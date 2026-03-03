Dezvăluiri explozive din trecutul lui Radu Miruţă. Ministrul USR a semnat două adeziuni de înscriere în PSD

ADVERTISEMENT

Trecutul l-a ajuns din urmă pe ministrul USR-ist al apărării, Radu Miruţă. O declaraţie făcută în urmă câteva săptămâni de Victor Ponta cu privire la calitatea de fost membru al PSD a acestuia a fost confirmată de o investigaţie jurnalistică.

Radu Miruţă s-a înscris prima oară în PSD la 20 de ani, când era student

Radu Miruţă a semnat chiar două adeziuni de înscriere în Partidul Social-Democrat, la şapte ani distanţă una de cealaltă, după cum o dovedesc documentele intrate în posesia jurnaliştilor de la . Prima fişă de primire în partid a completat-o şi semnat-o pe când era student la Facultatea de Electronică, la începutul anului 2005.

Cererea a fost completată la sediul PSD Gorj, iar recomandarea de a fi primit în partid venea din partea fostului lider al organizaţiei judeţene a social-democraţilor şi preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj, Ion Călinoiu.

Radu Miruţă a semnat o nouă cerere de primire în PSD în 2012

Nu se cunosc date despre , însă jurnaliştii de la au descoperit că la şapte ani distanţă de acest episod s-a petrecut unul similar. Mai exact în 2012, în timpul mandatului de premier al lui Victor Ponta, Miruţă a depus, de asemenea, o cerere de înscriere în PSD.

De această dată, pentru primirea sa în partid a intervenit chiar tatăl actualului ministru, după cum a declarat pentru sursa citată secretarul general al organizaţiei PSD Gorj din acea vreme, Ciprian Florescu.

Dovezile publicate de Gândul contrazic dezminţirile USR că Radu Miruţă ar fi fost membru PSD

„În 2011-2012 m-a sunat tatăl domnului Miruță, domnul judecător cu care mă cunoscusem pentru că eu, la vremea respectivă, mă ocupam de numărătoarea paralelă la PSD Gorj, iar dumnealui a fost președintele Biroului Electoral Județean.

Ne-am cunoscut, ne-am apreciat… m-a sunat într-o zi și mi-a zis că ar vrea și băiatul său să facă politică și i-am zis că ‘da, cu mare bucurie, îl aștept la organizație’. A venit, a semnat adeziunea și eu i-am dat recomandarea”, a declarat Florescu.

Dovezile publicate de Gândul vin după ce USR, partidul pe listele căruia a fost ales la alegerile din 2024, a negat cu vehemenţă că acesta ar fi fost vreodată membru PSD şi a acuzat o campanie de fake news la adresa acestuia. „Atenție! Fake News. Victor Ponta minte. Din nou. Radu Miruță nu a fost membru PSD. Nici ‘pe vremea lui Ponta’, nici vreodată!”, scriau cei de la USR, în apărarea ministrului lor.