îi făcea toate treburile, să îl părăsească pe angajatorul său, Adrian Stănescu, și să treacă cu arme și bagaje în tabăra ei. Lovindu-se însă de un refuz ferm, designerul și-a schimbat radical atitudinea, neratând niciun moment de a-l abuza verbal și psihic pe fostul șofer. Cel puțin, asta reiese din probele depuse la dosar.

”Să nu te mai prind pe aici, sclavule și amărâtule”, ar fi fost, conform înscrisurilor, momentul în care femeia ar fi declanșat atacurile împotriva lui Narcis Moroșeanu, „băiatul bun la toate”.

”Îți place să ți se zică prost și idiot, nu?! Accepți cu plăcere! Vă meritați unul pe celălalt (n.r. Adrian Stănescu) Jobul vieții tale ce ai găsit! Sunteți amândoi o apă și un pământ și noi un colectiv de femei super mișto care nu dăm doi bani pe bărbați ca voi! Asta ești! Un individ de doi lei”, a continuat „stăpâna” Lucia Maria Hohan umilințele la adresa „sclavului” Narcis, până atunci „omul fără de care nu se putea descurca”.

Limbaj de creatoare de modă internațională: „Am umilit-o efectiv, îi pleznea vena de la gât. Mai scap de-o față de retardată! Am avut o zi super”

La dosar, reclamantul Narcis Moroșeanu a anexat și o serie de conversații purtate de , în care creatoarea de modă se lăuda cu ”faptele ei de vitejie” îndreptate împotriva unor angajați de-ai săi!

”Am adus azi o firmă de externalizare Resurse Umane. Cu ea prezentă… Am umilit-o efectiv, și-a dat seama ce proastă e. Îi pleznea vena la gât”, scria Maria Lucia Hohan, pe WhatsApp, conform probelor de la dosar.

”Mai scap de o față de retardată. Am spart cloaca. Am dat afară 15 persoane în ultimele 12 luni. Pe rând, așa, scap de toate proastele”

Ba chiar creatoarea de modă părea să adore momentele în care își concedia angajații. ”Gata, am dat-o afară pe gagica de la export. I’m feeling better. Să nu îi mai văd fața. (…) Am mai dat afară azi și o tipă de la tipare.

Mă enerva de prea multă vreme. Curățenia de toamnă. (…) Am avut o zi super!”, sunt câteva fragmente din discursul incredibil de umilitor al angajatorului de talie internațională, Maria Lucia Hohan.

De altfel, în discuțiile cu cei care trudeau pentru ea – cel puțin așa susține reclamantul Narcis Moroșeanu -, designerul de renume internațional ar fi folosit în mod constant apelativele ”proastă” și ”tâmpită”, iar de multe ori i-ar fi amenințat pe oameni cu concedierea sau chiar îi concedia fără remușcări!

Instanța de la Apel a decis, însă, că vorbele creatoarei de modă se înscriu într-o ”doză de exagerare și provocare acceptabilă”!

Lege: amenzi-record pentru hărțuirea angajaților la locul de muncă, 200.000 de lei!

Conform Codului Muncii, Articolul 6, „orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate activității desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nicio discriminare.

Indiferent de ceea ce s-a prevăzut în Contractul individual de muncă încheiat cu angajatorul, salariatul are dreptul la demnitate în muncă, acest drept fiind consacrat în mod expres de dispozițiile Articolului 39 litera e) din Codul Muncii, iar angajatorul este obligat să se abțină de la orice acțiune, gest sau limbaj care ar putea aduce atingere acestui drept”.

Hărțuirea morală la locul de muncă este definită de lege prin:

a. Conduită ostilă sau nedorită;

b. Comentarii verbale;

c. Acțiuni sau gesturi.

Constituie hărțuire morală la locul de muncă orice comportament care, prin caracterul său sistematic, poate aduce atingere demnității, integrității fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajați, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de muncă.

Legea care interzice hărțuirea la locul de muncă, adoptată și de Parlamentul României, prevede următoarele pedepse financiare: comportamentul de hărțuire ce provoacă deteriorarea condițiilor de muncă va putea fi sancționat cu amenzi între 10.000 și 15.000 de lei. Firmele și organizațiile vor avea obligația de a asigura măsuri pentru prevenirea și combaterea faptelor de hărțuire psihologică și pot fi sancționate cu până la 50.000 de lei în situațiile în care această obligație nu este respectată. Legea mai prevede și amenzi pentru situațiile în care organizațiile instigă la hărțuire, cuprinse între 50.000 și 200.000 lei!

Dreptul la replică al designerului Maria Lucia Hohan

„Subsemnata, Maria Lucia Hohan, arăt că nu am săvârșit niciuna dintre faptele de care sunt acuzată de dl. Moroșanu și că acesta din urmă nu este și nu a fost niciodată angajatul meu, ci al fostului partener de viață, cu care mă aflu în prezent într-o situație litigioasă, așa cum rezultă foarte clar chiar din documentele citate în facsimil în cuprinsul articolului. Dovada incontestabilă a lipsei de temeinicie a acuzațiilor sale este soluția de respingere ca neîntemeiată a cererii dlui. Moroșanu pronunțată de instanțele de judecată.

Scopul real al demersului promovat de dl. Moroșanu împotriva mea a fost recunoscut chiar de către acesta, în cadrul interogatoriului administrat de către instanță, respectiv răzbunarea, ca urmare a faptului că am formulat plângere penală împotriva sa pentru hărțuire și furt calificat. În ciuda evidențelor și cu încălcarea tuturor normelor deontologice ale profesiei de jurnalist, în mod regretabil, autorul articolului a ales titluri bombastice, care să atragă audiențe ridicate, aflate, însă, în contradicție cu realitatea, chiar cu documentele publicate în facsimil în cuprinsul articolului și cu soluția pronunțată de o instanță de judecată, singura în măsură să decidă asupra veridicității acuzațiilor dlui. Moroșanu”, se arăta în dreptul la replică emis de designerul Maria Lucia Hohan.

Dezvăluire șocantă marca RomaniaTV: „Designerul vedetelor, Maria Lucia Hohan, vinde rochii și bijuterii la Moscova. O româncă face avere de pe urma războiului!”

În luna mai, site-ul a dezvăluit, sub titlul „Designerul vedetelor, Maria Lucia Hohan, vinde rochii și bijuterii la Moscova. O românca face avere de pe urma războiului!”, informația că aceasta profită din plin de sângeroasa invazie din Ucraina și își comercializează ținutele în capitala Rusiei sau Daghestanului.

„Maria Lucia Hohan se laudă că majoritatea creațiilor ei sunt purtate de staruri din Vest sau din America, dar își hranește business-ul, fără mustrări de conștiință, cu zecile de mii de euro venite de la ruși. În actualul context, Maria Lucia Hohan ar putea foarte bine să-și schimbe numele în Maria „Rusia” Hohan! Fiindcă rusoaicele nu mai au acces la Chanel sau Dior și, deci, nu mai sunt în pas cu moda, 10 magazine și galerii din Moscova îi asigură pe clienți că toate creațiile Mariei Lucia Hohan fac parte din Colecția 2022. Adică, ultimul răcnet!

Suflet mare cu moscoviții, Maria „Rusia” Hohan își livrează rochiile fără să mai perceapă nicio taxă pentru curierat”, notează site-ul .

Cine este Lucia Maria Hohan?

Creaţiile sub brandul Maria Lucia Hohan s-au bucurat acum câțiva ani de succes și în afara ţării, fiind purtate de vedete internaționale, cu diverse ocazii, de la Globurile de Aur, pictoriale până la nunți cu fast.

Printre vedetele de la noi care apelau adeseori la serviciile acesteia le regăsim pe Antonia sau Brigitte Sfăt. Dar adevărata recunoaștere a stilului Maria Lucia Hohan a venit în momentul în care Eva Longoria, Taylor Swift, Nicole Scherzinger, Natasha Bedingfield, Kelly Osbourne și alte vedete de la Hollywood i-au etalat creațiile. Ba chiar a ajuns pe buzele tuturor când, la nunta dintre Prințul Harry și Meghan Markle, superba Caroline Greenwood, soția cunoscutului jucător de rugby Will Greenwood, i-a purtat o rochie de culoarea smaraldului.