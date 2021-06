Dezvăluiri exclusive despre coșmarul vedetelor! Silviu le trollează pe Loredana, Delia și Andreea Bălan: ”De plictiseală”

Prezent ca Silviu Messe pe conturile de socializare, cel mai simpatizat troll din mediul online din România a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre ”activitatea” lui din ultima vreme.

ADVERTISEMENT

Troll-ul Silviu: ”Am început cu Loredana”

Totul a început, povestește Silviu pentru FANATIK, acum câteva luni și a pornit de la , una dintre cele mai cunoscute artiste din România.

”Am început cu Loredana. De plictiseală, ca să fiu sincer. Eu sunt navigator, iar, uneori, pe vas, te mai plictisești. Așa a început, de fapt, totul. Am început cu Loredana pentru că era una dintre puținele despre care știam cine este și ce face”, ne-a spus Silviu, în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Evident, recunoaște el, postările sale s-au transformat, rapid, într-un adevărat experiment psihologic, el fiind absolventul și al unei facultăți de profil.

”A fost foarte interesant, ca studiu, să vezi reacțiile pe care le au oamenii în momentul în care comentam. Dar, ceea ce m-a uimit, a fost că Loredana a reacționat foarte frumos, cu umor, nu a fost deloc deranjată. Chiar mi-a și răspuns, am câștigat un pariu cu prietenii pe acest subiect”, a mai spus Silviu, troll-ul favorit al unor vedete, dar și coșmarul altora.

ADVERTISEMENT

Nici Delia nu a scăpat de troll-ul Silviu

a fost cea de-a doua victimă a lui Silviu, iar reacția artistei l-a transformat într-o adevărată celebritate, jurata de la X-Factor fiind cea care l-a distribuit pe toate conturile sale de socializare, amuzându-se copios pe seama comentariilor scrise intenționat complet agramat.

”Despre Delia nu mai știam nimic din epoca N&D. Nu am urmărit-o la televizor. Chiar m-a mirat că a reacționat așa frumos, mai ales că, în cazul ei, am fost foarte agresiv. Dar, la un moment dat, eram plecat pe mare, au început să mă sune prietenii și să îmi zică că mi-a distribuit comentariul și că se distrează. Atunci mi-au venit și mai mulți urmăritori”, ne-a dezvăluit Silviu.

ADVERTISEMENT

Evident, după Delia au urmat și alte nume grele, una dintre acestea fiind . Iar aceasta, spre surpriza tuturor, chiar s-a amuzat, cu atât mai mult cu cât postarea a fost văzută și de Delia care a preluat-o și a notat în dreptul ei ”Trădare”.

Comentariile care trollează, transformate în job

Mai mult chiar, acum, recunoaște el, comentariile lui sunt chiar cerute de cei care urmăresc vedetele. ”Dacă nu comentez la cineva, îmi vin mesaje, vor să mă implic”; ne-a mai psus, amuzându-se, Silviu.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, a dezvăluit Silviu pentru FANATIK, faptul că este ofițer de marină comercială și, de ceva vreme, s-a dedicat operațiunilor private, pe iahturi de lux, îi oferă timpul necesar pentru a se dedica trollării vedetelor.

”Acum, vă spun sincer, sunt un adevărat job comentariile mele, stau și caut vedete, le scriu. Mă avantajează faptul că navighez, am mai mult timp. Îmi petrec vremea căutând vedete. Mă miră că nu sunt multe care să fi reacționat urât”, a mai spus Silviu, perfect coerent, în limba română.

ADVERTISEMENT

Culmea este însă că Silviu postează comentarii într-o limbă română ”aproximativă”, una greu de ”copiat”.

”Acum pot să scriu fără niciun fel de efort așa, greșit. Mă amuză și, în fapt, e chiar și un experiment, văd mulți care vor să mă corecteze, care îmi spun să învăț să scriu, că nu e bine cum fac”, ne-a mai spus, amuzat, Silviu.