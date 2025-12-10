Dezvăluiri din vestiarul lui Dinamo. Ce discută între ei jucătorii lui Kopic despre titlul de campioană. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Prezent în emisiunea FANATIK SUPERLIGA după remiza din derby-ul cu FCSB, scor 0-0, Andrei Nicolescu a explicat că jucătorii lui Dinamo au început să creadă tot mai mult în forțele lor și în faptul că se pot implica în lupta la titlu.

Jucătorii lui Dinamo au început să creadă că pot câștiga titlul

Moderatorul Horia Ivanovici a mărturisit că Dinamo are șanse mari la un loc de cupe europene, dar n-ar fi o fi surpriză dacă s-ar bate chiar și la titlu. Afirmațiile sale au fost întărite de însuși președintele Andrei Nicolescu, care a explicat ce se întâmplă în vestiarul ”câinilor”.

ADVERTISEMENT

”Dacă toate lucrurile descrise se întâmplă în zona pozitivă vom arăta mult mai bine. Arătând mult mai bine și fiind mult mai periculoși în fața porții cu siguranță vom aduna mai multe puncte.

Bucuria mea cea mare este că jucătorii au început să creadă mult mai mult în ei și sistemul în care se antrenează și în care fac performanță le dă lor încredere în ceea ce pot să realizeze. Ăsta este un mare pas spre performanță.

ADVERTISEMENT

Mai ales la cluburile foarte mari unde diferențele de nivel sunt foarte mici, încrederea internă că se poate face ceva este decisivă. Toate performanțele alea mari se realizează cu combustia aia internă care ghidează spre succes”, a declarat Nicolescu, la

ADVERTISEMENT

Ce s-a schimbat în gândirea jucătorilor de la Dinamo

Oficialul lui Dinamo a dezvăluit faptul că încrederea jucătorilor a crescut foarte mult în ultima perioadă și este convins că o astfel de gândire pozitivă nu poate aduce decât lucruri foarte bune.

”(n.r. – Crește combustia internă la Dinamo?) Da, văd asta în discuțiile private cu jucătorii. Văd abordarea, văd modul în care se raportează la următorul meci, la următorul adversar, la lucruri pe care înainte le priveau altfel”, a spus Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu, încântat de antrenorul Zeljko Kopic

Un merit foarte mare în schimbarea atitudinii jucătorilor i se datorează și antrenorului Zeljko Kopic. Președintele ”câinilor” a avut numai după remiza din derby-ul cu FCSB.

”Pentru prima repriză, toate aplauzele mele se duc către Kopic. A gândit organizarea de joc, a gândit niște module și sisteme de a ieși din apărare care i-au surprins pe cei de la FCSB. Prima repriză, toate aplauzele către Kopic.

În a doua repriză, a mai schimbat, s-a mai schimbat puțin sistemul, n-am fost puternici în față, dar modul în care a pregătit jocul arată că și echipa începe să-l cunoască din ce în ce mai bine, dar și el începe să cunoască potențialul jucătorilor”, a afirmat Andrei Nicolescu, tot la FANATIK SUPERLIGA.