Dezvăluiri exclusive despre moartea cântărețului Simion Pop: “A fost găsit căzut în bucătărie, plin de sânge”

Ies la iveală detalii noi despre moartea cântărețului Simion Pop. Artistul a fost găsit fără suflare, căzut în bucătărie, de partenera sa de viață, Marieta Popenaru. FANATIK.RO a aflat că medicii chemați la fața locului nu au mai avut cum să intervină pentru a-i salva viața și au constatat decesul, cauza morții fiind, cel mai probabil, un atac de cord.

Cântărețul de muzică populară Sebastian Comănici face dezvăluiri neștiute, despre moartea artistului Simion Pop, pe care îl considera tatăl său adoptiv.

Artistul a fost printre primele persoane care au ajuns acasă la Simion Pop și a avut un șoc când a intrat în bucătărie, acolo unde cântărețul de muzică populară zăcea fără suflare.

“Ultima dată am vorbit ieri, la ora 14 fără un sfert. Tocmai postasem pe Youtube o filmare și voiam să îl întreb un detaliu de acolo. Mi-a spus că vrea să se odihnească, că este obosit și că ne auzim mai pe seară. L-am sunat la 7 și jumătate și nu mi-a răspuns. Nu am intrat în panică, știam că mă sună dumnealui mai târziu. M-a sunat, după vreo 20 de minute, fata doamnei Marieta și mi-a spus că se simte rău, că este ambulanța acolo și că mă roagă să vin. Când am ajuns acoo deja murise. Era mort încă de când a venit ambulanța, dar dumneaiei nu știa.

Totul a pornit de la inimă mai mult ca sigur. S-a trezit la ora 17, a spus că vrea să facă ceva de mâncare, soția i-a spus să nu mai facă, că este mâncare… A fost o mică discuție, s-au ciondănit puțin și probabil și chestia asta. Să nu se interpreteze greșit, dar știți cum e, când nu îți convine ceva te agiți, te încordezi… . “, a declarat Sebastian Comănici, în exclusivitate, pentru FANATIK.

De ce a murit cântărețul de muzică populară Simion Pop

Copilul de suflet al lui Simion Pop spune că, în opinia lui, căzătura și lovitura la cap i-au fost fatale cântărețului.

“Dumnealui avea niște probleme din trecut cu inima și, din câte am înțeles, a făcut un atac de cord și, probabil, a leșinat. Din leșinătura asta a și căzut pe spate și, fiind în bucătărie unde era gresie, s-a lovit la cap și asta i-a fost probabil fatal. Dacă ar fi căzut pe ceva mai moale, poate nu murea, Dumnezeu știe.

Soția l-a găsit în bucătărie, întins jos. A sunat-o pe fata dumneaiei, ea a sunat la ambulanță și atunci au constatat că nu se mai poate face nimic. A venit Medicină Legală, a venit Procuratura să vadă dacă a fost o moarte suspectă. Au spus că rana de la cap este din cădere. E normal, a căzut, s-a lovit și i-a curs sânge. Dacă era ceva suspect îl lua la IML și făceau investigații.”, a adăugat cântărețul de muzică populară.

Simion Pop a murit la 82 de ani, miercuri, 14 aprilie, la doar câteva ore după ce a apărut într-o emisiune TV, unde a cântat alături de partenera de viață, Marieta Popenaru. Trupul neînsuflețit este depus la Capela Bisericii Sf. Nicolae Balta Albă, iar înmormântarea artistului va avea loc sâmbătă, la Cimitirul Străulești 3.

