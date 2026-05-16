Dezvăluiri explozive de la celebrul meci U Craiova – Rapid 2-2 din 1998: Dănuț Lupu rupe tăcerea: „Copos le-a dat prima noastră de titlu celor de la Craiova ca să stăm liniștiți!”

ADVERTISEMENT

La 28 ani distanță de la titlul pierdut în fața Stelei, Nu pe formația din Ghencea, ci pe Craiova, care a trimis titlul în curtea rivalei, în ultima etapă a sezonului 1997-1998. Dănuț Lupu, care îmbrăca tricoul alb-vișiniu, a povestit ce s-a întâmplat în acel final nebun de campionat.

Dănuț Lupu, amintiri din 1998. Cum i-a furat Craiova titlul lui Rapid și l-a trimis în Ghencea

În 1998, Steaua a câștigat campionatul cu 80 de puncte, cu două mai multe decât Rapid. Înaintea ultimei etape, favoriți erau giuleștenii, care jucau la Craiova, în timp ce „militarii” primeau vizita Gloriei Bistrița, în Ghencea. Alb-vișinii aveau nevoie de victorie pentru a fi campioni, dar au f în timp ce steliștii au câștigat fără drept de apel, scor 5-2.

ADVERTISEMENT

„Rapid vrea să spele imaginea, iar suporterii vor veni foarte mulți fiindcă își readuc aminte de meciul din 1998 când s-a întâmplat ce s-a întâmplat. La meci victorie, noi eram campioni și ei jucau în Cupa Cupelor. La 0-0 am dat noi gol valabil și l-a anulat pe nedrept. Dăduse Marinescu gol valabil. Și apoi, nebunia lui Ganea… Erau împărțiți. Cinci cu noi, cinci împotriva noastră. La Craiova.

Era Craiova – Rapid, ultima etapă. Noi dacă băteam eram campioni și jucam finala Cupei, Rapid – Craiova. Chiar dacă îi băteam și în finala Cupei, jucau în Cupa Cupelor. Au pierdut vreo 5-6 milioane în anul ăla. În schimb au câștigat 120 de mii. (n.r. – La pungă?) Da. (n.r. – Pentru cine s-au făcut jocurile?) Steaua, Dinamo. A contribuit la pungă și Dinamo că era împotriva lui Rapid.

ADVERTISEMENT

S-a terminat 2-2, dublă Ganea. Nebunul ne-a încurcat. Și în finala Cupei i-am bătut. Și au pierdut Cupa României și nu au mai jucat în Europa. Dacă noi câștigam la Craiova, ei jucau în Cupa Cupelor. Crezi că nu îi țin minte rapidiștii? D-abia îi așteaptă.

ADVERTISEMENT

Culmea știi care a fost? Că nu au dat mai mult decât le dădeam noi. Cu o săptămână înainte să mergem la Craiova, eu m-am dus la domnul Copos și i-am spus ‘Am vorbit cu jucătorii, noi nu mai vrem prima de câștigarea campionatului’. O dăm la Craiova, stăm liniștiți, luăm campionatul și aia e. Domnul Copos a fost de acord”, a dezvăluit Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

ADVERTISEMENT

Cum se poate răzbuna Rapid pe Craiova

Ca Rapid să își poată lua revanșa, În acest moment, U Craiova are 46 de puncte, cu unul mai mult decât U Cluj. În cazul în care „șepcile roșii” fac egal sau câștigă pe „Oblemenco”, titlul se va juca până în ultima etapă a play-off-ului. În runda cu numărul 10, oltenii o vor înfrunta pe Rapid, în Giulești, în timp ce U Cluj va primi vizita lui Dinamo.

Dacă U Craiova o învinge pe U Cluj, este matematic campioană încă din etapa a 9-a a play-off-ului. Dacă meciul se termină la egalitate sau cu victoria echipei lui Bergodi, în ultima etapă, pentru a câștiga titlul, ardelenii vor trebui să obțină împotriva lui Dinamo un rezultat mai bun decât Craiova în meciul cu Rapid din Giulești.