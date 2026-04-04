Dezvăluiri din vestiarul FCSB! De ce a renunțat Mirel Rădoi la romb și a schimbat sistemul de joc

Pentru meciul de la Botoșani din runda a 3-a a play-out-ului, Mirel Rădoi a venit cu o noutate în jocul celor de la FCSB. Mai exact, sistemul de joc a fost modificat radical, în sensul că tehnicianul campioanei a revenit la vechea așezare romb a echipei: 4-3-3. Mihai Stoica a venit, la FANATIK, cu explicații în acest sens.

După o remiză cu Metaloglobus și un succes cu UTA Arad, pentru Mirel Rădoi a venit și prima înfrângere în mandatul său pe banca celor de la FCSB. Roș-albaștrii au pierdut la Botoșani, scor 2-3, fiind egalați în clasamentul play-out-ului de către gruparea moldavă. A fost un meci în care bucureștenii au condus de două ori, 1-0 și 2-1, dar au pierdut după o repriză secundă dezastruoasă.

Pentru duelul din nordul Moldovei, . A renunțat la romb și s-a întors la sistemul de joc preferat de patronul Gigi Becali, așa cum a anunțat FANATIK în exclusivitate încă de joi, 2 aprilie. Sâmbătă, în emisiunea MM la FANATIK, conducătorul campioanei a confirmat și el modificarea.

”(n.r. A schimbat Mirel Rădoi sistemul?) Da, a jucat 4-3-3 din primul minut. Miculescu în partea dreaptă, Cisotti pe partea stângă, atacanți laterali. Tănase și Olaru au fost interi. Am jucat mult 4-2-3-1, dar și 4-3-3. (n.r. de ce a renunțat la rombul acesta?) A realizat că încă nu înțeleseseră jucătorii acest sistem. Plus că Bîrligea lipsea. E un sistem la care trebuie lucrat.

(n.r. voi nu aveți timp) Ai avea timp două săptămâni, dar trebuie și jucători. Când ai timp, nu ai jucători, când ai jucători, nu ai timp. Sunt plecați la echipele naționale. Dar Mirel a mai jucat și el în trecut acest sistem 4-3-3. Depinde și ce jucători ai la dispoziție. Poți oricând să schimbi sistemul în funcție de jucătorii pe care îi ai la dispoziție”, spune Meme.

Oficialul campioanei a vorbit și de modul în care unii jucători de bază se pliază pe aceste sisteme de joc. Lixandru se descurcă pe 4-2-3-1. ”El a dat cel mai bun randament pe 4-2-3-1. Nu a jucat 4-3-3 închinător, singur. Juca cu Șut. Noi, în perioada aceea foarte bună jucam și cu Lixandru și cu Șut în echipă”.

Dezvăluiri din vestiarul FCSB după forma modestă din ultimele meciuri

Mihai Stoica a venit și cu o serie de . Managerul general al campioanei admite faptul că poate fi vorba și de un blocaj mental. ”Indubitabil că este un blocaj mental. Au fost două săptămâni în care s-au antrenat și au jucat cei care au venit de la națională. Ce putea să facă? Să-i lase pe cei de la echipele naționale acasă? E o problemă care apare la toate cluburile care dau jucători la naționale”.

În ceea ce privește viitorul echipei și al lui Rădoi, Mihai Stoica spune că acesta și-ar dori ca echipa să se califice în cupele europene, iar actualul tehnician să rămână.

