Dezvăluiri după 35 de ani despre moartea uluitoare a lui Dan Alban. Giovanni Becali: „Puteam fi și eu acolo. Chestie de destin!” Exclusiv

Giovanni Becali vine cu dezvăluiri mai puțin cunoscute despre cele petrecute în 1991, atunci când a fost consemnată moartea lui Dan Alban. „Puteam fi și eu acolo. Chestie de destin!”, spune impresarul.
Adrian Baciu
11.02.2026 | 08:15
Giovanni Becali, dezvăluiri neștiute despre moartea lui Dan Alban. Sursa foto: colaj Fanatik
În cea mai recentă ediție a emisiunii „Giovanni Show”, cel mai cunoscut impresar din România a venit cu dezvăluiri despre moartea uluitoare a lui Dan Alban. Cum l-a salvat destinul pe Giovanni Becali în urmă cu 35 de ani.

Finalul tragic al impresarului Dan Alban, care a avut loc în 1991, a zguduit lumea fotbalului românesc de după Revoluție. „Albanezul”, cum era cunoscut acesta, și Cornel Dinu (77 de ani), care se afla pe locul din dreapta, se aflau în Italia, când s-a produs un cumplit accident rutier.

Giovanni Becali a dezvăluit, în emisiunea de la FANATIK, cum l-a salvat destinul în urmă cu 35 de ani. De ce nu a mai urcat cunoscutul impresar în mașina care avea să fie implicată în tragicul accident din Italia. Tragedia s-a petrecut în 1991, atunci când Steaua a jucat în deplasare la Genoa, într-un meci contând pentru optimile de finală ale Cupei UEFA.

„Se întâmpla asta la un meci Genoa-Steaua în cupele europene. Într-un frig la Genoa, o ghețărie. Și eu eram la Frankfurt, el era la Leverkusen, cu Lupescu, nu știu ce mai avea de făcut pe acolo, cu casă, căutat casă sau nu știu ce.

Și zice, ‘hai să mergem acolo’ (n.r. la meciul Stelei), că vine și Cornel Dinu, eu eram certat cu Cornel. Nu îmi spune că vine Cornel, îmi spune doar după ce trecem granița cu Elveția. De ce nu mi-ai zis, mă, că nu veneam? Eu aveam un Mercedes 560 SL, din-ăla cu opt airbag-uri. Și zic, ‘bă, Dane…’, el venea de la Leverkusen. Zic, ‘păi vino pe la mine să mergem cu mașina mea’. El: ‘du-te, bă, cu vaca asta ta, mergem cu Golful lui Liza’. Al lui nevastă-sa”, povestește Giovanni.

De ce nu s-a urcat Giovanni Becali în mașina care l-a dus spre moarte pe Dan Alban

După meciul Stelei din Italia, Cornel Dinu a rămas alături de Dan Alban. A doua zi, cei doi, alături de Giovanni Becali, trebuiau să plece să negocieze două transferuri. Spre norocul său, Giovanni nu a mai urcat în mașină. Acesta dezvăluie că a decis să revină în țară pentru a face un bingo. S-a dus la Frankfurt pentru a-și lua bilet de avion spre București.

„Și când trecem granița la Basel, intrăm în… atunci îmi spune că vine și Cornel. (n.r. Și ai zis, bă, eu nu merg?) Ce să nu merg. Eu eram cu mașina lui, ce era să fac? Așa. Hai, bă, hai, mergem acolo, vedem meciul (…) Și pleacă echipa Steaua. Am crezut că și Cornel a plecat.

La trei noaptea în hotel, dormeau într-o cameră. Îmi zice (n.r. Dan Alban): ‘sunt cu Cornel Dinu aici’. Așa rămâne Cornel în Italia. Așa pleacă el cu Cornel. Rămâne cu Cornel și pleacă de la Roma. Eu am plecat la Roma că m-am întors să fac bingo aici dimineața. (n.r. puteai să fii și tu mort?) Puteam să fiu și eu mort sau să nu fiu mort”, mai spune Becali.

Giovanni Becali: „Cu mașina mea toți eram salvați”

Giovanni Becali este convins că, dacă la acea vreme mașina cu care se deplasau Dan Alban și Cornel Dinu era „tancul” său (n.r. acel Mercedes 560 SL), tragedia nu mai avea loc și „Albanezul” era în viață.

„(n.r. dacă era mașina ta, „tancul” Mercedes, poate nu se mai întâmpla tragedia?) Da, toți puteam fi salvați. A fost chestie de destine. Eu am mers la Frankfurt să-mi iau biletul să vin la București. Dar nu am mai apucat. Că la 11 noaptea mă sună Dan Petrescu ‘vino că a murit Dan (Alban)’. Plângea în hohote”, mai povestește impresarul.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
