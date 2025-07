Dezvăluiri din tinereţea premierului României. Cine e Ilie Bolojan cu adevărat: accidentul care l-a marcat pe viaţă

Ilie Bolojan este unul dintre puținii politicieni români din istoria recentă care și-au asumat măsuri extrem de dure, care afectează în mod direct populația României. Premierul susține că e vorba despre măsuri temporare, până când economia țării se va face bine. Povestea neromanțată a lui Ilie Bolojan începe acum 30 de ani, când îi învăța matematică pe copiii cu dizabilități și a continuat cu un accident care putea să aibă urmări grave.

Ilie Bolojan, premierul care nu joacă niciun rol. E la fel și la televizor, și în viața reală

Ioan Todoca, , este unul dintre martorii începuturilor sale politice. Edilul l-a cunoscut în urmă cu 25 de ani, atunci când a fost coleg de consiliu local cu tânărul liberal Ilie Bolojan.

ADVERTISEMENT

”Din 2000 până în 2004, am fost și eu consilier. Atâta ne-am cunoscut. Am fost colegi de consiliu local, patru ani. După aia, dânsul a plecat 20 de ani, n-am mai ținut legătură, așa, îndeaproape. Dar atunci, a și locuit aici cu familia și a avut și o afacere. Un magazin.

Am fost și colegi de partid. Nu pot să spun că am fost prieteni atât de apropiați, dar am fost colegi de consiliu local”, spune Todoca.

ADVERTISEMENT

Povestea nespusă a lui Ilie Bolojan: de la profesor de matematică și patron de magazin la Palatul Victoria

La acea vreme, Ilie Bolojan tocmai trecuse printr-o scurtă experiență în sistemul de învățământ. Puțină lume știe că în perioada 1993-1994, actualul premier a fost profesor de matematică la Școala Ajutătoare Tileagd.

Instituția de învățământ avea să ajungă în centrul unor scandaluri sonore, după ce s-a aflat că mai mulți copii cu deficiențe au fost ținta abuzurilor unor supraveghetori și chiar erau folosiți pentru muncă grea. La un moment dat, un jurnalist din presa locală a reușit ”să închirieze” un copil, după o negociere cu unul dintre educatori. În anul 2021, doi dintre abuzatori au fost condamnați penal și obligați să plătească despăgubiri victimelor lor.

ADVERTISEMENT

Primarul din Aleșd: ”S-a căsătorit cu o fată din oraș și s-a mutat aici”

Ilie Bolojan a vorbit foarte rar despre experiența de profesor și niciodată despre motivele pentru care a renunțat la învățământ. Varianta oficială este că, începând cu anul 1994, el s-a dedicat afacerilor.

ADVERTISEMENT

Ioan Todoca nu l-a cunoscut pe Bolojan în perioada în care a fost profesor, însă a confirmat că acest episod a existat.

”Când a fost profesor de matematică… Atunci nici nu cred că stătea în Aleșd. După aia s-a căsătorit cu o fată din oraș și atunci s-a mutat aici. Cât a fost profesor, nu știu nimic. Știu când a devenit prefect, că a făcut reforma buletinelor, a permiselor, a pașapoartelor… Care după aia, când a fost secretar general, a făcut-o pe toată țara. Că erau cozi grozave și se stătea cu zilele. El a făcut ca în câteva zile să se elibereze”, a povestit Todoca.

Ilie Bolojan, după primul an la primăria Oradea: ”Nu mă mai salută nimeni”. Afacerea și accidentul

De altfel, edilul din Aleșd are doar cuvinte de laudă la adresa lui Ilie Bolojan, despre care spune că este sigur că va reuși să ducă la capăt reformele pe care le-a propus.

”Omul e determinat. Vă dați seama, în județul Bihor, la consiliul județean, cât a fost, a făcut șapte centuri în patru ani. E determinat, e puternic.

El își asumă niște responsabilități foarte grele. Și noi îl admirăm. Și aici, în oraș, el a început prima reformă cu apa la blocuri. Nu curgea la etajul 4, nici la 3, nici la 2. Toată vară. Și a început prin contorizarea caselor, că înainte erau pe pauşal și curgea apa zi și noapte. Din economiile de acolo a ajuns apa și până ziua de astăzi ajunge apa la toată lumea. Eu am încredere, pentru că la fel a făcut și aici.

Vă dați seama, când a făcut reformele alea la primăria Oradea și la Consiliul Județean. Îmi spunea: ‘nu mă mai salută nimeni’. După un an de zile, lumea și-o revenit. Și-au văzut rezultatele, banii s-au mutat în investiții și… s-a văzut”, a mai declarat primarul din Aleșd pentru FANATIK.

Accidentul uitat al lui Ilie Bolojan. Cum era să se oprească totul înainte să înceapă!

Începând cu 1995, Ilie Bolojan s-a dedicat afacerilor, deschizând mai multe magazine de tip ABC în județul Bihor. Pe primul l-a inaugurat la Aleșd, la parterul blocului în care locuia, după care au urmat alte două, la Valea Crișului și Tileagd. Cei care l-au cunoscut atunci spune că premierul muncea de dimineața și până seara. El se ocupa și de aprovizionare, aducând marfă de la București cu o Dacia papuc.

În 1996, chiar înainte de alegeri, Bolojan a fost protagonistul unui accident care l-a trimis direct în spital. Accidentul s-a produs în zona Sighișoara și, se pare, ar fi fost provocat de faptul că șoferul a adormit la volan, a scris .

”Da, a avut. Știu că a avut un accident. Nu mai știu cât de grav a fost. Amănunte nu mai știu. N-a fost așa de dramatic, nu și-a rupt nimic”, a mai explicat Todoca pentru FANATIK.

Întâmplător sau nu, o știre falsă despre Ilie Bolojan care a circulat insistent în ultimele săptămâni în social media. Informația a fost dezmințită inclusiv de către reprezentanții MAI, care au catalogat-o drept fake-news.

Nu-i chefliu, nu-i gagicar, dar a ajuns premier! ”Cred că a fost o întâmplare”

Ioan Todoca mai spune că secretul lui Ilie Bolojan este că nu joacă niciun rol, spre deosebire de alți oameni politici. În viața de zi cu zi, premierul este exact același om precum cel care apare la televizor. Chiar și așa, primarul din Aleșd crede că inclusiv Bolojan a fost surprins de ascensiunea rapidă care l-a dus la Palatul Victoria.

”În viața particulară el e mai distant, nu-i chefliu, nu-i gagicar, nu-i nimica. E un om la locul lui, mă înțelegeți? Este foarte serios.

Printr-o împrejurare a ajuns aici. Ăștia, până la urmă, Ciucă și trupa și-or dat demisiile și… a ajuns la senat, de acolo a ajuns președinte.

Cred că a fost o întâmplare, nu și-a dorit el niciodată chiar așa mult. Nu cred”, a încheiat Ioan Todoca.