Dezvăluiri din vestiarul României. Ce le-a spus Gică Hagi jucătorilor după 2-4 cu Bosnia. A folosit un cuvânt de mai multe ori

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. „Tricolorii” au cedat cu 1-2 în Suedia şi cu 2-4 împotriva Bosniei-Herţegovina, pe Arena Naţională. Vineri, de la ora 21:45, echipa lui Hagi are şansa de a obţine primele puncte, împotriva Poloniei.

Ce a transmis Gică Hagi jucătorilor în vestiar după România – Bosnia 2-4: „Ne lipseşte atitudinea!”

Imediat după eşecul categoric cu Bosnia şi Herţegovina, Gheorghe Hagi a avut un discurs în vestiar, în faţa jucătorilor. Cristi Coste a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce le-a transmis selecţionerul jucătorilor:

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„După meciul cu Bosnia-Herţegovina, Hagi a dezvăluit că a avut o discuţie cu jucătorii în vestiar imediat ce s-a terminat partida. I-a spus şi ofiţerului de presă să iasă de acolo că are de spus ceva jucătorilor.

Nu a apărut până acum nicio informaţie despre discuţia pe care Hagi a avut-o cu jucătorii. Nu a fost ceva „wow”, dar a pedalat pe două lucruri foarte importante: 1. a spus şi în faţa jucătorilor că a greşit şi şi-a asumat.

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Iar la nivel de critici, nu a făcut-o la modul individual, dar a folosit de multe ori cuvântul atitudine: „Ne lipseşte atitudinea”, de foarte multe ori a pronunţat acest cuvânt. Este primul lucru pentru a avea un joc bun. Acest lucru le-a reproşat jucătorilor. Nu i-a criticat în mod nominal”, a dezvăluit Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

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Răchită, dezamăgit de „tricolori”: „S-au lăsat călcaţi în picioare”

Fostul fundaş al Stelei, Valeriu Răchită, a spus că greşelile individuale au fost discutate la analiza meciului, dar atitudinea nu poate fi analizată. El a remarcat că : „Criticile individuale se fac la analiza video. Acolo le va spune fiecăruia unde au greşit şi de ce au greşit. Dar atitudinea nu poţi să o schimbi la analiza video. Ce poţi să spui? Că atitudinea n-a ieşit la ofsaid?

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Atitudinea a cam fost în ofsaid cu Bosnia. Majoritatea jucătorilor n-au avut acest sentiment pe care îl ai când joci la echipa naţională. S-au lăsat călcaţi în picioare de o Bosnie care ne-a mai iertat de câteva goluri” , a spus Răchită la FANATIK SUPERLIGA.