Dezvăluiri din vestiar despre Mirel Rădoi. „Este total schimbat. Nu trebuia să le vorbească jucătorilor despre Middlesbrough!”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, printre altele, Marius Șumudică a analizat și meciul Spartak Trnava – Universitatea Craiova de joi seară din Conference League și a punctat și câteva aspecte referitoare la modul în care a pregătit Mirel Rădoi jocul din Slovacia.

Unde a văzut Marius Șumudică o greșeală a lui Mirel Rădoi în modul de abordare asupra meciului retur Spartak Trnava – Universitatea Craiova din Conference League

Echipa din Bănie a reușit în cele din urmă să se califice mai departe, dar a tremurat serios și a reușit acest lucru abia în prelungiri, după ce la un moment dat a condus chiar cu scorul de 4-0 la general în contextul dublei manșe.

Astfel, a apreciat că este posibil ca tehnicianul oltenilor să fi greșit în momentul în care, probabil, a amintit destul de mult în săptămâna premergătoare acestei partide retur de ceea ce a trăit el ca fotbalist al FCSB-ului, Steaua la acea vreme, în 2006, în acel celebru meci cu Middlesbrough din deplasare, returul semifinalei Cupei UEFA.

Așadar, există o posibilitate destul de mare ca această chestiune să le fi trezit jucătorilor de acum de la Universitatea Craiova frica de a nu păți și ei ce s-a întâmplat atunci, motiv pentru care la un moment dat în timpul jocului de la Trnava au început să simtă o anumită teamă, fapt care și-a pus destul de mult amprenta pe fotbalul prestat de ei în clipele respective.

„În momentul de față, îl văd total schimbat”

„Eu mereu am avut meciuri grele cu Mirel când am jucat contra lui. Și așa, cu bune și cu rele, că mai e nervos, mai dă un pumn în geam, ăsta e Mirel. Ok, are temperamentul ăsta. Ce voiam să spun? Mirel, îi place, el este un tip în momentul de față care are o filozofie.

El și în Arabia a avut aceleași probleme. Nu acceptă nimeni în preajma lui să-i impună ceva, să-i zică ceva sau ceva de genul ăsta. Se înconjoară numai de oameni în care are totală încredere.

(n.r. Dacă nu acceptă nici sfaturi) Nu știu, n-am lucrat cu el, nu știu, ce am auzit. Nu… Este tipul care merge numai pe oamenii pe care îi cunoaște foarte bine, în care are încredere foarte mare. Drept dovadă că își aduce niște jucători în care crede, gen Ștefan, în care a crezut, și îl aduce pe un post unde toată lumea îl va compara pe Ștefan cu ceea ce făcea Bancu, Nicușor Bancu, automat.

Îl reinventează pe acest Băluță, în care credea foarte mult și îi place, adică el se înconjoară… (n.r. Despre Meleke, pe care Rădoi îl vrea la Craiova) L-am avut și eu la CFR Cluj, îl știu, jucător bun, un șesar bun, agresiv, bun. Mijlocaș defensiv, număr 6.

Și atunci se înconjoară de oamenii în care are încredere totală. Dar în momentul de față, îl văd total schimbat. În ce sens? Craiova, cum a zis și Adi Ilie, până acum n-a avut probleme să fie condusă, 1-0, 2-0, și să vezi reacția și a lui Rădoi, să vezi reacția și jucătorilor.

„Când tu aduci aminte toată săptămâna de episodul Middlesbrough, e clar că în subconștientul jucătorilor se întipărește ceea ce s-a întâmplat atunci”

Automat, când tu, toată săptămâna, aduci aminte episodul Middlesbrough, toată săptămâna, e clar că și în subconștientul jucătorilor se întipărește ceea ce s-a întâmplat atunci. Și automat, văzând că ești condus cu 2-1, se dă 3-1, se apropie, te gândești că se poate întâmpla nenorocirea care s-a întâmplat atunci.

Și sunt momente, revin la ceea ce ai spus tu, când jucătorii vor să conserve rezultatul, intră într-o oarecare frică de joc. Lasă să ducă atacul în doi-trei jucători, ceea ce nu s-a întâmplat la 0-0, aduceți-vă aminte, Craiova pleca cu cinci-șase jucători. Și atunci încearcă să conserve rezultatul. Asta poate fi una dintre explicații, dar care poate să te coste, cum a zis și Adi (n.r. Adrian Ilie).

El a început într-un 3-5-2, să zic așa, după care a închis în 5-4-1. În momentul în care a închis în 5-4-1 și când ai cinci fundași centrali pe linia de fund, dai semnalul de frică. Nu mă așteptam (n.r. să ia Craiova 4 goluri).

La un moment dat, eu am crezut mai mult că vor primi gol până se vor termina primele 90, 95 de minute, decât că nu ajung la penalty-uri. Mie de perioada aia mi-a fost frică mai mult, fiindcă era o echipă căzută. Dar uite că au avut șansă că nu s-a marcat acolo și au ajuns, au mers mai departe și avem trei echipe”,