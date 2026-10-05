Dezvăluiri exclusive despre demisia lui Gică Hagi de la națională. „M-a sunat pe la 12 noaptea”

ADVERTISEMENT

Gică Hagi se află din nou într-o ipostază neplăcută la echipa națională, care a înregistrat eșecuri pe bandă rulantă în noua ediție de Liga Națiunilor. Giovanni Becali a rememorat prima plecare a „Regelui” de la timona echipei, în 2001, tot după o perioadă puternic încărcată emoțional.

Dezvăluire despre prima plecare a lui Gică Hagi de la echipa națională

Chestionat , Giovanni Becali a rememorat episodul din primul său mandat, când a decis să plece de la prima reprezentativă după un baraj pierdut în fața Sloveniei. „Regele” și-a dat demisia de la echipa națională a României în noiembrie 2001, imediat după ratarea calificării la Campionatul Mondial din 2002, când slovenii au fost cei care au ajuns în premieră la turneul final, în dauna noastră. Însă, potrivit agentului de jucători, Gică Hagi nici măcar atunci nu a simțit, cu adevărat, apăsarea pe care o simte în prezent.

ADVERTISEMENT

„N-a fost nici măcar în 2001, când a plecat de la echipa națională. Pur și simplu după ce a făcut 1-1 cu Slovenia, mi-a dat telefon. Eu eram cu invitații la un restaurant. Îți dai seama că Federația… erau și ei supărați. ‘Băi, Giovanni, băi, să nu vină unul din Federație la vestiar să spună: „Bă, băieți, cutare…”’. ‘Bă, Gică, lasă-i, mă, în pace! Te-a deranjat cineva? Ți-a zis cineva să-ți dai demisia sau să pleci?’… ‘Nu!’. Avea o generație extraordinară. Era un moment extraordinar. Era cam miezul nopții când m-a sunat.

‘Domnule, eu plec, îmi dau demisia!’. ‘Bă, Gică, te rog, gândește-te până mâine!’. I-am spus și aia pe care o știam de la un unchi de-al meu. Băi, un unchi de-al meu îmi spune mereu: „Deciziile nu se iau niciodată noaptea, că sunt dracii care intră în cap la oameni. Hai s-o luăm dimineață, vedem despre ce e vorba”. E și încăpățânat câteodată, ce să mai… Ai auzit cum era în teren? Intra în apărare, lua mingea de acolo și Iordănescu își punea mâinile în cap să n-o piardă pe-acolo. Și el, coate stânga, dreapta, ieșea cu mingea, o dădea și o pasa… Ce să-i mai zici?”, a spus inițial Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

Tentativele de convingere a lui Gică Hagi să rămână la echipa națională. Ce l-a făcut, de fapt, să dea înapoi

Ulterior, Giovanni Becali a povestit câte încercări a făcut, împreună cu reprezentanții FRF, să îl facă pe Gică Hagi să se răzgândească. Motivul pentru care „Regele” nu și-a mai dorit să continue a fost sentimentul de abandon pe care l-a simțit în acel moment de cotitură. „Și cât ne-am luptat, de câte ori ne-am întâlnit cu Mircea Sandu la el acasă, să-l punem, să facem contractul… Păcat, pentru că acolo, în Slovenia, a făcut prima repriză, poate cea mai frumoasă repriză din fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

Îți dau cuvântul meu. Cu ce generație? Cu Marius Niculae, cu Mutu, cu Chivu, cu Contra… (n.r. – ) S-a simțit lăsat singur așa. După aia mi-am zis eu că dacă n-aveam invitați, mă duceam eu, mă duceam eu acolo să-l iau, să fac… după meci. Aveam niște invitați, asta e, s-a întâmplat. E rău când i se pune pata lui Gică…”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

ADVERTISEMENT