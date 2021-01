Dezvăluiri dureroase făcute de Culiță Sterp la Survivor România. Drama prin care a trecut de mic copil

Culiță Sterp, unul dintre faimoșii de la Survivor România, a făcut mărturisiri intime despre copilăria sa, despre lipsurile pe care le-a simțit pe vremea când era un băiat la casa mamei sale, dar și despre cum a reușit să facă primii bani și ce și-a cumpărat din averea strânsă până acum.

Culiță Sterp: „Noi încă de mici am fost crescuți modest”

Artistul și fostul concurent de la Puterea Dragostei nu uită de unde a plecat și își aduce aminte cu drag de copilărie, chiar dacă putem spune că a trăit și momente de tristețe, căci nu își permitea ce alți copii aveau. De altfel, faimosul de la Survivor a cunoscut sărăcia, lucru care l-a făcut să devină și mai puternic.

Cântărețul susține că nu s-a schimbat cu nimic, iar faptul că a devenit cunoscut nu l-a făcut să se schimbe, ba din contră, a rămas la fel și apreciază mai mult ce i-a oferit viața. Drama prin care a trecut, crescând fără anumite beneficii de care mulți copii aveau parte, l-a făcut să devină mai puternic și hotărât în ceea ce privește viața sa. El a rămas alături de familia sa, în special de mama sa, pe care o iubește foarte mult.

„Noi am crescut de mici la țară, la fermă, mergeam desculți pe câmp, cu animalele. A fost o copilărie foarte frumoasă, nu am avut telefoane, calculator. Primul calculator ni l-a cumpărat mama când aveam 15 ani. Am învățat foarte mult să apreciem lucrurile, acum ne bucurăm foarte mult de ceea ce avem.

Ne bucurăm de familie și că suntem toți foarte uniți. Dacă vezi oamenii fericiți și că se simt bine, parcă nici nu îmi mai trebuie bani. Noi încă de mici am fost crescuți modest, știu cum e să fii și sărac, și bogat. Am gestionat foarte bine celebritatea, nu m-a luat valul. Din banii mei mi-am luat o mașină, care valorează cam cât o casă, mi-am cumpărat și o casă”, a spus Culiță Sterp.

Artistul a avut parte și de momente frumoase în copilăria sa, mărturisind că animalele i-au fost cele mai bune prietene. „Crescând în natură, cred că mi se potrivește perfect “Survivor România”, nu aș vedea alt format care să mi se potrivească mai bine. Mai ales că, în sezonul trecut, a fost și fratele meu acolo. Sunt ambițios și tot ce îmi pun în minte duc la bun sfârșit. Sunt un om foarte bun la suflet și am multă încredere în oameni, chiar dacă mă dezamăgesc uneori”, a continuat acesta.

Toate dezvăluirile făcute de Culiță Sterp au fost făcute înainte de a se îmbarca în aeronava către Republica Dominicană, acolo unde va da testul de supraviețuire, în junglă, alături de ceilalți Faimoși și Războinici.

