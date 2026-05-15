Dezvăluiri explozive din vestiar despre adevăratele cauze ale dezastrului de la Rapid: „Conducerea i-a impus sistemul de joc!”

Cristi Săpunaru a făcut dezvăluiri de impact despre un episod petrecut la Rapid pe vremea când el încă juca la echipa din Giulești. Fostul căpitan al formației a spus că lui Neil Lennon, fostul antrenor de la începutul sezonului trecut, i-a fost impus de către conducerea clubului să folosească acel sistem cu trei fundași centrali, chestiune care nu a produs deloc efecte pozitive, ba chiar din contră.

De asemenea, în mod evident în contextul dat, și transferurile din acea vară au fost făcute tot ținându-se cont în primul rând dacă jucătorii respectivi ar fi putut da un randament bun în acel modul. Sub Lennon, echipa a avut rezultate foarte slabe, iar el a plecat din Giulești după puțin timp petrecut acolo. Pe de altă parte, Săpunaru a ținut în mod special să facă mențiunea că Dan Șucu nu a fost implicat în acea chestiune, dând deci de înțeles că a fost vorba despre alți oameni din conducere, posibil Victor Angelescu.

„El a venit pentru sistemul ăsta, impus de către cei din club. Era culmea să vină patronul să impună sistemul. Au fost multe, dacă vor să iasă să spună. Au fost oameni potriviți (n.r. de-a lungul timpului), Daniel Niculae, Șumudică, Bergodi. Poate noi jucătorii nu am știut ce să facem”, în direct la

Pe de altă parte, cu aceeași ocazie, revenind în prezent, vorbind în contextul în care , fostul internațional a apreciat totuși că oficialii clubului nu pot fi considerați principalii vinovați pentru ce s-a întâmplat în ultimii ani: „Eu cred că jucătorii și cu staff-ul (n.r. sunt principalii vinovați). Indiferent de ce face conducerea, jucătorii intră în teren, sunt pregătiți de antrenor.

Când eram acolo, au încercat să ne ajute mereu. (n.r. Dacă ar fi avut Rapid un director sportiv mai bun rezultatele ar fi fost altele) Da. Nu am nimic cu dânsul (n.r. Mauro Pederzoli), dar a fost invizibil la Rapid. (n.r. Despre Dan Șucu, dacă are vreo vină în tot acest context) Nu”.

Cum a comentat Cristi Săpunaru plecarea lui Costel Gâlcă de la Rapid

Anterior, tot despre subiectul Gâlcă, Săpunaru a mai spus, printre altele, și că, în viziunea sa, antrenorul nu ar fi îndreptățit să dea vina doar pe staff-ul medical pentru multele accidentări din ultima perioadă: „(n.r. Despre declarația lui Gâlcă, potrivit căreia unora dintre jucători le-au fost deschise niște „portițe”) Nu înțeleg la ce se referă. Înseamnă că îmi dă dreptate la ce am spus mai devreme, că au fost unii favorizați. Nu ai cum să te duci ca jucător la conducere să spui că nu ai timp liber de la antrenor, nu ești profesionist. Nu cred că poți să pui rezultatele pe seama medicalului. Accidentări pot să fie și din cauza antrenamentelor, accidentări din meci”.