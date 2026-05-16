Sport

Dezvăluiri explozive de la celebrul meci U Craiova – Rapid 2-2 din 1998: Dănuț Lupu rupe tăcerea: „Copos le-a dat prima noastră de titlu celor de la Craiova ca să stăm liniștiți!”

Rapid nu uită și nu iartă. Giuleștenii își doresc să o încurce pe Craiova în ultima etapă și să se răzbune pe sezonul 1997-1998, când oltenii au trimis titlul în Ghencea. Ce s-a întâmplat, de fapt, acum 28 de ani
Cristian Măciucă
16.05.2026 | 12:45
Dezvaluiri explozive de la celebrul meci U Craiova Rapid 22 din 1998 Danut Lupu rupe tacerea Copos lea dat prima noastra de titlu celor de la Craiova ca sa stam linistiti
EXCLUSIV FANATIK
Dezvăluiri explozive de la celebrul meci U Craiova - Rapid 2-2 din 1998: Dănuț Lupu rupe tăcerea: „Copos le-a dat prima noastră de titlu celor de la Craiova ca să se dea la o parte!” FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

La 28 ani distanță de la titlul pierdut în fața Stelei, rapidiștii caută răzbunare. Nu pe formația din Ghencea, ci pe Craiova, care a trimis titlul în curtea rivalei, în ultima etapă a sezonului 1997-1998. Dănuț Lupu, care îmbrăca tricoul alb-vișiniu, a povestit ce s-a întâmplat în acel final nebun de campionat.

Dănuț Lupu, amintiri din 1998. Cum i-a furat Craiova titlul lui Rapid și l-a trimis în Ghencea

În 1998, Steaua a câștigat campionatul cu 80 de puncte, cu două mai multe decât Rapid. Înaintea ultimei etape, favoriți erau giuleștenii, care jucau la Craiova, în timp ce „militarii” primeau vizita Gloriei Bistrița, în Ghencea. Alb-vișinii aveau nevoie de victorie pentru a fi campioni, dar au făcut doar 2-2 în Bănie, în timp ce steliștii au câștigat fără drept de apel, scor 5-2.

ADVERTISEMENT

„Rapid vrea să spele imaginea, iar suporterii vor veni foarte mulți fiindcă își readuc aminte de meciul din 1998 când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. La meci victorie, noi eram campioni și ei jucau în Cupa Cupelor. La 0-0 am dat noi gol valabil și l-a anulat pe nedrept. Dăduse Marinescu gol valabil. Și apoi, nebunia lui Ganea… Erau împărțiți. Cinci cu noi, cinci împotriva noastră. La Craiova.

Era Craiova – Rapid, ultima etapă. Noi dacă băteam eram campioni și jucam finala Cupei, Rapid – Craiova. Chiar dacă îi băteam și în finala Cupei, jucau în Cupa Cupelor. Au pierdut vreo 5-6 milioane în anul ăla. În schimb au câștigat 120 de mii. (n.r. – La pungă?) Da. (n.r. – Pentru cine s-au făcut jocurile?) Steaua, Dinamo. A contribuit la pungă și Dinamo că era împotriva lui Rapid.

ADVERTISEMENT
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Digi24.ro
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante

S-a terminat 2-2, dublă Ganea. Nebunul ne-a încurcat. Și în finala Cupei i-am bătut. Și au pierdut Cupa României și nu au mai jucat în Europa. Dacă noi câștigam la Craiova, ei jucau în Cupa Cupelor. Crezi că nu îi țin minte rapidiștii? D-abia îi așteaptă.

ADVERTISEMENT
Italienii au răscolit trecutul soției lui Cristi Chivu și au rămas
Digisport.ro
Italienii au răscolit trecutul soției lui Cristi Chivu și au rămas "mască"

Culmea știi care a fost? Că nu au dat mai mult decât le dădeam noi. Cu o săptămână înainte să mergem la Craiova, eu m-am dus la domnul Copos și i-am spus ‘Am vorbit cu jucătorii, noi nu mai vrem prima de câștigarea campionatului’. O dăm la Craiova, stăm liniștiți, luăm campionatul și aia e. Domnul Copos a fost de acord”, a dezvăluit Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

ADVERTISEMENT

Cum se poate răzbuna Rapid pe Craiova

Ca Rapid să își poată lua revanșa, Universitatea Craiova nu trebuie să câștige meciul de duminică împotriva lui U Cluj. În acest moment, U Craiova are 46 de puncte, cu unul mai mult decât U Cluj. În cazul în care „șepcile roșii” fac egal sau câștigă pe „Oblemenco”, titlul se va juca până în ultima etapă a play-off-ului. În runda cu numărul 10, oltenii o vor înfrunta pe Rapid, în Giulești, în timp ce U Cluj va primi vizita lui Dinamo.

Dacă U Craiova o învinge pe U Cluj, este matematic campioană încă din etapa a 9-a a play-off-ului. Dacă meciul se termină la egalitate sau cu victoria echipei lui Bergodi, în ultima etapă, pentru a câștiga titlul, ardelenii vor trebui să obțină împotriva lui Dinamo un rezultat mai bun decât Craiova în meciul cu Rapid din Giulești.

ADVERTISEMENT
Chelsea – Manchester City, live video în finala Cupei Angliei. Londonezii își pot...
Fanatik
Chelsea – Manchester City, live video în finala Cupei Angliei. Londonezii își pot salva sezonul cu un trofeu chiar la debutul noului antrenor
Campionul României care a lucrat ca șofer în SUA. De ce a fost...
Fanatik
Campionul României care a lucrat ca șofer în SUA. De ce a fost dat afară: ”M-au suspendat că nu conduc cum trebuie și nu vorbesc limba”
Thomas Neubert a numit în direct noul antrenor de la FCSB: ”Fac pariu...
Fanatik
Thomas Neubert a numit în direct noul antrenor de la FCSB: ”Fac pariu că vine!”
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
'Au lucrat-o pe Simona Halep, a fost o regie?'. Ion Țiriac a dat...
iamsport.ro
'Au lucrat-o pe Simona Halep, a fost o regie?'. Ion Țiriac a dat cărțile pe față
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!