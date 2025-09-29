Dezvăluiri exclusive despre incendiul de la hotelul din Prahova. Incredibil cine i-a alertat pe proprietari: ”A intrat în imobil și i-a trezit”. Cine este patronul

FANATIK a obținut informații exclusive despre tragedia care a zguduit recent Prahova. Două tinere și-au pierdut viața într-un incendiu devastator, iar detaliile despre locul și proprietarul hotelului aduc în prim-plan noi semne de întrebare.

ADVERTISEMENT

Informații noi despre cazul incendiului devastator de la hotelul din Prahova

FANATIK vă dezvăluie, în exclusivitate, detalii șocante despre tragedia din Prahova, acolo unde două tinere din Nepal și-au pierdut viața într-un incendiu devastator. Sursele noastre au confirmat că este vorba despre Hotelul Daly, aflat în comuna Bărcănești, o unitate de cazare deținută de Daniel Ștefan Tănase.

Cele două victime, în vârstă de doar 21 și 24 de ani, au fost găsite carbonizate în interiorul clădirii mistuite de flăcări. Informația vine să clarifice unul dintre cele mai importante aspecte ale tragediei, în condițiile în care până acum nu fusese făcut public numele complexului turistic și al proprietarului acestuia.

ADVERTISEMENT

De ce a fost imposibilă salvarea victimelor din incendiul devastator produs într-un hotel din Prahova

Din primele informații, a fost extrem de dificilă, din cauza materialelor combustibile din interiorul clădirii.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a confirmat că focul a fost lichidat, însă pagubele materiale sunt considerabile, iar pierderile de vieți omenești fac ca tragedia să fie una de proporții.

ADVERTISEMENT

Potrivit ISU Prahova, hotelul fusese verificat pe 16 septembrie 2025, când s-au constatat numeroase nereguli privind securitatea la incendiu. Operatorul economic a fost amendat cu 100.000 de lei, iar unitatea de cazare primise interdicție de funcționare.

ADVERTISEMENT

Cine a observat incendiul și a salvat vieți în ultimul moment?

Primarul comunei Tătărani, Daniel Apostol, a oferit pentru FANATIK detalii în premieră despre tragedia care a avut loc într-o unitate de cazare din localitate. Edilul a mărturisit că victimele au fost surprinse în somn de flăcări. Mai mult, edilul a subliniat că salvarea a venit datorită unei patrule de jandarmi aflată pe teren, care desfășura cercetări în zonă.

„I-a surprins dormind incendiul. Practic, o patrulă a jandarmilor, care verifica trasele de conducte, din zonă, a intrat în imobil și i-a trezit. A venit din exterior acest echipaj care i-a sustras. Ei verificau partea de conducte de țiței și au văzut incendiul.

ADVERTISEMENT

Erau lucrători (n.r. cele două victime) în cadrul societății și lucrau pentru implementarea măsurilor date de ISU, așa am înțeles. Și proprietarii locuiau acolo”, a dezvăluit primarul Tătărani, Daniel Apostol, pentru FANATIK.

A fost construită legal clădirea implicată în tragedie?

Apostol a mai precizat că imobilul implicat în tragedie fusese ridicat fără autorizație și a oferit detalii despre modul în care clădirea a fost utilizată de-a lungul anilor, precizând că inițial a servit drept cazare pentru muncitorii care lucrau la reviziile Petrobrazi.

„Clădirea a fost construită ilegal. Dumnealui, prin declarație proprie, spune că a fost construită clădirea în 2019. Și în 2023 a solicitat edificarea construcției. Nu a avut autorizație de construcție.

În trecut, îl folosea ca și cazare pentru muncitorii care veneau la revizii în Petrobrazi. Nu știu să-l fie închiriat pe alte aplicații sau să-l vedem în activitate cu evenimente, precum nunți și altele. Știu că închiriază zona, spațiu de masă, de mai mulți ani”, a mai precizat oficialul comunei unde s-a produs incendiul.

Cine era patronul și ce afaceri deținea pe numele lui?

Hotelul care a ars în Prahova era înregistrat pe firma Bitalis Exim SRL, acolo unde asociat unic este Ștefan Daniel Tănase. Societatea a înregistrat, în 2024, o cifră de afaceri de 1,62 milioane lei și un profit de 160.000 de lei. Compania a fost înființată cu 16 ani în urmă, iar anul trecut avea 7 angajați. Obiectul principal de activitate declarat la RECOM este ”hoteluri și alte facilități de cazare similare”.

Pe 24 septembrie 2025, Tănase a mai înregistrat o firmă, la aceeași adresă, Daly Hotel SRL. De asemenea, el mai apare asociat în societatea Bitalis Logistics, fără acitivtate în 2024.

Cum a ajuns să funcționeze un hotel fără autorizație ISU?

Detaliile oficiale transmise de autorități În urma unui control efectuat pe 16 septembrie 2025, Inspectoratul pentru Situații de Urgență a constatat deficiențe grave privind securitatea la incendiu. Conducerea unității a fost amendată cu 100.000 de lei, iar hotelul a primit interdicție de funcționare.

„În data de 16.09.2025, operatorul economic afectat de incendiu a fost controlat și s-au constatat mai mute deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor, sancționate cu amendă în cuantum de 100.000 lei.

Totodată, personalul specializat a luat măsura opririi funcționării pentru încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, constând în neechiparea cu instalații de stingere a incendiilor (hidranți interiori și exteriori), instalații de detecție și iluminat.

Menționăm faptul ca obiectivul funcționa fără autorizație de securitate la incendiu, iar la verificările efectuate în anul 2024, s-a constat că operatorul economic nu desfășura activități.

La solicitarea operatorului în cauză, la data de 19.09.2025 a fost ridicat sigiliul pentru executarea lucrărilor de conformare la cerința de securitate la incendiu, pentru intrarea în legalitate, fără posibilitatea desfășurării de activități comerciale”, este comunicatul oficial emis de autoritățile competente.