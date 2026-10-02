Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dezvăluiri din vestiarul României. Ce le-a spus Gică Hagi jucătorilor după 2-4 cu Bosnia. A folosit un cuvânt de mai multe ori

Gheorghe Hagi a avut o discuţie în vestiar cu jucătorii imediat după România - Bosnia 2-4. Ce le-a transmis selecţionerul jucătorilor după eşec şi ce cuvânt a repetat "obsesiv".
Marian Popovici
02.10.2026 | 11:52
Dezvaluiri din vestiarul Romaniei Ce lea spus Gica Hagi jucatorilor dupa 24 cu Bosnia A folosit un cuvant de mai multe ori
EXCLUSIV FANATIK
Dezvăluiri din vestiarul României. Ce le-a spus Gică Hagi jucătorilor după 2-4 cu Bosnia. A folosit un cuvânt de mai multe ori. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

România a început cu stângul Liga Naţiunilor. „Tricolorii” au cedat cu 1-2 în Suedia şi cu 2-4 împotriva Bosniei-Herţegovina, pe Arena Naţională. Vineri, de la ora 21:45, echipa lui Hagi are şansa de a obţine primele puncte, împotriva Poloniei.

Ce a transmis Gică Hagi jucătorilor în vestiar după România – Bosnia 2-4: „Ne lipseşte atitudinea!”

Imediat după eşecul categoric cu Bosnia şi Herţegovina, Gheorghe Hagi a avut un discurs în vestiar, în faţa jucătorilor. Cristi Coste a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce le-a transmis selecţionerul jucătorilor:

ADVERTISEMENT

După meciul cu Bosnia-Herţegovina, Hagi a dezvăluit că a avut o discuţie cu jucătorii în vestiar imediat ce s-a terminat partida. I-a spus şi ofiţerului de presă să iasă de acolo că are de spus ceva jucătorilor.

Nu a apărut până acum nicio informaţie despre discuţia pe care Hagi a avut-o cu jucătorii. Nu a fost ceva „wow”, dar a pedalat pe două lucruri foarte importante: 1. a spus şi în faţa jucătorilor că a greşit şi şi-a asumat. 

ADVERTISEMENT
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer,...
Digi24.ro
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia

Iar la nivel de critici, nu a făcut-o la modul individual, dar a folosit de multe ori cuvântul atitudine: „Ne lipseşte atitudinea”, de foarte multe ori a pronunţat acest cuvânt. Este primul lucru pentru a avea un joc bun. Acest lucru le-a reproşat jucătorilor. Nu i-a criticat în mod nominal”, a dezvăluit Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Becali l-a numit
Digisport.ro
Becali l-a numit "vagabond" și i-a dat un Matiz vechi. Acum a venit "răspunsul"

Răchită, dezamăgit de „tricolori”: „S-au lăsat călcaţi în picioare”

Fostul fundaş al Stelei, Valeriu Răchită, a spus că greşelile individuale au fost discutate la analiza meciului, dar atitudinea nu poate fi analizată. El a remarcat că jucătorii s-au lăsat călcaţi în picioare de naţionala Bosniei: „Criticile individuale se fac la analiza video. Acolo le va spune fiecăruia unde au greşit şi de ce au greşit. Dar atitudinea nu poţi să o schimbi la analiza video. Ce poţi să spui? Că atitudinea n-a ieşit la ofsaid? 

ADVERTISEMENT

Atitudinea a cam fost în ofsaid cu Bosnia. Majoritatea jucătorilor n-au avut acest sentiment pe care îl ai când joci la echipa naţională. S-au lăsat călcaţi în picioare de o Bosnie care ne-a mai iertat de câteva goluri” , a spus Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

Cum arată echipa de start a României cu Polonia. “UAU!” – reacție genială...
Fanatik
Cum arată echipa de start a României cu Polonia. “UAU!” – reacție genială în direct
Cel mai mare contract din cariera lui Daniel Pancu: „Am făcut milioane din...
Fanatik
Cel mai mare contract din cariera lui Daniel Pancu: „Am făcut milioane din fotbal!”
Gigi Becali a luat foc când a auzit de Șumudică. A anunțat deja...
Fanatik
Gigi Becali a luat foc când a auzit de Șumudică. A anunțat deja pe cine invită la petrecerea de titlu a FCSB!
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Bombă! Componentul Generației de Aur anunță că Gică Hagi ar fi aproape de...
iamsport.ro
Bombă! Componentul Generației de Aur anunță că Gică Hagi ar fi aproape de plecarea de la națională: '100%!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!