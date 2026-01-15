Dezvăluiri din vestiarul FCSB, înaintea meciului cu FC Argeș: „Simțim o presiune”

ADVERTISEMENT

Vineri, 16 ianuarie 2026, SuperLiga României revine, iar primul meci va fi unul extrem de interesant între FC Argeș și FCSB. Deși va reveni la temperaturi mult mai scăzute decât în Antalya și la terenuri de joc mai puțin bune, Mihai Toma nu se teme de nimic înainte de partida de la Mioveni.

Mihai Toma nu caută niciun fel de scuză! Mesaj războinic transmis de tânărul lui FCSB

FCSB are unul dintre cele mai slabe starturi de campionat din istoria sa, iar în acest moment se află doar pe locul 9 în SuperLiga României, după 21 de etape. Campioana en titre nu este la o distanță foarte mare de zona de play-off, însă concurența este acerbă.

Roș-albaștrii vor înfrunta o contracandidată directă chiar în prima etapă din 2026, mai exact FC Argeș. Deși temperaturile în România sunt foarte scăzute, iar Mihai Toma nu caută un alibi și vrea victoria din meciul cu piteștenii:

„(n.r. – Nu se știe cum o să arate terenurile în prima etapă din 2026) Nu cred că ar fi asta o problemă pentru noi și nici temperatura. De teren nu putem să vorbim, pentru că vom juca pe orice teren. Fiecare meci este important pentru noi, trebuie să jucăm doar la victorie și să terminăm în campionat cât mai sus.

Avem puncte de recuperat și simțim o presiune. Mai sunt nouă meciuri și nu mai e timp de pierdut, trebuie să câștigăm cât mai multe meciuri. FC Argeș este o echipă foarte bună… să vedem ce ne așteaptă după plecarea lui Caio, dar din ce am văzut pot să spun că este o echipă foarte bună. Au legat foarte multe victorii, mai ales că nou-promovată”, a transmis tânărul mijlocaș al lui FCSB.

Mihai Toma a prefațat partida cu FC Argeș din prima etapă din 2026

Calitatea văzută de Gigi Becali la Mihai Toma l-a pus pe tânărul fotbalist într-un top select

Cu toate că fizicul nu îl ajută în dueluri, Mihai Toma are o calitate pe care Gigi Becali a observat-o încă de la primele sale meciuri pentru FCSB. Patronul roș-albaștrilor îl apreciază foarte tare pe tânărul fotbalist pentru că nu pierde mingea, iar

Cei de la CIES Football Observatory au realizat un top la nivel mondial cu jucători U20 care pierd mingea foarte greu în condiții de presiune. Fotbalistul campioanei României se află pe poziția a zecea, chiar sub Lamine Yamal. Mihai Toma nu pierde mingea în 73,8% din cazuri atunci când este atacat, în timp ce vedeta catalană are un procentaj cu doar 0,1% mai bun.