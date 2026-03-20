Dezvăluiri din vestiarul Universității Craiova despre Mirel Rădoi: “Nu știam ce să mai facem, că el spunea în fiecare săptămână că își dă demisia!” Cum a acceptat oferta de la FCSB

Florin Gardoș, în prezent oficial la Chindia, a făcut dezvăluiri din vestiarul Universității Craiova care îl privesc pe Mirel Rădoi. Cât de greu era de stăpânit tehnicianul și cum amenința acesta cu demisia.
Adrian Baciu
20.03.2026 | 12:17
Florin Gardoș, dezvăluiri din vestiarul Universității Craiova despre Mirel Rădoi.
Mirel Rădoi a avut două mandate cu cântec pe banca Universității Craiova. A plecat din Bănie de fiecare dată după unele tensiuni. Florin Gardoș, în prezent manager general la Chindia Târgoviște, a făcut o serie de dezvăluiri din vestiarul oltenilor. Acesta a spus ce comportament avea Mirel Rădoi și cum amenința mereu cu demisia.

Cum se comporta Mirel Rădoi la Craiova în momentele dificile: dezvăluiri din vestiarul Universității: “Nu știam ce să mai facem, că el spunea în fiecare săptămână că își dă demisia!”

În 2025, Mirel Rădoi, 44 de ani, și-a încheiat mandatul la Universitatea Craiova după aproximativ 10 luni. A fost cel mai lung al său la nivel de club. Anterior, fostul selecționer al României avusese mandate scurte la mai multe echipe: FCSB (5 luni), Al-Tai (4 luni), Al-Batin (6 luni), Al Jazira (4 luni), respectiv Universitatea Craiova, 4 luni în primul mandat.

Invitat vineri, 20 martie, la FANATIK SUPERLIGA, Florin Gardoș, 37 de ani, în prezent manager general la Chindia Târgoviște, a vorbit despre revenirea lui Rădoi în fotbalul românesc. Cu această ocazie, fostul jucător de la FCSB a făcut o serie de dezvăluiri din vestiarul Universității Craiova, de pe vremea când actualul tehnician al celor de la FCSB activa în Bănie.

Un angajat de la Universitatea i-a spus lui Gardoș cât de dificil a fost Rădoi, în mandatul său recent din Bănie. ”Cunosc câteva discuții din interior, de la Craiova, vizavi de Mirel. Discutasem cu cineva din staff, acum, când era Mirel acolo (n.r. în mandatul recent al acestuia pe Ion Oblemenco). ‘Nu mai știam ce să facem, să rămână. În fiecare săptămână ne spune că pleacă, pleacă, că își dă demisia’, mai spus cineva de acolo”, dezvăluie Florin Gardoș.

Cum a acceptat Mirel Rădoi oferta de la FCSB

În opinia lui Florin Gardoș, Mirel Rădoi a acceptat să lucreze la FCSB numai după ce Gigi Becali i-a garantat că nu se va băga peste el la echipă. El spune că, dacă patronul nu își va respecta promisiunea, Rădoi va pleca imediat. ”Asta (n.r. amenințările lui Rădoi cu demisia și situația sa anterioară de la Craiova) cumulat cu ce s-a întâmplat la FCSB m-a surprins. Mai degrabă m-a surprins că a acceptat domnul Gigi Becali să instaleze un antrenor peste care să nu se bage.

(n.r. Cum a acceptat Mirel Rădoi să vină la FCSB?) CRed că a fost o discuție telefonică. I-a spus Gigi Becali probabil: ‘Vino, ai mână liberă, nu mă bag peste tine’. Și atunci, de ce să refuzi o oportunitate ca asta. Până la urmă, el este un simbol al echipei”, mai adaugă Gardoș.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
