Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dezvăluiri din vestiarul lui Dinamo. Ce discută între ei jucătorii lui Kopic despre titlul de campioană. Exclusiv

Dinamo are un sezon excelent și au început să apară tot mai multe discuții despre posibilitatea de a câștiga titlul în SuperLiga. Cum vede aceste lucruri Andrei Nicolescu.
Traian Terzian
10.12.2025 | 21:58
Dezvaluiri din vestiarul lui Dinamo Ce discuta intre ei jucatorii lui Kopic despre titlul de campioana Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Jucătorii lui Dinamo au început să aibă încredere în ei și se gândesc la titlu. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Prezent în emisiunea FANATIK SUPERLIGA după remiza din derby-ul cu FCSB, scor 0-0, Andrei Nicolescu a explicat că jucătorii lui Dinamo au început să creadă tot mai mult în forțele lor și în faptul că se pot implica în lupta la titlu.

Jucătorii lui Dinamo au început să creadă că pot câștiga titlul

Moderatorul Horia Ivanovici a mărturisit că Dinamo are șanse mari la un loc de cupe europene, dar n-ar fi o fi surpriză dacă s-ar bate chiar și la titlu. Afirmațiile sale au fost întărite de însuși președintele Andrei Nicolescu, care a explicat ce se întâmplă în vestiarul ”câinilor”.

ADVERTISEMENT

”Dacă toate lucrurile descrise se întâmplă în zona pozitivă vom arăta mult mai bine. Arătând mult mai bine și fiind mult mai periculoși în fața porții cu siguranță vom aduna mai multe puncte.

Bucuria mea cea mare este că jucătorii au început să creadă mult mai mult în ei și sistemul în care se antrenează și în care fac performanță le dă lor încredere în ceea ce pot să realizeze. Ăsta este un mare pas spre performanță.

ADVERTISEMENT
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile...
Digi24.ro
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie

Mai ales la cluburile foarte mari unde diferențele de nivel sunt foarte mici, încrederea internă că se poate face ceva este decisivă. Toate performanțele alea mari se realizează cu combustia aia internă care ghidează spre succes”, a declarat Nicolescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața...
Digisport.ro
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața a peste 45.000 de oameni, după împăcarea cu Pique

Ce s-a schimbat în gândirea jucătorilor de la Dinamo

Oficialul lui Dinamo a dezvăluit faptul că încrederea jucătorilor a crescut foarte mult în ultima perioadă și este convins că o astfel de gândire pozitivă nu poate aduce decât lucruri foarte bune.

”(n.r. – Crește combustia internă la Dinamo?) Da, văd asta în discuțiile private cu jucătorii. Văd abordarea, văd modul în care se raportează la următorul meci, la următorul adversar, la lucruri pe care înainte le priveau altfel”, a spus Andrei Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Andrei Nicolescu, încântat de antrenorul Zeljko Kopic

Un merit foarte mare în schimbarea atitudinii jucătorilor i se datorează și antrenorului Zeljko Kopic. Președintele ”câinilor” a avut numai cuvinte de laudă pentru tehnicianul croat după remiza din derby-ul cu FCSB.

”Pentru prima repriză, toate aplauzele mele se duc către Kopic. A gândit organizarea de joc, a gândit niște module și sisteme de a ieși din apărare care i-au surprins pe cei de la FCSB. Prima repriză, toate aplauzele către Kopic.

În a doua repriză, a mai schimbat, s-a mai schimbat puțin sistemul, n-am fost puternici în față, dar modul în care a pregătit jocul arată că și echipa începe să-l cunoască din ce în ce mai bine, dar și el începe să cunoască potențialul jucătorilor”, a afirmat Andrei Nicolescu, tot la FANATIK SUPERLIGA.

Schimbări majore în gândirea jucătorilor de la Dinamo

Ilie Dumitrescu și alți membri ai Generaţiei de Aur vor fi prezenţi la...
Fanatik
Ilie Dumitrescu și alți membri ai Generaţiei de Aur vor fi prezenţi la Istanbul pentru „finala” Turcia – România: „Ei au confirmat deja! Mergem să fim alături de Generaţia de Suflet”
Cât de greu îi este, de fapt, Rapidului să-l aducă pe Stanciu de...
Fanatik
Cât de greu îi este, de fapt, Rapidului să-l aducă pe Stanciu de la Genoa: “Mircea Lucescu poate avea rolul decisiv”
Cine l-a inițiat în fotbal pe Iuliu Mureșan?! Premiat la Super Gala Fanatik...
Fanatik
Cine l-a inițiat în fotbal pe Iuliu Mureșan?! Premiat la Super Gala Fanatik 2025, președintele lui CFR Cluj a renunțat la medicină și a intrat în afaceri: „Am riscat și am fost câștigător”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
ȘOCANT! MM Stoica l-a dat afară de la FCSB după ce l-a prins...
iamsport.ro
ȘOCANT! MM Stoica l-a dat afară de la FCSB după ce l-a prins că sifonează informații din club: 'Atât de mare era obsesia'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!