Dezvăluiri dureroase. Ce l-a determinat pe Leonard Doroftei să se mute pentru a doua oară în Canada

Fostul campion mondial de box, Leonard Doroftei trăiește de doi ani în Canada. Moșu’ nu este la prima aventură peste ocean. Doroftei a dezvăluit și de ce a ales să se mute din nou la Montreal.

După ce a renunțat la cariera sportivă, Leonard Doroftei a activat o vreme în cadrul Federației Române de Box, ca președinte, și a intrat în afaceri.

În niciunul dintre domenii nu a reușit. Spune că în fruntea FR de Box nu a fost dorit, iar afacerea din orașul natal, Ploiești, a trebuit să o închidă forțat de autoritățile locale. Atunci a decis să părăsească România.

Un titlu dintr-un ziar l-a convins că locul lui nu e în România

Pentru performanțele obținute în cariera sportivă, din care nu lipsesc titlurile mondiale de amatori și profesioniști, Leonard Doroftei a primit din partea autorităților din Ploiești un spațiu în care a deschis un Pub.

Ulterior a fost obligat să-și închidă afacerea. Clădirea în care funcționa Pub-ul fostului campion a fost încadrată în categoria clădirilor cu risc seismic ridicat. Însă, nu acest lucru a fost decisiv în alegerea lui Doroftei.

”Unii m-au făcut cerșetor. Când un ploieștean a scris un articol prin care spunea că sunt cerșetor, atunci am simțit că e gata! Un articol cu titlul dureros. Atunci am spus gata, plec!

În condițiile în care atunci când am venit acasă obținusem cetățenia canadiană, am lăsat Canada și am venit acasă. Nu mă poate acuza cineva că aș fi trădător”, a povestit Moșu’ Doroftei, la Radio Gold FM.

Impresionanta carieră a lui Doroftei

Leonard Doroftei a fost, probail, cel mai spectaculos pugilist din istoria României. În boxul amator a fost campion mondial la Berlin, în 1995 și campion european la Vejle, în 1996.

A cucerit două medalii de bronz la Jocurile Olimpice. Prima oară la Barcelona, în 1992, a doua la Atlanta, în 1996. Are de asemenea în palmares un bronz european la campionatele continentale de la Bursa (1993).

În 1997 a devenit boxer profesionist semnând cu clubul Interbox, din Canada. Cinci ani mai târziu, în data de 5 ianuarie 2002, la San Antonio, Leonard Doroftei cucerea centura mondială la categoria ușoară, versiunea WBA, învingându-l pe argentinianul Raul Balbi.