Florin Gardoş s-a întors în România după experienţa nereuşită din Premier League, la Southampton, cu speranţa că îşi va putea relansa cariera în campionatul intern după o perioadă destul de lungă în care avusese şi ghinionul unei accidentări serioase şi apoi a ieşit din planurile antrenorului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În 2018 a ajuns sub formă de împrumut de la Southampton la Craiova, dar blestemul accidentărilor nu se încheiase, pentru că după numai trei meciuri a devenit din nou indisponibil până la final de sezon. Cum Southampton nu a vrut să mai audă de el a decis să rămână în Oltenia.

Unde a avut mai multe divergenţe cu antrenorul italian Devis Mangia şi a sfârşit prin a fi împrumutat la Politehnica Iaşi, unde, în sfârşit, după recuperare, a început să joace constant, acumulând 14 prezenţe şi marcând un gol. Revenit la Craiova el s-a despărţit de vicecampioana României la finalul acestui sezon.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Patronul Mihai Rotaru nu se bagă peste ce decide antrenorul

Florin Gardoş a vorbit pentru ProSport Live despre relaţia tensionată pe care a avut-o cu Devis Mangia, dar şi despre felul în care procedează patronul Mihai Rotaru în ceea ce priveşte antrenorul. Gardoş spune cu fermitate că Rotaru respectă deciziile antrenorilor şi nu trece niciodată peste ele. În privinţa lui Mangia îl consideră un personaj coleric.

„Nu e adevărat că se bagă peste antrenor. Eu am avut două întâlniri cu el. O dată am avut o întâlnire cu el la cearta cu Mangia, iar el mi-a zis că îmi dă dreptate, dar el nu se bagă peste antrenor. Au fost mai multe episoade cu Mangia.

ADVERTISEMENT

A fost mereu în clinciuri cu Devis Mangia

Au zis că au nevoie de fundaș central, iar șase meciuri am stat în tribună. Am avut clincuri cu el pe aceiași temă. Am reacționat după un meci urât și am fost trimit la echipa a doua, dar și Mangia a reacționat urât. Era coleric.



Și a mai fost un episod în iarnă. Eu nu trebuia să fac cantonamentul cu echipa, la o zi după ce am aflat acest lucru a plecat domnul Pițurcă. L-am sunat pe patron ca să merg în cantonament pentru că veneam după o perioadă grea, iar Mihai Rotaru mi-a zis că pot merge dacă antrenorul mă va lua. Atunci l-am sunat pe domnul Papură și m-a luat”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vrea să se stabilească în Bucureşti

Florin Gardoş nu se consideră un jucător terminat la 31 de ani. Dimpotrivă, spune că se simte bine şi pregătit fizic şi speră ca în curând să poată găsi o echipă care să creadă în el. Totodată, Gardoş a vorbit şi despre salariul avut în Bănie.

„Sunt în concediu. Mi-am terminat contractul cu Universitatea Craiova și îmi împart timpul între familie și sală. Eu sunt din Satu Mare, dar intenționez să mă stabilesc în București. Am vreo 12 ani de când am ajuns la București.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mă simt foarte bine. Tot anul am fost foarte bine, am reușit să facă două cantonamente. Problema e că nu am reușit să joc niciun meci oficial. Nu a depins de mine că nu a rămas la Craiova. Eu îmi doream, dar nu am primit o ofertă de prelungire. În momentul în care ai peste 30 de ani și ai un an fără meci, ai salariu mare, atunci contează.

A acceptat imediat oferta financiară a Craiovei, pentru că dorea să joace

Nu am avut 24.000 de euro, nu există așa ceva. La Craiova nu țin minte să fi fost un jucător cu mai mult de 12.000 de euro pe lună, iar eu nu l-am avut pe acesta.

ADVERTISEMENT

Pe la 10 mii de euro, nu ar fi frumos să zic ce salariu am avut. Eu am acceptat oferta lor și nu am negociat. Eu venisem din Anglia, voiam să joc patru luni și să mă întorc în Vest. Asta a fost în mintea mea”.