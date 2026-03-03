Dezvăluiri explozive din trecutul lui Radu Miruţă. Ministrul USR a semnat două adeziuni de înscriere în PSD

Trecutul l-a ajuns din urmă pe ministrul USR-ist al apărării, Radu Miruţă. O declaraţie făcută în urmă câteva săptămâni de Victor Ponta cu privire la calitatea de fost membru al PSD a acestuia a fost confirmată de o investigaţie jurnalistică.
Radu Miruţă a semnat chiar două adeziuni de înscriere în Partidul Social-Democrat, la şapte ani distanţă una de cealaltă, după cum o dovedesc documentele intrate în posesia jurnaliştilor de la Gândul. Prima fişă de primire în partid a completat-o şi semnat-o pe când era student la Facultatea de Electronică, la începutul anului 2005.
Cererea a fost completată la sediul PSD Gorj, iar recomandarea de a fi primit în partid venea din partea fostului lider al organizaţiei judeţene a social-democraţilor şi preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj, Ion Călinoiu.
Nu se cunosc date despre activitatea în partid a lui Radu Miruţă, însă jurnaliştii de la Gândul au descoperit că la şapte ani distanţă de acest episod s-a petrecut unul similar. Mai exact în 2012, în timpul mandatului de premier al lui Victor Ponta, Miruţă a depus, de asemenea, o cerere de înscriere în PSD.
De această dată, pentru primirea sa în partid a intervenit chiar tatăl actualului ministru, după cum a declarat pentru sursa citată secretarul general al organizaţiei PSD Gorj din acea vreme, Ciprian Florescu.
„În 2011-2012 m-a sunat tatăl domnului Miruță, domnul judecător cu care mă cunoscusem pentru că eu, la vremea respectivă, mă ocupam de numărătoarea paralelă la PSD Gorj, iar dumnealui a fost președintele Biroului Electoral Județean.
Ne-am cunoscut, ne-am apreciat… m-a sunat într-o zi și mi-a zis că ar vrea și băiatul său să facă politică și i-am zis că ‘da, cu mare bucurie, îl aștept la organizație’. A venit, a semnat adeziunea și eu i-am dat recomandarea”, a declarat Florescu.
Dovezile publicate de Gândul vin după ce USR, partidul pe listele căruia a fost ales deputat Radu Miruţă la alegerile din 2024, a negat cu vehemenţă că acesta ar fi fost vreodată membru PSD şi a acuzat o campanie de fake news la adresa acestuia. „Atenție! Fake News. Victor Ponta minte. Din nou. Radu Miruță nu a fost membru PSD. Nici ‘pe vremea lui Ponta’, nici vreodată!”, scriau cei de la USR, în apărarea ministrului lor.