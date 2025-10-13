Dezvăluiri din vestiarul României! Virgil Ghiță rupe tăcerea și face destăinuiri despre Mircea Lucescu și secretele golului din minutul 90+6

a intervenit telefonic la FANATIK SUPERLIGA. a dezvăluit cum s-a trăit în vestiar succesul de poveste de pe Arena Națională. În plus, stoperul lui Hannover a povestit cui i-a dedicat reușita și care e relația „tricolorilor” cu Mircea Lucescu.

Virgil Ghiță, primul gol la națională în România – Austria 1-0

Cea de-a 6-a selecție la echipa națională a României a fost cu noroc pentru Virgil Ghiță. Fotbalistul lui Hannover a adus victoria „tricolorilor” cu Austria cu primul său gol marcat la prima reprezentativă. El a intrat pe teren în minutul 72, în locul accidentatului Mihai Popescu.

„Mister mi-a spus cam toată ziua să fiu pregătit, că s-ar putea să intru. Îmi pare rău că am făcut-o după accidentarea lui Mihai. Suntem foarte apropiați și chiar mi-a părut rău că a trebuit să intru așa. Dar viața e făcută din momente. A fost momentul meu să intru și să primesc acea centrare de la Ianis și să dau gol.

Emoții, normal că am avut. O să am la fiecare meci jucat pentru echipa națională și cred că e unul dintre cele mai frumoase momente din cariera mea de fotbalist și cu siguranță o să îl țin minte toată viața.

A fost un moment frumos, să ne bucurăm cu suporterii, cu stadionul aproape plin. Fericire mare și noi am demonstrat că merităm suportul și aprecierea lor. Am făcut un meci extraordinar, băieții au făcut un meci extraordinar și meritam victoria. Cred că meritam să marcăm mai devreme, nu chiar atât de târziu, dar totuși e bine că a venit golul și că am luat cele 3 puncte”, a declarat Virgil Ghiță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Tricolorii”, cu un pas mai aproape de locul 2 în Grupa H

Grație golului marcat de Ghiță și a celor 3 puncte obținute împotriva Austriei, România s-a apropiat la 3 lungimi de locul 2. Poziția secundă în Grupa H ne poate aduce într-o poziție mai bună la barajul de calificare pentru CM 2026.

„Fericirea și emoțiile au fost mari și după. Puțin șocați. Mi-a fost greu să asimilez totul, dar într-un final am putut să mă bucur de moment. Când dai gol în minutul 90+5 într-un meci atât de important cred că sunt foarte multe emoții în joc și le-am simțit din plin. Nu m-am putut bucurat pe moment, am fost mai mult șocat, mai mult în adrenalina meciului, după câteva ore am realizat, de fapt, ce s-a întâmplat.

(n.r. – Cum s-a trăit succesul în vestiar) Mister a venit, ne-a felicitat, ne-a spus că am făcut un joc bun, noi fericiți. Ne-am dat mâna, ne-am salutat, fiind și ultimul meci la națională, băieții având ca și mine avioane de dimineață, am stat puțin, ne-am felicitat și fiecare și-a văzut de drum. (n.r.- Nu ați făcut nuntă după victorie) Vă dați seama că ne-am bucurat și am cântat puțin”, a adăugat fundașul central.

Mircea Lucescu anunță că pleacă dacă nu califica naționala de pe locul 2

La finalul meciului superb făcut de România, Mircea Lucescu a detonat „bomba”. dacă „tricolorii” nu vor încheia grupa pe locul 2.

„(n.r. – Ce v-a spus Mircea Lucescu) Ne-a spus că am făcut un meci extraordinar, că de mult echipa națională n-a mai jucat așa, că merităm totul și că meritam să dăm gol mai devreme. Dar că e foarte mândru de noi și foarte bucuros.

Din punctul meu de vedere, Mister este și va rămâne un antrenor extraordinar. Nu contează vârsta. Nu pot spune că vârsta și-a pus amprenta. El știe fotbal mai mult decât o să știm noi probabil în toată viața noastră. Cum a spus el să jucăm meciul ăsta, noi l-am jucat și se pare că am reușit. Mai mult de atât nu pot spune. Decât că facem ce ni s-a zis, am câștigat și am jucat foarte bine.

(n.r. – Austriecii vi s-au părut aroganți?) Nu pot să zic aroganți, dar după primele 20 de minute am simțit că putem câștiga meciul și i-am simțit puțin timorați. (n.r. – Ne putem califica la CM 2026?) Atâta timp cât mai sunt șanse normal că putem”, a continuat fotbalistul lui Hannover.

Drama neștiută din viața lui Virgil Ghiță. La 23 de ani, fotbalistul și-a pierdut mama

Virgil Ghiță joacă începând cu vara lui 2025 la Hannover. Nemții l-au transferat pe 1 milion de euro de la Cracovia. Fundașul a povestit cui a dedicat reușita din minutul 90+6 și și-a amintit de mama lui, care a murit în urmă cu patru ani. Femeia a încetat din viață din cauza problemelor medicale cu care se confrunta. Din nefericire, organismul acesteia nu a mai rezistat în fața afecțiunii și a cedat.

„(n.r.- Ai dedicat golul cuiva?) A fost un moment greu, a fost un moment timp. Golul acesta e dedicat tuturor. Soției, copiiilor, tatălui. Mereu mă gândesc la mama când dau un gol.

(n.r. – Ce urmează?) Pentru mine urmează echipa de club, încerc să dau totul aici și data viitoare când ne întoarcem la națională să o facem la fel de bine, poate chiar mai bine și să luăm 6 puncte din ultimele două meciuri.

Eu nu bag în seamă chestiile astea (n.r. – criticile la adresa naționalei) Noi când intrăm pe teren vrem să dovedim că suntem buni și că merităm victoria. A fost un meci de prestigiu și o ambiție să îi batem”, a conchis Ghiță.

Fundașul lui Hannover, titular cu Bosnia & Herțegovina?

Fără Mihai Popescu, accidentat, și cu Burcă suspendat, Virgil Ghiță are toate șansele să înceapă titular derby-ul pentru locul 2 cu din Grupa H.

„Va fi Ghiţă. Mi-a ieşit în evidenţă bucuria rezervată la gol. Acest lucru face doar un jucător cu personalitate mare. Este clar golul carierei pentru el. Cred că oricare alt jucător făcea două ture de teren.

El a rămas pe loc, s-a bucurat rezervat. Asta pleacă din interior, din personalitatea ta. Va deveni un lider. Nu este fabricat. Să fii al doilea căpitan la o echipă din 2. Bundesliga, atenţie, se dispută toate meciurile cu stadioanele pline.

Asta înseamnă că ai căpătat încrederea celor de acolo. Ca antrenor, eu asta am văzut. A avut o bucurie cumpătată. Dacă dădeam un gol de genul ăsta, eram în tribune”, a declarat Marius Șumudică.

Meciul din Bosnia & Herțegovina e programat sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45. „Îţi mai dau un detaliu, să vezi ce jucător şi ce caracter are. Intră Man în careu şi centrarea trebuia să ajungă la el. Își pune mâna în cap că nu a ajuns mingea la el. Ajunge la Ianis, face doi paşi şi cere mingea cu mâna sus. Şi mingea pleacă direct la el”, a completat Adi Ilie.