Dezvăluiri din vestiar: secretele primei victorii a lui Dinamo contra Rapidului, după 11 ani și poza ironică la adresa rapidistului Dobre

ADVERTISEMENT

Dinamo – Rapid, din etapa a 6-a din play-off-ul SuperLigii, s-a încheiat în favoarea gazdelor, scor 3-1. Elevii lui Costel Gâlcă au fost surclasați categoric de rivali, astfel că formația din Ștefan cel Mare a bifat prima victorie în fața giuleștenilor după o pauză de 11 ani. Cum s-au distrat jucătorii pregătiți de Zeljko Kopic după acest succes.

Secretele victoriei lui Dinamo în derby-ul cu Rapid

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Florentin Petre s-a arătat încântat de victoria obținută de Dinamo în fața Rapidului. Antrenorul secund susține că jucătorii săi s-au comportat deosebit, iar efortul depus pe Arena Națională, în contextul în care, în urmă cu doar câteva zile, au jucat 120 de minute, este de apreciat. „E o victorie mare, într-adevăr Rapid nu a fost la un nivel extraordinar de ridicat. I-am prins într-o situație destul de complicată, ținând cont de problemele pe care le au acolo. Nu prea îmi place să vorbesc despre lucrurile acestea. Eu sunt încântat de atitudinea jucătorilor și de felul în care au răspuns după meciul de Cupă. Sunt de apreciat pentru efortul pe care l-au depus și pentru dovada aceasta de caracter din timpul jocului cu Rapid.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Ați reușit să învingeți după 11 ani) Da, într-adevăr, ținând cont că ambele cluburi, în ultimii ani, au avut probleme până s-au regăsit, dar acum sunt două cluburi frumoase, două cluburi care au investit bani, două cluburi serioase care vor să facă performanță și investesc. Ăsta este un lucru extraordinar, să investești bani în România zilelor noastre. Într-adevăr, aseară am fost mult mai buni decât ei. Am avut momente de joc bune, ținând cont de strategia pe care am avut-o, schimbând sistemul din mers. Chiar dacă aveam avantaj, băieții s-au comportat extraordinar. Fiind două cluburi cu tradiție, două cluburi care s-au respectat, între ghilimele, atâția ani de zile, pentru noi este un câștig foarte important, ținând cont de toată perioada prin care a trecut clubul. 11 ani sunt foarte mulți, o perioadă foarte lungă de timp. Cea mai importantă a fost bucuria băieților de după meci și epuizarea de după meciul din Cupă. Suntem în grafic cu obiectivul pe care ni l-am propus. Nu ne hazardăm, pentru că mai sunt patru meciuri, patru meciuri în care trebuie să mergem numai la victorie”, a declarat Florentin Petre.

Dezvăluiri din vestiarul lui Dinamo

, jucătorii lui Dinamo s-au bucurat, însă nu au petrecut în mod exagerat. Florentin Petre a dezvăluit că toți cei din club au venit în vestiar pentru a le transmite gânduri bune, de la președintele Andrei Nicolescu până la acționarii de la Renovatio. Fostul internațional este încântat de faptul că formația din Ștefan cel Mare este susținută atât la bine, cât și la rău. „A fost frumos în vestiar după meci. Fotbalul îți oferă ca, la trei zile, să fii fericit sau să fii trist. Fotbalul îți oferă satisfacții extraordinar de mari. Băieții au fost foarte fericiți de victorie. Au fost fericiți de jocul pe care l-au prestat. Am văzut o sclipire de satisfacție în ochii lor. Am fost mândru de ei! Ce să mai, noi toți, ca staff. Nu s-a cântat, nu poți să te bucuri extraordinar de mult. Probabil că le-a cântat inimioara, pentru că au reușit să facă un rezultat bun.

ADVERTISEMENT

Am fost fericit și de conducerea administrativă care a venit în vestiarul nostru și erau foarte fericiți și mă bucur. Au fost toți care ne conduc, și cei de la Renovatio, ei sunt alături de noi, nu lipsesc de la niciun meci. Mi se pare normal, sunt și ei oameni, au satisfacții, dorințe. Au rezultatul succesului și a investiției pe care o fac. Mi se pare normal ca oamenii care investesc bani la Dinamo să fie apreciați și să se bucurie de investiția făcută. Vin toți și la bine, și la greu! Pentru mine, asta m-a impresionat extraordinar de mult de când am venit la Dinamo. Pentru că, de fiecare dată, mai ales în momentele grele, ei au venit și ne-au susținut și ne-au încurajat în tot ceea ce ne-am propus. Și asta merită respectul și aprecierea mea. Niciodată nu au lipsit, chiar dacă am mai pierdut meciuri. Uite, am avut o perioadă grea când am pierdut patru sau cinci meciuri la rând, dar veneau lângă noi și ne susțineau în orice aveam nevoie. Și asta contează extraordinar de mult, când vezi că oamenii care te plătesc, oamenii care te susțin și, mai ales, fanii care vin la stadion în momentele dificile sunt bărbați adevărați, oameni care știu ce înseamnă și fani adevărați, care știu ce înseamnă un club mare cum este”, a mai spus Florentin Petre.

ADVERTISEMENT

Culisele ironiei la adresa lui Dobre

Jucătorii lui Dinamo au făcut, la finalul partidei, . Florentin Petre a mărturisit că nu a remarcat acest lucru de pe teren, însă este de părere că orice gest exagerat este pedepsit în fotbal, drept dovadă că pe atacantul de la Rapid l-a ajuns karma. „Nici nu am observat că toți au dus mâinile la urechi, vă spun sincer. N-am văzut-o. Acum o văd, am văzut-o mai bine. Știi cum e, și Robert știe extraordinar de bine ce înseamnă karma. Și, de fiecare dată, în fotbal trebuie să fii foarte atent la fiecare moment pe care ți-l drămuiești. Dobre, din punctul meu de vedere, este unul dintre cei mai buni fotbaliști din România, cu niște calități extraordinar de bune, și l-am apreciat și îl apreciez în continuare. Eu, dacă aș fi antrenor, mi l-aș dori în echipă fără nicio problemă. Dar lucrurile astea, uite, cum se întâmplă acum, sunt lucruri pe care ar trebui să le știi. Și nu a fost numai el, au fost mai mulți. Nu știu cine a organizat de la noi din club coregrafia asta din poză, dar uite, prinde. A prins! A prins și la ei, dar acum prinde mai mult la noi.

ADVERTISEMENT

Orice acțiune pe care o faci se poate întoarce împotriva ta. Știți foarte bine că avem Dumnezeul nostru al fotbaliștilor. Când nu se respectă lucrurile acestea, se pot întoarce toate înapoi, fie bune, fie rele. Depinde și cum te comporți, inclusiv în viața de zi cu zi, dar mai ales pe teren. Deci, fii atent, mă uit acum. Kopic nu e, ci doar jucătorii. Pentru ei este o satisfacție! Am fost și eu jucător și știu ce înseamnă satisfacția asta nebună, bucuria de după meci, când îl câștigi. Așa au gândit-o ei, că le-au întors-o rapidiștilor. Le respect decizia, n-am nimic împotrivă. Ce să spun? Bucuria victoriei aduce o satisfacție extraordinar de mare”, a mai spus Petre.

Pușcaș, cel mai bun atacant de la Dinamo

George Pușcaș a ajuns în mercato de iarnă la Dinamo, însă, cel puțin până acum, nu a oferit nicio contribuție decisivă. Florentin Petre susține că Pușcaș este cel mai bun atacant de la echipă, însă are nevoie de timp pentru a își reveni la forma care l-a consacrat. Dacă evoluțiile vor impresiona, Petre e sigur că Pușcaș va reveni și la echipa națională.

ADVERTISEMENT

„Golul lui Musi a fost de talent! Eu am observat ceva, să vă uitați cum face preluarea după acea centrare a lui Armstrong. El face preluare, pune mingea jos, a driblat un jucător cu viteză și a dat-o acolo… Asta e de la Dumnezeu! Pușcaș, din punctul meu de vedere, este atacantul de care Dinamo are nevoie. A venit cu o problemă medicală, iar noi toți lucrăm să-l aducem la un nivel de pregătire fizică foarte bine. Pușcaș a jucat foarte bine aseară!

A știut când să țină de minge, când să dribleze, când să paseze. Din punctul meu de vedere, când Pușcaș va fi la 100%, va reuși să marcheze foarte multe goluri pentru Dinamo. Dacă va reuși să marcheze, cu siguranță se va întoarce și la echipa națională. Eu cred că va continua și din vară, are opțiune de prelungire automată în contract. Într-o formă bună, George poate să revină acolo unde a fost”, a conchis Florentin Petre.