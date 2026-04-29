Dezvăluiri dureroase despre doctorița din București, găsită spânzurată de aparatul de aer condiționat, în exteriorul locuinței: „Asta a pus capac”

Caz șocant în buricul Capitalei! O femeie de 42 de ani, doctoriță de profesie, a fost găsită spânzurată de aparatul de aer condiționat al apartamentului în care locuia, în exteriorul locuinței. Polițiștii au fost îngroziți când au primit apelul, în cursul dimineții de miercuri, 29 aprilie 2026, iar cazul este acum cercetat de anchetatori. De ce a recurs femeia la acest gest și ce se ascunde în spatele felului în care a ales să își pună capăt zilelor? Criminalistul Liviu Chesnoiu deslușește povestea care i-a înmărmurit pe locuitorii sectorului 3 din București (zona Alba Iulia).

Înainte de a vorbi despre gestul extrem la care a recurs doctorița de 42 de ani, trebuie înțeles contextul acestui eveniment nefericit. Femeia, de profesie medic, ar fi lucrat la Institutul Național de Medicină Legală, un mediu profesional în care contactul cu moartea este aproape zilnic. În paralel, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, aceasta ar fi trecut prin momente extrem de dificile: pierderea mamei și, ulterior, pierderea singurului mijloc de subzistență, locul de muncă.

Liviu Chesnoiu explică, în exclusivitate pentru FANATIK, că astfel de traume nu acționează izolat, ci se acumulează și pot duce la prăbușire psihică. „Părerea mea de colonel criminolog este că se întâmplă astfel de nenorociri atunci când subiectul are o problemă cronicizată, acută”, ne-a spus Chesnoiu, pentru început.

Această problemă cronicizată despre care vorbește specialistul nu apare peste noapte, ci e rezultatul unei suferințe care nu a fost tratată la timp și care, în absența intervenției, se adâncește până devină insuportabilă. Un punct central în analiza criminalistului este impactul devastator al pierderii unei persoane atât de apropiate cum este mama. Acela pare să fi fost momentul de ruptură pentru doctoriță, clipa din care viața ei s-a schimbat complet, într-un mod dramatic.

„Vedeți dumneavoastră, când îți moare cineva apropiat, mama, păi, jumătate de an trebuie să fii monitorizat, să fii sub supravegherea psihologului, psihiatrului, nu ai cum să treci singur peste o astfel de nenorocire”, a completat Chesnoiu, pentru FANATIK. În lipsa unui sprijin real, susține expertul, durerea se transformă într-o depresie cruntă: „Trebuie tot timpul să primești încurajare, poate medicul de familie să te trimită la un psihiatru, căci psihiatrul dă diagnosticul de depresie. Se face ceva, se ia un calmant”.

În cazul femeii care locuia în toate indiciile duc spre o astfel de . Un alt element-cheie identificat de Liviu Chesnoiu este izolarea socială. Femeia ar fi fost singură, iar acest lucru a amplificat totul. „Oamenii singuri nu au cum să fie ajutați de cei apropiați, căci pun o distanță între ei și ceilalți oameni și n-au cum să ajungă vecinii, prietenii sau colegii de muncă”, ne spune criminalistul.

Potrivit primelor date din anchetă, femeia ar fi recurs la acest gest în timpul nopții, spre dimineață, dat fiind că apelul dat la 112 a fost în jurul orei 07:00. Chesnoiu explică faptul că astfel de gesturi sunt făcute, de principiu, în solitudine și în intervale orare în care mintea este cea mai vulnerabilă, mai ales în timpul nopții sau înainte de răsăritul soarelui.

„Se pare că noaptea doamna și-a făcut răul acesta suprem. Nu trebuie să ne mire cum a procedat, pentru că de multe ori în astfel de situații se poate recurge la astfel de gesturi ciudate care să ne pună pe gânduri, dar în momentele acelea negre a ales soluția care i s-a părut cea mai plauzibilă”, a explicat Chesnoiu.

Un alt factor care a contribuit la gestul extrem a fost pierderea locului de muncă, potrivit informațiilor date de în acest caz. S-a spus inclusiv faptul că aceasta ar fi fost concediată de la INML și ar fi văzut asta ca pe o nedreptate. Chesnoiu critică dur lipsa de reacții în astfel de contexte atât de sensibile.

„Păcat că n-a fost ajutată. Dacă a fost, într-adevăr, concediată, nu ai cum să dai afară un om când își pierde mama și suferă de ceva timp; îi dai un concediu medical, trimiți la psiholog, la psihiatru, neapărat tratament medicamentos. Faptul că a rămas fără loc de muncă a pus capac întregii dureri pe care o avea deja. Asta a pus capac”, ne-a spus Chesnoiu.

Un detaliu la fel de relevant este și meseria pe care femeia o avea. Activitatea într-un domeniu precum medicina legală presupune un contact constant cu moartea, devenind ceva banal. Chiar asta poate schimba percepția asupra gestului final. „Faptul că a lucrat unde a lucrat unde a lucrat, într-un mediu dificil, dur, poate să își pună o amprentă, căci a văzut moartea peste tot. Nu i se mai părea ceva groaznic.

Dacă ar fi muncit în alt mediu, mai aerisit, să zicem așa, poate că am fi mai șocați de gestul pe care l-a făcut. Muncind în mediul acela, a avut tot timpul de-a face cu moartea, se obișnuise cu asta, de asta poate că i-a fost ușor să își ia zilele”, a adăugat criminalistul.