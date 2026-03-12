Dezvăluiri explozive din vestiarul lui Tottenham! Drăgușin și coechipierii săi, „batjocoriți” de antrenorul Igor Tudor

ADVERTISEMENT

Aflată aproape de zona retrogradării în Premier League, Tottenham s-a făcut de râs și în Champions League, fiind învinsă cu 2-5 de Atletico Madrid în prima manșă a optimilor. Presa din Anglia a dezvăluit că atmosfera din vestiar este una groaznică, metodele antrenorului Igor Tudor nefiind deloc apreciate de Radu Drăgușin și coechipierii săi.

Radu Drăgușin și colegii săi, „batjocoriți” de antrenorul Igor Tudor

Tottenham se afla deja într-o situație disperată în momentul în care Igor Tudor a fost numit în locul lui Thomas Frank, însă sosirea croatului nu a îmbunătățit în niciun fel parcursul echipei. Londonezii au înregistrat 4 înfrângeri consecutive sub comanda noului tehnician, iar metodele acestuia nu au dat roade în vestiarul echipei.

Totul a culminat marți seară, când după două gafe uriașe. „Unii jucători consideră că i-a muncit din greu la antrenamente doar de dragul de a o face, în loc să-și condiționeze cu atenție lotul slăbit în această perioadă cu multe meciuri, și și-a propus să-și impună autoritatea, fiind lipsit de respect aproape până la batjocură.

Acestea erau sentimentele înainte de meciul de la Madrid, așadar vă puteți imagina conversațiile private pe care jucătorii le-au avut după tratamentul brutal la care a fost supus portarul de rezervă Antonin Kinsky. Jucătorilor nu le place să își vadă un coechipier umilit”, au notat cei de la .

Coechipierul lui Radu Drăgușin nu s-a ferit de cuvinte după eșecul cu Atletico

Fundașul central Micky van de Ven a fost foarte sincer după înfrângerea suferită la Madrid și a dezvăluit că atmosfera din vestiar este una groaznică. „E teribil, sincer. Un scenariu apocaliptic. Aș putea să vă spun replicile obișnuite, că trebuie să rămânem împreună și să muncim mult, dar primim lovitură după lovitură.

E foarte greu. Tot ce putea merge prost în primele 20 de minute a mers prost. Toată lumea a alunecat, inclusiv eu. Acestea sunt momente când pur și simplu nu poți face nimic. Nu pot să stau aici și să dau vina pe starea gazonului”, a declarat . Acesta a fost eliminat în acel meci și va lipsi pentru partida cu Liverpool, Radu Drăgușin având mari șanse de a fi titular pe Anfield.

Ce urmează pentru Tottenham

Tottenham va mai disputa trei partide până la pauza internațională din finalul acestei luni. Duminică, 15 martie, de la ora 18:30, londonezii vor evolua pe Anfield contra lui Liverpool în etapa 30 din Premier League. Apoi, miercuri, 18 martie, de la ora 22:00 se va disputa returul din optimile Champions League contra lui Atletico Madrid. În fine, pe 22 martie Tottenham va primi vizita celor de la Nottingham Forest în campionat, iar duelul este unul extrem de important, deoarece ambele formații sunt implicate în lupta pentru evitarea retrogradării.