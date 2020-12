Dezvăluiri explozive din dosarul de proxenetism al lui Alex Bodi: „Bianca Drăgușanu a fost audiată în septembrie”

Cătălin Dancu, avocatul lui Alex Bodi în dosarul de proxenetism deschis de DIICOT în care este implicat și fostul soț al Biancăi Drăgușanu, a vorbit despre lucrurile neștiute ale speței care a șocat lumea mondenă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dancu susține că dosarul este unul plin de semne de întrebare, ba chiar susține că niciuna din persoanele exploatate, multe dintre ele minore, nu au depus vreo plângere în acest sens, dar apar în acel rechizitoriu.

„La ora asta nu avem o declarație a niciunei femei care a fost sechestrată sau să presteze servicii de escorte contra-cost. Nu are treabă Bianca Drăgușanu, nu are calitate, nu are treabă ca persoană cu identitate protejată, căci dacă ar fi fost aș fi văzut-o în dosar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta lui soție nu l-a turnat. Femeia a fost audiată în septembrie 2020 ca martor”, a declarat Cătălin Dancu în emisiunea Wowbiz de pe Youtube.

Avocatul lui Alex Bodi demontează tot ce a apărut în presă despre dosarul omului de afaceri

Dancu a demontat așadar speculațiile apărute în presă în legătură cu faptul că Bianca Drăgușanu ar fi stat în spatele situației dificile prin care trece Alex Bodi și a spus că cei doi au o relație chiar foarte bună, parcă mai strânsă acum decât înainte.

ADVERTISEMENT

„Dacă Bodi s-ar fi simțit preocupat de declarația fostei soții, s-ar fi simțit cu musca pe căciulă și și-ar fi creat orice teamă, ce făcea? Făcea ceva, se proteja, pleca. Își întreba avocatul. Orice om normal face lucrul ăsta. El și-a continuat de viață bine mersi până când seara s-au ridicat că e vreun mare pericol”, a continuat Dancu.

Avocatul a vorbit și despre relația cu interlopul Adrian Tâmplaru: „Mă gândesc că țintele sunt altele decât Alex Bodi. Eu cred că acest dosar nu dădea a spectacol și nu era interesant pentru presă dacă nu apărea cineva care să dea parfumul și culoarea lui”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Avocatul a mai spus că Bodi ar fi câștigat între 2014 și 2020 în jur de 3.200 de euro, o sumă care pare derizorie: „Dacă ați auzit în practica interlopilor dacă în 6 ani să primească doar 3.200 de euro, e jenant”.