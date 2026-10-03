Dezvăluiri din vestiar după Polonia – România 6-0. Ce le-a transmis Gică Hagi jucătorilor: „E greu și să vorbim”

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România a suferit a treia înfrângere consecutivă în Liga Națiunilor, iar de această dată eșecul a fost unul cu adevărat dezastruos, 0-6 la Varșovia contra Poloniei. Nicolae Stanciu (33 de ani), care a urmărit meciul de pe bancă, a tras concluziile după finalul jocului și a dezvăluit ce le-a spus Gică Hagi jucătorilor în vestiar.

Nicolae Stanciu, devastat după Polonia – România 6-0

Nicolae Stanciu a reacționat după ce „tricolorii” au fost spulberați de naționala Poloniei. „E greu și să vorbim. E multă durere, dezamăgire, rușine, având în vedere că am pierdut cu 6-0. Asta s-a întâmplat în această seară. Suntem toți responsabili pentru acest rezultat și mai mult de atât nu știu ce să zic.

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Domnul Hagi a vorbit după meci cum vorbește de obicei. Ne-a transmis ce a avut de zis, să rămânem împreună, așa cum e normal. Suntem cu toții în aceeași barcă, toți suntem vinovați pentru acest rezultat. Același clișeu – mergem înainte și ne gândim la meciul următor. E dureros că nu a fost startul pe care ni l-am dorit. Am mai avut momente dificile din care am reușit să ieșim și ne-am revenit. Sper să o facem și acum.

Aș prefera să pierd la echipa de club cu 0-6, dacă e să pierd vreodată la un asemenea scor, nu la națională. Mai mult ce să zic? Ăsta a fost rezultatul. Trebuie să ne asumăm toți vina și să rămânem împreună și să discutăm. Vina e a tuturor. Mâine dimineață trebuie să ne trezim, să o luăm de la capăt și să pregătim meciul cu Suedia”, a afirmat mijlocașul după .

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Nicolae Stanciu, pe teren la precedentele eșecuri suferite de România contra Poloniei

Din lotul actual al primei reprezentative, doar Nicolae Stanciu și Răzvan Marin au fost prezenți pe teren la precedentele meciuri disputate de naționala României contra Poloniei, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2018. Atunci, „vulturii” s-au impus cu 3-0 la București și cu 3-1 la Varșovia, 5 dintre cele 6 goluri ale polonezilor fiind marcate de , care a înscris un „hat-trick” și în meciul disputat vineri seară în Liga Națiunilor.

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