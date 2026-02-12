Dezvăluiri explozive din vestiarul lui Real Madrid! Jucătorul hărțuit de colegi: ”Este o victimă. Nu l-au acceptat!”

ADVERTISEMENT

Vestiarul lui Real Madrid este unul cu greutate, în lot fiind nenumărați fotbaliști de mare valoare și care au o personalitate puternică. Așa se face că unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai ”galacticilor” a căzut victima hărțuirilor.

Un jucător de la Real Madrid, hărțuit de colegi

Fostul șef al scouterilor de la Fenerbahce și omul care l-a descoperit pe Arda Guler, Serhat Pekmezci, a dezvăluit faptul că mijlocașul pe deplin de vedetele de pe Santiago Bernabeu, iar jucătorul simte că este vorba de hărțuire.

”Chiar dacă Real Madrid este un megaclub, Arda Guler suferă de mobbing (n.r. – hărțuirea permanentă a unei persoane la locul de muncă). Nu mi s-a plâns, dar știa că se va întâmpla asta. I-am spus să aibă răbdare.

Hărțuirea a venit din partea jucătorilor. Există un grup acolo care nu a fost capabil să-l accepte pe Arda. Din păcate, sunt jucători cu ego-uri foarte mari. Arda este foarte răbdător și conștient, dar chiar și el a început să se revolte, gândindu-se: ‘De ce mi se întâmplă mereu mie?’”, a declarat Pekmezci, într-un interviu pentru Sports Digitale.

Jucătorii, vinovați de refuzul lui Jurgen Klopp de a veni la Real Madrid

Omul care l-a descoperit pe Arda Guler consideră că există foarte multă toxicitate în vestiarul lui Real Madrid și a mărturisit că din această cauză .

”Klopp a spus deja că unii jucători trebuie să plece pentru ca el să ajungă. De aceea a plecat și Xabi Alonso. Întotdeauna am susținut că Fenerbahce nu este diferită de Real Madrid. De fapt, pentru mine, este un club mai mare decât Real Madrid.

Avem o echipă de baschet care a câștigat Liga Campionilor. Avem sportivi de renume mondial. Nenumărate vedete au venit aici. Aam avut un antrenor care a condus echipa națională a Braziliei spre a deveni campioană mondială (n.r. – Carlos Alberto Parreira).

Avem multe legende care au ieșit din rândurile noastre, precum Oguz și Aykut. Acești oameni nu au servit alt scop decât Fenerbahce, spre deosebire de alții. Pur și simplu și-au făcut treaba, au dat totul pentru tricouri și au devenit modele importante pentru generațiile viitoare”, a spus el.

Acuzații grave la adresa actualei conduceri a lui Fenerbahce

Serhat Pekmezci, care i-a adus printre alții la Fenerbahce pe Arda Guler și Yusuf Akcicek, un fundaș central de 20 de ani cedat de ”galben-negri” la Al Hilal pentru 22 de milioane de euro, a făcut acuzații dure după ce a fost dat afară de gruparea din Istanbul.

”Am fost concediat. Directorul Academiei și managerul administrativ de la acea vreme nu erau mulțumiți de mine. Mi-au desființat echipa de scouteri și mi-au spus: ‘Poți să o faci singur’. Apoi m-au supus unei hărțuiri brutale.

Am suficiente informații pentru a scrie o carte. Despre ce este vorba? Un personaj pe nume Jhon Duran a fost transferat. Sosirea sa a provocat o mare emulație, părea că a venit Leo Messi. Dar s-a dovedit că tipul ăsta are probleme mintale grave”, a afirmat Pekmezci.