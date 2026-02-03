Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dezvăluiri din vestiarul CFR-ului după plecarea lui Louis Munteanu: „Lui Alibek al nostru, eu îi zic Denis. E un animal născut în Daghestan!”. Exclusiv

Andrei Cordea a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre seria incredibilă a celor de la CFR Cluj. Atacantul a abordat și subiectul plecării lui Louis Munteanu de la echipă.
03.02.2026 | 09:15
CFR Cluj are o serie incredibilă sub comanda lui Daniel Pancu, având 22 de puncte obţinute din ultimele 27 posibile. Ardelenii s-au apropiat de play-off după victoria cu Metaloglobus, scor 4-2.

Andrei Cordea, dezvăluiri din vestiar: „Alibek e animal născut în Daghestan, foarte puternic”

Andrei Cordea este unul dintre cei mai importanţi jucători de la CFR Cluj. Atacantul a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre plecarea lui Louis Munteanu şi relaţia pe care o are cu Alibek, pe care îl numeşte „animalul din Daghestan”:

„Cipri (n.r. Deac) este bine, se antrenează cu noi. Din punctul meu de vedere este cel mai profesionist. Ajunge primul dimineaţa şi pleacă ultimul. Eu nu mai pot să las pe nimeni, să iau tot (râde).

Sincer, Louis Munteanu mi-a dat vreo trei pase de gol. Din ce am simţit pe teren, Louis m-a ajutat şi când am plecat am şi spus că îmi pare rău că a plecat. Uite că a venit Denis, aşa îi spun lui Alibek al nostru.

Sunt bine cu el. Ne dăm pase de gol, nu mă aşteptam la început. Când a plecat Louis chiar am zis să vedem cine vine că poate nu o să mă înţeleg, dar uite că a fost adus un atacant care e un animal născut în Daghestan, foarte puternic. N-avea cum să nu fie puternic.

Ne înţelegem bine şi cu Korenica, toţi trei din atac. Pot să spun că suntem o echipă foarte omogenă, ne întâlnim săptămânal noi, colegii, cu familiile. Discutăm de fotbal non-stop. Este o unitate pe care nu am simţit-o şi mă bucur că fac parte din acest lot”, a spus Cordea.

Ce impact a avut venirea lui Pancu la CFR Cluj: „Mi-a dat încrederea în care aveam nevoie”

Daniel Pancu este omul care a revitalizat CFR Cluj. Andrei Cordea a declarat că antrenorul i-a dat încredere încă de la prima discuţie şi apreciază francheţea tehnicianului:

De când a venit, chiar din prima zi am avut o discuţie cu el. Mi-a dat încrederea de care aveam nevoie. Poate în trecut nu am avut asta. Mi-a explicat şi mi-a spus de câteva ori că sunt unul dintre cei mai buni jucători ai lui şi nu aveam cum să nu îl ajut, să nu dau totul pe teren.

Modul în care a vorbit cu mine m-a făcut să dau totul pentru el şi pentru echipă. Mister, dacă trebuie să îţi zică ceva, îţi zice. Chiar dacă te superi sau nu. Aşa e cel mai corect pentru că dacă nu îi convine ceva şi spune în altă parte nu e ok.

Aşa, dacă îţi zice ţie să faci mai bine, te poţi pune la punct să nu mai faci aceleaşi greşeli. Tot ce greşeşti, îţi zice în faţă”, a dezvăluit Andrei Cordea la FANATIK SUPERLIGA.

Marian Popovici
