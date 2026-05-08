Dezvăluiri dramatice despre cazul copilașului de 3 ani care a fost găsit mort în fântână, în Bacău. Tatăl micuțului, chemat din străinătate să-și înmormânteze fiul

O familie din județul Bacău trăiește una dintre cele mai grele încercări ale vieții, după ce un băiețel de doar 3 ani s-a stins într-un accident cumplit, căzând într-o fântână din curtea casei. Mama este în stare de șoc și nimeni nu o poate alina, în timp ce tatăl se întoarce din străinătate pentru a-și conduce micuțul pe ultimul drum.

Copil de 3 ani găsit mort într-o fântână. Tatăl, chemat din străinătate pentru înmormântare

O familie din comuna Parincea, județul Bacău, trăiește de joi seară, 7 mai, o dramă greu de descris în cuvinte. Un băiețel de doar 3 ani și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână adâncă de aproximativ 22 de metri, aflată chiar în curtea casei în care locuia alături de părinți și bunici. În doar câteva clipe, liniștea unei familii cunoscute în comunitate drept una muncitoare și liniștită s-a transformat într-un coșmar fără sfârșit. Alarma s-a dat imediat, iar în localitate au început să sosească echipajele de intervenție. Pompierii militari băcăuani au mobilizat mai multe autospeciale, o unitate de terapie intensivă mobilă și un container MULTIRISC destinat misiunilor complexe de salvare.

Situația era însă extrem de dificilă, din cauza adâncimii foarte mari a fântânii. Pentru recuperarea copilului a fost nevoie inclusiv de intervenția unui alpinist din cadrul ISU Bacău, care a coborât în puțul îngust, într-o operațiune contracronometru urmărită cu sufletul la gură de familie și de vecinii adunați la poarta gospodăriei. Minutele au părut ore pentru cei care sperau la o minune. După o intervenție dramatică, băiețelul a fost adus la suprafață și predat imediat echipajelor medicale. Din păcate, micuțul nu mai prezenta semne vitale. Medicii au început manevrele de resuscitare chiar acolo, în curtea casei, încercând disperat să îi readucă inima la viață. În ciuda tuturor eforturilor, copilul nu a mai putut fi salvat, iar .

„Acum puțin timp a venit din nou ambulanța la poarta lor”. Mărturiile sfâșietoare ale primarului din Parincea

FANATIK are mărturisiri emoționante ale primarului Sorin Roșu, din comuna Parincea. Acesta vorbește cu durere despre starea în care a ajuns familia băiețelului de 3 ani și despre clipele cumplite prin care trec părinții după moartea copilului. Durerea este devastatoare mai ales pentru mama micuțului, care mai are acasă și un bebeluș. Femeia este în stare de șoc și nu reușește să își revină după tragedia care i-a schimbat viața într-o singură clipă. Potrivit edilului, i, după ce mamei i s-a făcut rău.

Edilul spune că oamenii îi cunoșteau drept o familie liniștită, respectuoasă și foarte atentă cu cei mici. Tocmai de aceea, vestea tragediei a căzut ca un trăsnet peste comună: „Am înțeles că erau în curte, copilul fiind împreună cu mama lui, iar la un moment dat a fugit. Nu știu exact tot ce s-a întâmplat, pentru că nu am putut lua legătura cu părinții. Vă dați seama, nu pot să merg la ei în asemenea momente. Acum puțin timp a venit din nou ambulanța la poarta lor, pentru că mamei copilului i s-a făcut rău. Ieri a fost dusă iar la spital. Din ce am înțeles, familia venise de la Bacău, la oraș cum se spune la noi, iar apoi copilul a ieșit prin curte. Știți cum sunt copiii mici, curioși… Doamne ferește”, ne-a precizat alesul local din Parincea, Sorin Roșu.

Tatăl, chemat de urgență din străinătate să-și înmormânteze copilul de 3 ani

În același timp, edilul a vorbit cu durere despre tatălui băiețelului, plecat la muncă în străinătate pentru a-și întreține familia. Bărbatul a fost anunțat de urgență să se întoarcă acasă pentru a-și conduce fiul pe ultimul drum. Sorin Roșu spune că familia era cunoscută în comună drept una liniștită, credincioasă și foarte atentă cu cei doi copii: „Fântâna se află în curtea lor, în interiorul proprietății. Din câte știu eu, familia locuiește împreună cu bunicii copilului. Și ei sunt oameni liniștiți, credincioși, oameni din biserică. Ei sunt o familie liniștită, oameni muncitori și respectuoși.

Tatăl copilului lucrează în străinătate, iar mama stătea acasă cu cei doi copii. Mai au un băiețel mai mic, un bebeluș. Știu că aveau o fântână în curte și că, de obicei, era acoperită, avea capac. Când mergeam la ei, vedeam mereu capacul pus. Sunt oameni gospodari, iar mama se ocupa foarte bine de copii. Nu era o persoană care să-i lase nesupravegheați. Sunt o familie ordonată și organizată. Mama era acasă cu copiii, iar bunicii sunt pensionari”, sunt alte detalii furnizate de edilul localității băcăuane.