Dezvăluiri Dorin Șerdean. Cine i-a „băgat” pe Cortacero, Contra și jucătorii spanioli în „Groapă” la Dinamo. Exclusiv

Dorin Șerdean, președintele executiv al lui Dinamo, dezvăluie relația dintre Juan Jose Melero Marin și Pablo Cortacero. Și cine i-a „băgat” pe ultimul, dar și pe Cosmin Contra sau pe jucătorii spanioli „de milioane” în… „Groapa” din „Ștefan cel Mare”.

Dorin Șerdean a prestat „muncă patriotică” pentru Dinamo începând din luna martie, de când a făcut „documentare” pentru Juan Jose Melero Marin pentru un „mandat de reprezentare”.

Apoi Pablo Cortacero i-a făcut oferta să devină angajat pe bani la „El Nuevo Dinamo”. N-a văzut până acum niciun „dinero” din contractul semnat.

Dorin Șerdean dezvăluie cine i-a „băgat” pe Pablo Cortacero, pe Cosmin Contra și pe jucătorii spanioli „de milioane” în „Groapă” la Dinamo

Domnule Șerdean, cum ați ajuns să vă implicați în toată povestea asta cu iz acru de telenovelă proastă spaniolă de la Dinamo?

– Eu l-am cunoscut și am vorbit despre acest proiect Dinamo, direct, cu domnul Juan Jose Melero Marin, din luna martie.

Am făcut o muncă de consultanță, i-am prezentat situația lui Dinamo din toate punctele de vedere, legat de partea economică, juridică, am obținut pentru dumnealui un mandat de reprezentare…

Ce înseamnă „mandat de reprezentare”? Era Melero Marin un fel de reprezentant al lui Dinamo?

– Da, îi conferea dreptul ca dumnealui să fie reprezentant al lui Dinamo în vederea efectuării unor negocieri pentru vânzarea clubului. Acest lucru se întâmpla în luna aprilie.

La acest mandat eu am muncit și pentru acest lucru am toate dovezile că eu l-am realizat, nimeni altcineva, Săpașu, Apașu sau mai știu eu cine. Nu mai vreau să vorbesc despre asta, e foarte clar… sper că am fost suficient de explicit.

Deci dumneavoastră ați avut relația directă cu Melero Marin…

– Exact. Zi de zi am lucrat împreună…

L-ați cunoscut prin intermediul fratelui dumneavostră? Știu că are afaceri în Spania…

– Fratele meu n-are nicio legătură cu asta. Dincolo de cariera domnului Melero Marin în administrație… în administrația fotbalului, fiind vicepreședintele federației spaniole… și al federației din Andaluzia… aveam un punct comun pentru că el are și o carieră corporatistă în spate…

Are o vârstă respectabilă, în iunie a împlinit 72 de ani, a fost în managementul companiei „Telefonica”, cea mai mare companie telefonică din Spania, care a fost sponsor pentru marile turnee de șah organizate în sudul Spaniei, la Úbeda și la Linares, festivaluri anuale de șah, și dumnealui a fost în fiecare an acolo reprezentant al lui „Telefonica”…

I-a cunoscut pe Karpov, pe Kasparov, era mândru de acest lucru, și am avut multe, foarte multe discuții pe această temă, eu am lucrat foarte bine cu dumnealui…

Apoi, revenind la anul acesta, vreo trei luni, zi de zi, să vorbești trei, patru ore pe zi și să pui documente și strategii cap la cap, a fost o muncă implicantă foarte solicitantă și complexă.

Dumnealui l-a propus pe Pablo Cortacero să preia pe Dinamo, așa l-am cunoscut eu pe Pablo Cortacero, de la Melero Marin. Acesta este adevărul adevărat, nu alte scenarii care au apărut.

De ce n-a vrut Melero Marin să cumpere pe Dinamo, ci doar să intermedieze vânzarea/cumpărarea clubului

Și pe Cosmin Contra cine l-a contactat?

– Din luna mai am vorbit la telefon cu Cosmin Contra, noi am vrut să prezentăm un proiect fezabil, am pus osul, cum se spune, fiecare în domeniul lui.

Eu, nefiind din lumea fotbalului, ci din domeniul administrativ, am ajutat cu ce am știut eu mai bine. Și domnul Melero Marin la fel, pe domeniul lui, sportiv.

Am vorbit, așadar, și cu Cosmin Contra pentru acest proiect și discuțiile s-au concretizat în acest proiect.

De ce l-a adus Melero Marin pe Cortacero în acest proiect? Ce nevoie era de Cortacero? De bani nu poate fi vorba, s-a văzut că n-are nici de salariul câinelui de pază de la Săftica…

– Pentru că dumnealui a obținut un mandat de reprezentare a lui Dinamo și atât. N-a vrut să cumpere domnul Melero Marin pe Dinamo niciodată. A vrut doar să intermedieze vânzarea/cumpărarea lui Dinamo prin acel mandat de reprezentare și atât.

Am văzut că s-a scris eronat, fără să se cunoască situația… Domnul Melero Marin nu dispune de banii necesari pentru achiziționarea unui club ca Dinamo, doar a fost mandatat și asta a și vrut, să găsească un investitor serios, împreună cu care să facem un proiect serios la Dinamo. Aceasta a fost ideea pe care am avut-o și la care am lucrat luni de zile.

Și a găsit domnul Melero Marin cel mai nimerit investitor în Pablo Cortacero? S-a spus că avea mai multe variante, mai multe fonduri de investiții în spate domnul Melero Marin…

– Da, a avut discuții cu mai multe fonduri de investiții, din Scoția, din Elveția, din Spania…

Și de ce tocmai la Cortacero v-ați oprit? Sau domnul Melero Marin s-a oprit… Ce l-a „calificat pe Pablo Cortacero drept cea mai bună soluție pentru proiectul Dinamo?

– Sincer vă spun că nu știu… Vă dați seama că ei trăiesc acolo, nu știu în ce context s-au cunoscut, eu am obținut mandatul de reprezentare pentru domnul Melero Marin și dumnealui l-a adus în proiect pe Pablo Cortacero.

Dorin Șerdean: „N-am avut nicio răspundere, nicio responsabilitate legată de partea sportivă. Adică de jucători, de transferuri…”

Și Pablo Cortacero a venit la București și a negociat cu Ionuț Negoiță? Ați fost prezent la acele negocieri?

– Da… Să vă spun cum a fost… Prima dată ne-am întâlnit în data de 13 mai, la „Rin”, cu Ionuț Negoiță, eu și Cornel Țălnar, cu două zile înainte să se ridice măsurile restrictive aferente stării de urgență, pe 15 mai.

A fost o video-conferință între noi, cei de la București și domnii Juan Jose Melero Marin și Pablo Cortacero, care erau în Spania, fiecare în alt loc. Și la ei erau atunci măsuri dure anti COVID.

Am vorbit aproximativ o oră și jumătate la acea primă întâlnire… Din acel moment, practic, eu am făcut un pas în spate, pentru că eu oferisem tot ce înseamnă back-up-ul acelor negocieri, din punct de vedere juridic, contracte, documente, tot ce avea nevoie domnul Melero Marin pentru proiectul Dinamo.

Din acel moment au durat negocierile trei luni, până pe data de 13 august, când domnul Pablo Cortacero a fost la București, a semnat acordul cu domnul Negoiță și munca mea de consultant s-a încheiat în acel moment.

Mi-am luat nenumărate bobârnace de la presă, de la suporterii lui Dinamo, de la dușmanii lui Dinamo, de la toată lumea, în mod cu totul nemeritat, pentru că nu eram angajat atunci, s-a întâmplat lucrul acesta abia după o lună…

Da, 10 septembrie… Cine v-a făcut oferta de angajare?

– Pablo Cortacero… Dar nici după acea dată n-am avut nicio răspundere, nicio responsabilitate legată de partea sportivă. Adică de jucători, de transferuri…

Eu m-am ocupat, și mă ocup de tot ce înseamnă la Dinamo comunicare, presă, marketing… administrație… sunt, ca să zic așa, „omul de încredere al președintelui”…

Repet, foarte clar ca să se înțeleagă bine odată pentru totdeauna: partea sportivă, legată de jucători nu este în sfera mea de activitate.

Transferurile cine le-a făcut, Melero Marin sau Pablo Cortacero?

– Sincer, chiar nu cunosc… Domnul Cortacero l-a numit pe Rufo Collado director sportiv, cu munca pe parte sportivă, scouting, juniori, Academie…

Dorin Șerdean: „Vorbesc destul de des cu domnul Melero Marin și nu mi-a spus nimic despre ieșirea din proiectul Dinamo”

De ce s-au certat domnii Melero Marin și Cortacero? De ce s-a rupt domnul Melero de proiect?

– Dar de unde știți asta? Eu nu știu asta…

Păi cum nu știți? Cosmin Contra a declarat că Juan Jose Melero Marin a fost îndepărtat de Pablo Cortacero și el a aflat abia după trei săptămâni…

– Nu pot să vă răspund, chiar nu știu… Vorbesc destul de des cu domnul Melero Marin și nu mi-a spus nimic…

Am vorbit săptămâna trecută, mi-a prezentat o acțiune de marketing, un exercițiu de promovare făcut de Real Madrid, foarte, foarte interesant, și nu mi-a spus acest lucru.

Nouă, românilor, nu ne este străină imaginația și dezvoltarea unor scenarii, de cele mai multe ori departe de realitate…

Acest gen de scenarii discreditează pe toată lumea, în primul rând pe cei care le promovează. Și aici vreau să fac un apel la rațiune din partea mas-media care lansează aceste scenarii, ar trebui un minim de decență în a aprecia și prezenta anumite lucruri… și de a înțelege ce este adevăr și ce este dincolo de adevăr.

Oricum bani nu veneau de la Melero Marin… Ce faceți cu banii care nu vin… de la Pablo Cortacero, că el tot promite și nu se întâmplă nimic pozitiv… Vine sfârșitul lunii, să nu fie sfârșitul lumii pentru Dinamo… Datorii noi, datorii scadente neplătite, depunctare…

– Am un singur răspuns: trebuie să vină banii. Și atât.

Chiar mai credeți în Cortacero? Că va trimite banii?

– Eu sunt angajat la Dinamo. Scriptic și sufletește. Îmi fac datoria din ambele posturi. Trebuie să găsim soluții să mergem înainte. Și o să găsim soluții. Dinamo nu moare.

Cât timp mai sunteți dispus să faceți voluntariat? Ați luat vreun ban de la Dinamo? Din ce trăiește familia Șerdean?

– Am lucrat vreo șase luni fără a avea niciun venit din asta. Și nici acum nu am… de fapta am un venit pe care nu l-am încasat…

Am și alte activități din care trăiește familia Șerdean. Aveam dinainte și alte activități… Nu eu m-am propus la Dinamo, am ajutat benevol și am vrut să mă retrag după ce s-a făcut tranzacția, dar a venit propunerea acționarului majoritar să continuu.

Vorba lui Țălnar: „Băi, eu n-am în fiecare săptămână un sponsor ascuns în cămară!”

Ați căutat variante pentru a-l înlocui pe acționarul majoritar Pablo Cortacero dacă va vrea să vândă Dinamo?

– E mult spus… Astea sunt speculații de presă. Am căutat sponsori mici, mai mulți, ca să dezvoltăm partea de jos a clubului, să pornim de la copii și juniori…

Da, dar până una, alta moare partea de sus a clubului…

– Eeee, e mult spus „moare”… Căutăm sponsori, în fiecare zi căutăm sponsori, dar nu un eventual nou investitor. Vorba lui Cornel Țălnar: „Băi, eu n-am în fiecare săptămână un sponsor ascuns în cămară!”.

Pleacă Cosmin Contra? Cum aș spune-o, tot cacofonie iese…

– Sunt discuții… și atât.

Vrea să plece?

– V-am spus, sunt discuții și atât.

Mai vine Pablo Cortacero în România?

– Trebuie să vină în perioada imediat următoare. Sunt sigur că va veni și va rezolva situația.

Cum poate schimba AGA componența CA și câte acțiuni are, de fapt, DDB

Pablo Cortacero este asociat unic, adică patron și administrator al celebrei firme Lotus Perfect Products SRL, „coaforul” de la „Rin”. La Registrul Comerțului, este înregistrat că Lotus deține 82% dintre acțiuni și DDB 10%, deși boardul DDB a anunțat că suporterii ar deține 20,6% din acțiuni…

– DDB are 20,6% din acțiuni. În extrasul de la Registrul Comerțului așa apare, cum ați spus, dar DDB are cu 10,6% mai multe acțiuni, trebuie să meargă la Registru Acționarilor să-și înregistreze cei 10,6%, dar nu a făcut acest demers încă. Repet, DDB este deținătorul de facto a 20,6% din acțiunile lui Dinamo.

Haideți să mai lămurim niște neclarități… Cine face parte din Consiliul de Administrație al lui Dinamo?

– Președinte al Consiliului de Administrație este Pablo Cortacero și membrii sunt domnii Cornel Dinu, Constantin Eftimescu, Cornel Țălnar și Cristi Hîldan.

Majorarea de capital pe care a anunțat-o domnul Cortacero va duce la schimbarea componenței Consiliului de Administrație?

– Cred că da… Dar sunt niște pași care trebuie respectați, conform legii. Primul pas este mărirea de capital, care ar oferi liniștea întregii suflări dinamoviste, inclusiv nouă, cei din club, că putem să ne bazăm pe un buget solid.

Ședința va fi în perioada imediat următoare, sperăm să fie până la finele anului. Avem nevoie de 30 de zile pentru a anunța ședința…

Dar modificarea Consiliului de Administrație nu poate fi făcută decât cu acordul Adunării Generale a Acționarilor…

– Da, trebuie acordul AGA, sunt două entități diferite și trebuie făcute amândouă până la finele anului pentru a anunța mărirea de capital care ar asigura liniștea atât de mult așteptată și dorită în tot ceea ce înseamnă Dinamo.

Deci AGA are prioritate… AGA este conform înregistrării de la Registrul Comerțului despre care am vorbit înainte…

– Da, în ordinea procentului din totalul acțiunilor, AGA este formată din firma Lotus Perfect Products SRL, DDB, ACS FC Dinamo București…

… ACS FC Dinamo București a lui Nicolae Badea…

– Da… Și Cornel Dinu. Asta este Adunarea Generală a acționarilor. Ea decide schimbarea Consiliului de Administrație. Sunt, cum am spus, două entități distincte, care necesită două ședințe distincte, cu perioade de 30 de zile de la anunțarea lor oficială.

Se anunță convocarea Consiliului de Administrație, care ratifică mărirea de capital, se convoacă apoi AGA pentru a se schimba componența Consiliului de administrație dacă este cazul.

Ați discutat la nivelul conducerii eventualitatea intrării într-o nouă insolvență?

– Nu, Doamne ferește!

Ce le transmiteți suporterilor, partea cea mai sufletistă și chinuită din „organigrama” clubului Dinamo?

– Să aibă încredere, deși recunosc că e greu… O să depășim momentul acesta, un moment dificil, dar mai bun decât alte momente pe care le-am trăit anterior, și nu cu mult timp în urmă…

Repet, vom depăși acest moment. Este un moment greu, dar nu este o tragedie, este sub control, soluțiile există, mergem înainte și o să depășim momentul acesta. Repet, să aibă încredere.

